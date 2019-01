durante semanas no su condiciones adecuadas es aparte al final está siendo olvida no se les está dando esa cobertura porque al final nadie asume nada

no comparto en este caso como en otros que los servicios e madrileñas han estado abandonados durante muchos años en esta ciudad compartimos esa preocupación vamos a hacerla posible en este caso como en otros para ir compensando esa pérdida de que está visto durante muchos años durante este y durante los próximos

Voz 5

01:15

de prueba nada aporte una una prueba piloto en primer lugar no se hace de una medida aislada que no puede tener continuidad porque sencillamente de datos claro nuestros médicos de familia pedía a todas no tienen muy pocos tienen despacho personal y propio se turnan tienen horarios fabriles esto es insensato