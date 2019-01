SER Deportivos La Rioja: 'El camino hacia la élite'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 3 00:23 recogemos el testigo de Óscar Egido desde Madrid y arrancamos en este punto un nuevo capítulo de SER Deportivos La Rioja ya sabes es tiempo de información deportiva la riojana yo hoy queremos reflexionar sobre ese instante que busca todo deportista verdad el momento mágico en el que tienen en frente suya la oportunidad era el salto definitivo a la élite del deporte que practican le ha pasado lo estamos viendo estas últimas horas a Enrique Gallego le pasó al ex blanquirrojo Manu García por ejemplo en dos casos de cómo estás segunda B se puede alzar Se puede alcanzar atrás de esta segunda vez puede alcanzar la gloria también a capa ahora en el Athletic de Bilbao le pasó recordaréis a David De Paula que el domingo jugará contra su exequipo la Unión Deportiva Logroñés defendiendo los colores eso sí del Barakaldo de Paula disfrutó de la élite en el en el Austria de Viena también a Álvaro Corral se puede decir que aprovechó su oportunidad pudo jugar en Segunda División que no está al alcance sin duda de mucha gente esta semana hemos hablado también con niños sí que regresa a casa tras su experiencia en la división de plata ahora el Defensor riojano Álvaro Corral cuelga las botas en el Tudelano y hoy podremos charlar con él sobre cómo se dio ese instante para alcanzar la élite que hizo para aprovechar su oportunidad aprovechar la oportunidad que surge ahí reside o eso queremos saber la clave del éxito estar preparados para cuando llegue esa oportunidad buscar la insistir prepararse en fin a buen seguro en la plantilla de la Unión Deportiva Logroñés hay jugadores en retirada pero otros están buscando precisamente su oportunidad uno de ellos es por ejemplo Ander Vitoria con el que también vamos a charlar en el día de hoy y si lo consiguen seguro que eso redundará en beneficio del club venga que se viene partidazo no

Voz 5 02:10 este domingo la Unión Deportiva Logroñés quiere asaltar la cuarta posición y para ello deberá ganar al segundo mejor equipo del campeonato se avecina un partidazo en la SER

Voz 3 02:47 pero antes de indagar en esto precisamente en donde reside la clave del éxito en dónde está o cómo se puede aprovechar ese instante en el que te pones ante la oportunidad de llegar a la ética a la élite de tu deporte vamos con los titulares más destacados de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 3 03:12 no está siendo mala semana en cuanto al parte de lesiones en la Unión Deportiva Logroñés tras las pruebas realizadas ni César Remón y Rubén Martínez ni tampoco Marcos Ana

Voz 0301 03:20 le parecen menos mal estar lesionados

Voz 3 03:23 quizá tampoco esté en plenitud de condiciones y por tanto veremos si finalmente están primero para entrar en la convocatoria después si están para jugar en el once titular el domingo a las cinco de la tarde en Lasesarre esto se resolverá mañana cuando le podamos preguntar a Sergio Rodríguez en rueda de la rueda de prensa previa al gran partido de este domingo en Barakaldo pero es que además según ha podido conocer hoy la Cadena SER hoy Rayco están progresando muy bien de sus respectivas lesiones

Voz 0852 03:49 lares y en la próxima semana probablemente se pueden

Voz 3 03:51 ir reintegrando poco a poco en el trabajo con el resto de compañeros Santamaría también está evolucionando bien ya está en su última fase de recuperación y esta semana ya está con el grupo en fin que poco a poco el el asunto está en proceso de ir siendo menos anómalo por tanto más normal y como ha podido saber esta misma mañana Radio Rioja la Unión Deportiva Logroñés mueve ficha ir refuerza sus ex vice sus servicios médicos al pasar a contar con los servicios médicos de Chema Urraca médico experto en medicina del deporte de esta forma Vicente Elías evidentes antes seguirá trabajando con el club como lo venía haciendo hasta ahora Chema Urraca hará un seguimiento más completo entre semana y evidentemente seguirá contando con los servicios de fisioterapia actuales por tanto eh según ha explicado Juanjo en esta misma mañana Nos están muy contentos con con sus actuales profesionales en Fisioterapia como son José Miguel Martínez y Laura García que seguirán insisto con su labor diaria con la primera plantilla y también con la cantera pero eso sí apoyados en este caso por la experiencia y los medios técnicos de dos grandes médicos como son Vicente Elías que ya estaba trabajando para el club de Chema Urraca último fichaje de invierno de la Unión Deportiva Logroñés es sin duda una gran noticia también para los jugadores porque habrá aún mayor de coordinación tanto en la prevención como en la cura de sus posibles lesiones y cerramos con el Calahorra que descansa hoy martes y mañana viernes regresará a los entrenamientos para enfrentarse el domingo en La Planilla leyó el último en incorporarse a los entrenamientos ha sido el central Etxaide que con Sergio Benito Regino y Emilio han reforzado el conjunto riojabajeño en este mercado de invierno queda pendiente el club cierre la baja definitiva de Javi duro para liberar una ficha poder inscribir a Etxaide veremos si llega a tiempo para el partido de este domingo seguro que no estará en ese encuentro Xavi Cárdenas al sub veintitrés sigue con su proceso de recuperación de su lesión el resto de la plantilla están en plenitud de condiciones para el choque de este domingo donde los riojanos quieren volver

