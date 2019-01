Las noticias de Catalunya, 16:03 (17/01/2019)

qué tal has compromete a invertir aire B cuarenta tres Minyons del grupo ha sido el Desenvolupament al exterior se redujeron la cifra fins abstractas seis millones de euros si el Govern ha obligado a prorrogar los Presupuestos para que no traba supone espartana una presión Commons la pregunta es clara

com pueden contribuir para mes y medio que fría Mccain Partit sobretodo Castells Fer Mamén decidís aumenta a un nivel de compromiso o dos son Rubén dos donde si aprueba los Presupuestos pudren se me solidarias

Voz 4

00:55

sino no no pudo empiezan a caer Compromís eso sí no ha estaba al documento Hereu prioridad sus Commons para aprobar las cuentas