Las noticias de Castilla y León, 17:03 (17/01/2019)

Voz 2

00:19

seriamente que Valladolid un poco el Pato en la Comunidad Autónoma de ser la capital no oficial creo que todo lo que sea invertir en Valladolid es mal visto en general en el conjunto de la comunidad autónoma y bueno pues eso al final lo que genera es que desde la Junta de Castilla y León no se ha hecho nunca una apuesta muy clara por Valladolid no creo que es compatible apostar por Valladolid de manera fuerte con hacerlo por el equilibrio entre territorios no pero esa sinceramente defiendo que el dinero que la Junta de Castilla y León emplean en Valladolid es el dinero mejor empleado porque es el que al final tiene una mayor repercusión el sostenimiento de población y en la calidad de vida de los castellanos y leoneses sobre todo por una cuestión geográfica un hospital en Valladolid está muy cerca de la mayor parte de los territorios de la Comunidad autónoma un aeropuerto es una infraestructura que puede ser utilizada por la mayor parte de los vecinos de la comunidad autónoma es decir que nosotros no tenemos culpa de de ser el centro geográfico