Voz 0301 05:49 a ganar en Liga tras seis jornadas sin hacerlo

Voz 3 06:41 la la historia de Madrid gallego no es la más común o no es lo más común en un deportista eh siempre estuvo alejado de las facilidades y de los lujos que rodean a sus futbolistas que tiene la suerte por ejemplo de recalar en un filial irá ascendiendo hasta seguir las mieles del éxito hasta sus treinta y dos años no se ha dedicado al deporte de una manera profesional su pasión por el fútbol la compaginó durante mucho tiempo con otros oficios e Enrique Gallego recién fichaje del Huesca en primera división ha sido camionero y obrero os recordamos que algunos jugadores en juveniles ya disponen insisto de su propio salario con el que ya tienen suficiente para vivir pero esto no ha sido la realidad de Enric su camino hasta alcanzar la primera edición ha sido mucho más largo pero lo ha conseguido como motos

Voz 11 07:29 uno va

Voz 3 07:32 hay casos la verdad que nos permiten hacer las paces con este maravilloso deporte que en ocasiones está muy mercantilista dado Enrique Gallego Manu García Capa David de Paula son son muchos y ayer el el leía en Twitter Asier Sánchez lo siguiente decía el talento si existe no entiende de edad le pedían Ruiz Gallego en este tuit que disfrute al máximo de haber fichado por el Huesca de primera división Asier Sánchez ex analista deportivo y trabaja para su Barakaldo del alma pero no le vamos a preguntar sobre los secretos de este Barakaldo de los cuarenta puntos y los doce goles en contra no le vamos a pedir pistas Nole queremos poner entre entre la espada y la pared es un buen amigo es un muy buen amigo que sabe muchísimo de fútbol buenas tardes Asier

Voz 12 08:25 hola buenas oye

Voz 0852 08:28 no sabemos si los sueños se deben cumplir o se cumplen pero sí tenemos claro que hay historias que merecen ser contadas y la de

Voz 3 08:34 Henry como la de Manu García como la de Capa como la como la de David de Paula como la de propio Álvaro Corral con el que charlaremos a lo largo de este SER Deportivos La Rioja yo creo que hay contarlas

Voz 0301 08:43 no

Voz 12 08:44 sí porque bueno no lo son no son muchas sobre todo porque ahora en el camino a mucha gente a los que vienen a los que vendrán sobre todo para tener sean en categorías como como la nuestra

Voz 0852 08:58 sirven de inspiración no es de que desde la Segunda B se puede ir progresando desde la Tercera División sin estar en un filial se puede ir progresando hasta hasta llegar a la primera división lo puedes hacer con un equipo como ha hecho capa o como ha hecho Manu García o es hacer casi ya a las bravas como lo ha hecho en Read Enrique Gallego tirando a base de goles todas las puertas que les han puesto delante no

Voz 12 09:20 sí la verdad es que es el caso más típico lo lo destacaba ayer justo el Twitter ha pues justo reflexión una conversación que había tenido con con un equipo de Mijas lo que pues sobre todo por el tema de la la de la promoción de jugadores que tiene la realidad del Atleti el litoral el Inteco iban la Enrique sí que es un caso extraño lo comparo un poco con el de una ya que que en su día también llegó con bastantes años la primera plantilla del Atleti llenos demuestran un poco lo que tenía que que si el talento existe pues al final hay que darle Carla espacio

Voz 0852 10:00 en qué pilares se ha basado en este ejercicio fantástico de progresión deportiva Enrique Gallego cuál es valoras sobre todo porque hay oyentes que que en alguna alguna vez quieren tirar la toalla yo creo que Enrique no lo ha hecho nunca no

Voz 12 10:14 no no desde luego Enric al final incluso sumó su asentamiento en según nave fue muy tardío al que llegó en Cornellà hace cinco temporadas que tampoco es tanto así lo luego enseguida pues mejor a nivel físico supongo que también con su paso de Béjar el el trabajo al que se dedicaba junto con el fútbol supongo la llevaría muy pues con esa mejora física pues puliendo algún detalle jugando más como punta de referencia últimos ah pues han dado esos ingredientes para para sobre todo a hacer goles y que con eso aseguró es el fuero subiendo poco a poco de peldaños

Voz 0301 10:56 Asier aprovechar la oportunidad que tienes delante parece obvio el aprovecharla pero no es tan sencillo en un mundo tan competitivo como el fútbol o como el deporte en líneas generales tiene que haber mucha mentalidad no hay también un pelín de fortuna evidentemente

Voz 12 11:12 elegir bien al final la carrera un futbolista es corta no ya no son muchos años tienes que ir abriendo y cerrando puertas Manrique quizá igual las primeras novelas abrió bien pero pero las últimas Catair para abrir las abierto todas con pleno acierto el el fichaje suyo el invierno pasado justo hace un año perder Extremadura

Voz 0301 11:35 pagando la cláusula de rescisión

Voz 12 11:38 no fue una una salida fácil obviamente sino salía con dinero pero bueno yo a eso no yo estoy al día en la categoría hay muchos jugadores que tienen esa opción que no se atreven o que no lo ven ahí se Villamanrique supongo que viviendo ya que tenía una puerta la abrió mira a lo mejor no lo ha podido salir

Voz 0301 11:59 además de la edad pensamos que los futbolistas a partir de los veintiséis veintisiete años empieza a una especie de dónde estás quédate trabaja ahí que que todo lo demás parece ya cerrado bueno pues Enrique ha demostrado que a la vez a la vejez viruela no sobre todo a la hora de mirar hacia arriba en progresión

Voz 12 12:17 sí eso es eso es al final la edad como creo que la Alhambra sensibilidad que al final sólo el número es un poco cómo se encuentra el deportista que ha hecho el deportista para llevar a esas bueno mal estado Henry creo que es un caso muy bueno en cuanto a a vez pero tenemos muchos la misma segunda B en el grupo I quién le iba a decir a Yuri que iba a marcar este año lo no les que está marcando al final el talento la edad creo que secundaria a vosotros tenéis un caso muy Winnipeg les tesón

Voz 0852 12:58 efectivamente César Caneda yo

Voz 12 13:01 la verdad es que ahora mismo no es de los jugadores más destacados de la Unión Deportiva Logroñés con cuarenta años y más recuerdo

Voz 0301 13:11 cuarenta y uno yo creo que lo que está ya en proceso de los cuarenta y uno es que es es tremendo e los que tenemos menos dijimos es que barbaridad oye nada más que te ver este domingo y si nos tienes algo que contar del Barakaldo alguna clave exacto para ganarlos ah

Voz 12 13:29 es tenéis buen equipo detrás se que al final ha hecho su trabajo que Carlos insurgentes han hecho el suyo como nosotros hemos hecho nuestro es precioso que haya este tipo de partidos la verdad que que nos jugamos tanto que encima de creo que en gradas vaya a ver pues un buen ambiente ya te llevan al final el Papa el por muchas que trabajemos unos u otros lo van a tener los protagonistas de uno de otro que esto han Sergio ya veremos lo que sale

Voz 0301 14:00 pues Asier Sánchez que tengo a David de Paula

Voz 3 14:02 queremos seguir indagando en aprovechar la oportunidad

Voz 0301 14:05 David lo hizo lo festejó somos ahora con la camiseta del Barakaldo gracias a Asier sí

Voz 12 14:10 sonido

Voz 3 14:37 hoy estamos hablando de de sueños futbolísticos eh

Voz 13 14:40 no

Voz 3 14:47 de jugadores que han sabido aprovechar sus oportunidades sus momentos de gran inspiración soportados con talento pero sobre todo insistencia porque sus caminos hacia la élite no fueron sencillos ha sido el caso de Manu García de Enrique Gallego o del propio David de Paula eh que de Logroño se marchó a Austria para para buscar su camino hacia la élite

Voz 2 15:15 ahora ha vuelto a casa Juan el Barakaldo jugará este domingo contra uno de sus ex equipos contra la Unión Deportiva Logroñés

Voz 14 15:27 buenas tardes David O

Voz 0852 15:30 es un partido especial luego hablaremos con Ander Vitoria ex del Barakaldo se preparan de forma especial estos partidos

Voz 1244 15:38 hombre personalmente podría decir que

Voz 15 15:41 es un partido especial es un ex equipo y siempre hay un poco de sentimiento no pero al final colectivamente pueden en la especialidad de que sólo somos dos equipos que hucha que ahora mismo lo con un mismo objetivo no hay que poco más es la verdad

Voz 0301 15:56 un auténtico partidazo el que se viene el domingo a las cinco de la tarde en Lasesarre de Barakaldo logroñés donde evidentemente estará David de Paula extremo que jugó la Unión Deportiva Logroñés cómo te encuentras David de regresa a Atutxa

Voz 3 16:09 tierra para jugar como te está saliendo late

Voz 0301 16:12 importada

Voz 15 16:13 bueno pues la veracidad teníamos ganas de volver a casa no fueron seis años en Austria que que se dice pronto no oí y la verdad es que pues bueno ha salido esta oportunidad eh eh pues la tuvimos que coger y la verdad porque era lo que queríamos Si bien la vuelta a casa así como muy favorable no ha caído en un vestuario que es una familia Hay a pesar de ser clásicos nueve eso sí y bueno pues muy contento en ese aspecto David

Voz 0301 16:42 estamos tratando de indagar en relación a la historia tan fantástica que ha protagonizado por ejemplo en gallego en las últimas horas en poco tiempo ha pasado de Tercera división no de Segunda B a todo un Primera División como el Huesca también indagar en qué momento viste que delante tuya tenías la oportunidad de de cumplir tu sueño de jugar en la élite te pasaste por deportiva de once goles te marchas te Austria ya la temporada siguiente el Austria de Viena como recuerda esa toma de decisiones para acertar no hablábamos con Asier

Voz 15 17:14 pues nada a ver si me acuerdo perfectamente porque estaba en el piso de Lardero donde vivía Hay

Voz 16 17:20 si no recuerdo mal mal

Voz 15 17:23 las fechas no me no sé exactamente pero nada estaba ahí con con mi pareja hay recibe una llamada del representante me dijo existe esta posibilidad de de marchar a Austria un equipo recién ascendido quiere el míster te vaya al mar porque jugó en España hecha

Voz 0301 17:42 sí y nada pues me comer

Voz 15 17:45 todo hable ello lógicamente después del año había hecho pues estaba esperando un equipo de Segunda no quería quería dar ese salto en el puerto profesional español pero bueno la verdad es que las condiciones pues no encajaron perfectamente ahí ahí no tuvimos mucho que pensar no no nos marchamos para allí

Voz 0301 18:02 el atrevimiento y ahora echada hacia atrás y mereció mereció la pena me imagino eres más pleno como futbolista después de haber tenido esa experiencia de haber jugado en la élite

Voz 15 18:16 sí evolucionado muchísimo como futbolista de han dicho que soy extremo derecho del esperemos mucho que que jueguen logro

Voz 0301 18:24 la verdad es que que poco queda más que el hombre no

Voz 15 18:26 pues la verdad es que en Austria jugado prácticamente todo de juego lateral de

Voz 1773 18:31 el medio centro hundiría Punta Banda

Voz 15 18:33 quién da menos de delantero rápidamente y y central importe no yo creo que de todo entonces la evolución que dice sí que sí que he tenido no no soy otro tipo hemos jugador diferente marchó y la verdad es que con porque eso no

Voz 0301 18:49 pues David que te veremos jugar el domingo a las cinco de la tarde en Lasesarre contra la Unión Deportiva Logroñés desearle mucha suerte pero a partir de las siete y media un abrazo que teníamos muchas ganas de estar contigo ya ha sido un placer de acuerdo seguimos aquí en Ser Deportivos La Rioja

Voz 0301 19:28 eso de volver a casa siempre es un hecho la verdad reseñable a todos nos apetece es cierto que los jugadores van y vienen y los clubes sabemos de buena tinta que permanece no es es el objetivo que se ponen evidentemente a largo plazo pero es indudable que al que al igual que David de Paula guarda con mucho cariño sus once goles en la Unión Deportiva Logroñés no cabe la menor duda de que Ander Vitoria guarda en un espacio muy importante de su memoria deportiva los diecisiete que consiguió la temporada pasada en Barakaldo este domingo vuelve a la que fue su casa seguro que está siendo para él una semana especial porque antes del partido tendrá sin duda la oportunidad de hablar con buenos amigos que fijo los hice muchos en Lasesarre buenas tardes Ander hola buenas tardes decía afirmaba es una semana especial lo es

Voz 1244 20:14 sí sí la verdad es que

Voz 1773 20:16 es una semana especial está claro que pues bueno el volver a Barakaldo pues es una situación pues muy bonita para mí volverá a ver a gente que que bueno que he hecho buenos amigos por allí también es una semana ahorita porque es un partido súper importante para nosotros y quiere trataremos de conseguir los tres puntos

Voz 0301 20:39 oye Ander el Barakaldo parecía este verano que había queda

Voz 0852 20:43 un poquito bueno pues que habían salido jugadores muy importantes de de la disciplina fabril ha vuelto a rehacer lo ha vuelto a hacer muy bien esperabas un rendimiento tan tan elevada de tu ex equipo hay que recordar cuarenta puntos tercero en la clasificación segundo equipo menos goleado del grupo II

Voz 1773 21:01 sí bueno es verdad que sigue como dices tú que hemos salido un montón de jugadores del año pasado y pero bueno Barakaldo se ha reforzado pues muy bien y tiene jugadores muy competitivos y lo están haciendo fenomenal no al final el cuerpo técnico pues de ellos ya ya lo conozco y con el trabajo que hacen esto estaba convencido de que el Barakaldo hizo por historia por club pues tiene que estar arriba Hay lo están haciendo fenomenal hay unidad donde estaban y ya al final ya no es cuestión de suerte de cuatro partidos sino que llevan ya un montón de puntos un montón de buenos resultados es un equipo súper competitivo

Voz 0301 21:43 oye hablabas tú lo has sacado tú el cuerpo técnico y cuánto de mérito tiene Aitor Larrazabal

Voz 1773 21:49 hombre está claro al final suaves ha encontrado yo creo que un equipo casi nuevo invitada el provecho que está segando o no al final también el mérito de ellos también de los jugadores de la directiva de todo no en conjunto pero pero es verdad que están haciendo un trabajo increíble y se está reflejando en

Voz 1244 22:08 en la clasificación y easy Jet

Voz 1773 22:10 pero va a poner nos va a plantear un partido muy complicado nosotros estoy seguro estoy convencido

Voz 0301 22:15 oye se van a enfrentar os vais a enfrentar Ander

Voz 0852 22:18 dos equipos en lo defensivo prácticamente perfectos en lo defensivo incluye a todos también al nueve también en tu casa y también a los delanteros del Barakaldo va a ser un partido de pierna larga intenso duro oí con defensas muy importantes no

Voz 1244 22:36 sí la verdad que defensivamente

Voz 1773 22:39 Ellos están mostrando muy muy sólidos les encajan muy muy pocos goles resultados cortos Damien y bueno pues al final es algo como nosotros no nosotros llevamos súper poco goles encajados eh no están saliendo muy bien las cosas defensivamente de verdad que tenemos que tratar de mejorar ofensivamente pero bueno al final también estamos ahí no en la clasificación y hay pegando ganando el domingo yo creo que tengamos un golpe duro en la mesa

Voz 0852 23:06 es solamente uno de esos partidos indudablemente apetece jugar todos verdad Ander pero es uno de esos partidos que uno tiene marcado más que tú vuelvas a la que fue tu casa porque es tercero contra quinto hay seis puntos de diferencia que era todavía una segunda vuelta esta como que el partido de la ida pasó un poquito de puntillas por ser la segunda jornada pero esto ya la cosa se pone se pone de la alta intensidad no de partido típico de play off

Voz 1773 23:31 se la verdad que Hole yo creo que somos dos clubes históricos e que queremos estar ahí que se plantea la las plantillas a principio de temporada para estar ahí lo más alto y que como dices tú es un partido pues de los que gustan de los aseguró que Lasesarre habrá buen ambiente también hay bueno es un partido de los que a todos los que jugamos a fútbol gusta gustar sí sí también como dices que bueno eso estamos jugando mucho ellos también muy bueno si conseguimos trata de destacar los tres puntos pues será fenomenal y nos ponemos muy bien la respiración

Voz 0301 24:07 dónde crees que va a estar la clave del partido intuyo con dos defensas casi perfectas el que advierte tiene mucho ganado pero es difícil

Voz 1773 24:15 que se bueno yo creo que el hombre que también son como dices tú no que tenemos dos equipos muy defensivo se que trabaja muy bien las defensas pero yo creo que seguramente que lo no me también siempre hay detalles no hay detalles para bien o para mal

Voz 1244 24:31 hay el que sepa

Voz 1773 24:34 conducir bien esas situaciones esas faltas y los córners yo creo que se va a llevar los tres puntos no bueno puede haber un empate pero pero bueno también acertando el que acierte yo creo pues pues también tiene mucho mucho ganado no

Voz 0301 24:47 amigos es un partido muy

Voz 1773 24:49 igualado duro y mucha disputa el capote no sé cómo estará

Voz 0301 24:55 además espera que llueva estos estos

Voz 0852 24:58 pero si es así que me imagino que además se pondrá un poquito pesado pero bueno chico partido de invierno en el en el Grupo Norte Ander llevas en Wall que evidentemente me imagino que en tus perspectivas te podían marcar quizás un objetivo más elevado pero es cierto que el otro día la verdad que me sorprendí a mí durante la retransmisión no porque no te nombre hiciera sino porque se produjera ahí es que fuiste sustituido Las Gaunas se puso en pie aplaudió en ese extraño por por tus guarismos ofensivos pero es cierto que tu trabajo está gustando la gente lo está sabiendo ver

Voz 1244 25:32 bueno y si a ver yo creo que

Voz 1773 25:36 yo personalmente yo creo que estoy contento con con el trabajo que estoy haciendo y yo creo que no sólo puedo aportar goles sino que puedo aportar así pues más cosas no defensivamente también es lo sé aguantar el equipo y jugar por arriba o por abajo yo creo que puedo desenvuelve germen en varias facetas yo creo que lo estoy haciendo bien

Voz 1244 25:58 al que te aplaudan allí las es es impresionante no para mí helados

Voz 1773 26:03 era así bueno el tema volador pues sí que es verdad que estamos metiendo muy poco goles en general

Voz 0301 26:10 también

Voz 1773 26:11 bueno yo creo que hay que seguir trabajando a ver si es verdad que si ganamos uno cero hoy si seguimos arriba pues mira si eso que al descansa quejar tenemos pero pero bueno yo al final ya te digo con el trabajo al final seguro que todo llega que queda un mundo todavía

Voz 12 26:28 esperemos ser importantes en este en este equipo

Voz 0852 26:30 Ander no sé hasta qué punto nosotros lo observamos desde fuera eh no sé hasta qué punto a ti te te lastra un poco y jugar con extremos a pierna cambiada es decir Rubén por la derecha en otoño por la izquierda a todo el mundo por dentro y observamos que hay pocos balones colgados dentro da es más la llegada de de Iñaki te puso el otro día un balón fantástico al punto de penalti rematase yo creo que una de las pocas veces que te hemos visto esta temporada con un balón dentro del área y lo mandase de cabeza fuera echas de menos más balones laterales

Voz 1773 27:02 bueno a ver está claro que yo que me gusta jugar en el área está claro que cuanto más centros más aproximaciones allá pues pues mejor no está claro qué pero bueno al final pues el míster decide que juegue Musa así desafuero de esa manera es verdad que ha llegado aquí y es un perfil un poco duro Drenthe pero bueno ellos me puedo adaptar a todo a la cuestión es si Naciones y bueno y a partir ahora pues si con la llegada Iñaki pues seguro que tendremos situaciones de otro tipo

Voz 1244 27:32 hay hay que sí trabajando para para realizar

Voz 0852 27:36 por porque es cierto que te has encontrado con el lastre también de la lesión de Jaime paredes que es que es un lateral muy profundo el ofensivo evidentemente Flaño es un lateral zurdo que está diestro que está jugando por la zurda

Voz 0301 27:46 esta rindiendo a gran nivel lo defensivo pero que lo

Voz 0852 27:49 en lo ofensivo le cuesta un poquito más no

Voz 1773 27:51 pero bueno a al final sí que es verdad que las lesiones también los están funcionando bastante pero bueno que tenemos cantidades de sobra para para hacer un bloque fuerte y bueno y lo estamos consiguiendo al final esto perdido muy pocos partidos estamos Musaib es verdad que tenemos que trabajar como dices tú muchas situaciones como todos pero pero bueno que esto quedado mundo hoy que hay que ser fuerte

Voz 0852 28:15 oye en este capítulo de SER Deportivos La Rioja ahí estás ya ultima pregunta que te traslado estamos reflexionando sobre como jugadores de Segunda B

Voz 3 28:22 la trabajáis para progresar en vuestra carrera recuerda

Voz 0852 28:25 yo creo que cuando inicia Logroño dijiste algo así como que tu idea era seguir creciendo evidentemente tienes XXVIII creo que el veintidós de enero cumples XXIX si no me equivoco no sé hasta qué punto te sirve de inspiración en el último caso Gallego o el de Manu García o el propio David de Paula que estuvo en Logroño estuvieron los dos últimos Manu David de Paula jugando en Logroño lograron dar el salto a la élite y cómo lleva eso de buscar siempre ese instante que permita el salto a la élite

Voz 1244 28:55 bueno es verdad que como dices que hay hay ejemplos no ejemplos de cómo pues están en categorías inferiores Si

Voz 1773 29:03 dan el salto a la élite mira a Río Pérez presentará fichado en el Huesca me parece ir que bueno y al final pues te sirve de ejemplo no gente que ha estado pues como nosotros pues peleando pues en Segunda División de Segunda B peleando ahí te sirve de ejemplo no para que sigas trabajando para que vayas donde vayas bien muy bueno y quién sabe que si algún día tenemos la suerte de poder dar ese salto pues pues era fantástico casi una nosotros para de pequeño siempre soñamos de jugar en Primera División in y bueno me hay que seguir trabajando vimos veintiocho años voy a servir entiendo que ahora

Voz 1244 29:39 hay hay todavía con la ilusión de que pasó muchos años más

Voz 0301 29:44 a la caza de la oportunidad de verdad desde el trabajo diario

Voz 1773 29:48 eso es eso es al final nosotros somos profesionales fallo entramos todos los días eh nos cuidamos y si al final lo que tenemos que hacer es es eso es pelear primero dejaron la piel por el Logroñés que es lo que toca ahora Quiroz cómo es adelante pues pues todo lo que sea bien

Voz 0852 30:06 pues Ander Vitoria gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja mucha suerte en la que fue tu casa por la suerte de tu actual equipo de la Unión Deportiva Logroñés este próximo domingo un auténtico partidazo a las cinco de la tarde

Voz 0301 30:16 el toda la suerte del mundo Ander

Voz 1773 30:19 muchas gracias a vosotros y nosotros

Voz 0301 30:22 un abrazo continuamos aquí en Ser Deportivo La Rioja analizando esto eh de cómo los futbolistas buscan y a veces se encuentran con la oportunidad

Voz 0852 30:31 eh que que andan buscando

Voz 3 31:57 no tratamos de comprender cómo un futbolistas enfrenta el reto de alcanzar la élite de cómo desde abajo se puede escalar hasta el fútbol profesional como le ha pasado a gallego a Manu García David de Paula como está tratando de buscar Ander como le pasó en el año dos mil doce Álvaro Corral el central riojanos eh ganó con mucho sudor jugar en Segunda B nadie se lo ha puesto fácil y ahora en el Tudelano cuelga las botas Álvaro Corral muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 14 32:42 buenas tardes en porque

Voz 0301 32:45 has tomado la decisión de dejar de jugar a fútbol

Voz 16 32:49 bueno yo creo que que toda la toda la carrera deportiva pues tiró Un final bueno se me presentó en mi caso hace unos meses por medida de los anteriores trabajos que teníamos

Voz 1244 33:02 que me plantearon la idea ahí

Voz 16 33:05 el próximo estamos la decisión ahora se llevo un par de meses aproxima

Voz 0301 33:09 porque tú estás trabajando en el Tudelano como preparador físico

Voz 14 33:12 sí sí

Voz 0301 33:15 eh tú intenciones es seguir ahí un poco cuál es tu idea a partir de ahora

Voz 16 33:20 sí sí ahora mismo no firmamos el contrato hace ya te digo aproximadamente un mes y se ha hecho efectivo habla con la ficha pero bueno estaba ejerciendo como tal desde que volvimos de vacaciones de Navidades

Voz 0301 33:34 sí cuesta este paso estás viendo como algo natural

Voz 16 33:39 hombre era un paso que debe cómo te sientes iba a llegar tarde temprano Picasso yo tengo treinta y cinco años en dos mil diecinueve coma no está reemprendió iba a llegar por lo tanto de pillo cualquiera que que lleva hasta ese día es algo que que vas a tener que dar el paso por lo tanto más con la idea de que te que te va a llegar entonces pues no creo que sea un paso que tengamos que hacer es que sino todo lo contrario que como te decía la lo tendremos que asumir se trata

Voz 1773 34:15 como algo normal entonces bueno en mi caso darle están manera pues creo que es lo más común lo más bonito o lo mejor que pueden

Voz 16 34:22 ese vinculadas en este caso con los que hace dos días a mis compañeros que que por suerte pues bueno hemos el recibimiento así veo mejor imposible

Voz 0301 34:33 decías que cualquier futbolista con treinta y seis treinta y siete años evidentemente observa como normal que llega ese paso de detener lo que dejar menos tu ex compañero César Caneda eh

Voz 16 34:42 bueno yo creo que esa es la excepción que confirma

Voz 0301 34:47 efectivamente hoy estoy tratando de indagar a lo largo de este SER Deportivos La Rioja cuando un futbolista como tú soñar es verdad como con llegar a la élite tú lo conseguís este nadie te regala nada en ese año dos mil doce echas la vista atrás ese salto con el Mirandés con el equipo donde tú has logrado progresar después de dos temporadas asciende a Segunda logras jugar ciento veinte partidos en Segunda División yo creo que es un un una buena historia no

Voz 16 35:15 si no estoy yo me siento orgulloso de lo que he podido hacer cierto satisfecho obviamente las mira siempre han apuntado todo lo alto que que podido podido mirar yo el caso pero si yo digo que me siento orgulloso contento de poderlo haber compartido sobre todo con con muchos compañeros pero ya no sólo esos ciento veinte partidos creo que han sido otros tantos en su segunda Davey alguno está espera y mucho las experiencias Luccin pervivido vamos a gente conocida la Plus ciudades y creo que es un aprendizaje y me yo pues bueno con una un balazo para poder continuar con esto

Voz 0301 35:59 qué es lo que te dado que es lo más importante que te ha dado este deporte

Voz 16 36:03 pues había dado y todo porque creo que llevo vinculado a él desde muy pequeñito de forma profesional sí que más tarde pero bueno desde que tengo uso de razón a jugar a fútbol y me acompañan hasta hasta día de hoy ha venido conmigo entonces creo que ha sido todo en este proceso que conoció a todos mis amigos a mi mujer y y bueno mi familia ha estado conmigo apoyándome desde el inicio así que creo que a día de hoy es mi vida

Voz 0301 36:35 el rival de los equipos riojanos te queda esa espinita

Voz 16 36:39 no es porque jugar como como local también con el Recreación

Voz 0301 36:43 bueno en aquel recreación no en el año dos mil tres hasta el dos mil cinco no

Voz 3 36:49 hubiese gustado en ese en este último tramo

Voz 0301 36:51 como el haber podido jugar en Logroño la Unión Deportiva Logroñés porque es el equipo que está en Segunda División B

Voz 16 36:58 bueno tampoco esa espinita yo he estado todo en en clubs que que están en la zona pues Miranda aventuró

Voz 1773 37:07 la una permitió vivir en casa

Voz 16 37:09 previamente yo creo que sí que me ha gustado por representar al club de la ciudad pero como oyente decía antes desde el Recreación estuve dos años me permitió también estar en casa Hay bueno con una buena caso soy

Voz 1773 37:26 tengo cada significó a tanto a Rubén Galilea como a Carlos hubiera como ha

Voz 16 37:30 al igual que usted ha ido de más a esa oportunidad de que años y bueno si hay hay viví una experiencia también conectado de mejora en mi ciudad

Voz 0301 37:43 Álvaro cuando echa la vista atrás evidentemente todo el mundo se fija en los grandes momentos Nos losas explicado con lo que te quedas de fútbol cuál es el peor recuerdo que que te deja tu carrera

Voz 16 37:54 bueno hay muchos y por su por su bueno pues el fútbol como el deporte

Voz 1244 38:01 tienes aprender a ganar

Voz 16 38:02 la primera perder y son más las derrotas que que las victorias en líneas generales se empieza a ver tengo varios descensos hay podríamos ponerlo como como el punto negativo pero desde del como te decía antes son aprendizajes entonces si si no eres capaz de de que ponerte a eso pues bueno pues uno no avanzas en mi caso de hecho por ejemplo en estuve en Estella defendí igual tuvo la suerte de que confías en el miedo Miranda para para ir bueno después de dos años pues vivir un ascenso a Segunda División porque eso es lo bueno y lo malo ahí hay mucho de su entonces todo todo es un aprendizaje

Voz 3 38:44 con eso nos quedamos un Álvaro Corral que ha vivido grandes momentos y a mí no me digas

Voz 0852 38:48 así no es tocar techo que un central con el Mirandés marque un gol en Segunda División Álvaro Corral que te deseamos mucha suerte en tu próxima carrera cerca de

Voz 3 38:58 los terrenos de juego ya no dentro sino alrededor muchísima suerte gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja gracias no volará que no sé si os hemos aclararon poco como un futbolista se gana el derecho a jugar en la élite pero yo creo que hemos tenido protagonistas suficientes como para hacernos una idea hasta aquí este capítulo lazo de SER Deportivos La Rioja como siempre os digo abren una ventana primera la información después otra ventana aún más grande la vida con Carles Francino fortísimo abrazo