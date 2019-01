Escucha las noticias de las 19:00 (17/01/2019)

son las siete de la tarde a las seis en Canarias primeras palabras de Pablo Iglesias después de conocerse que Íñigo Errejón se desmarca de Podemos va a la plataforma de Manuela Carmena para las próximas elecciones Mariela Rubio buenas tardes buena hasta después si ha sido un mensaje de Pablo Iglesias a las bases un mensaje de audio distribuido por las redes sociales deseo suerte a Íñigo Errejón ya Manuela Carmena pero podemos tiene otra hoja de ruta podemos saldrá a ganar la Comunidad de Madrid en política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras dice Iglesias pero me he quedado impactado nunca espere algo así por parte de Íñigo idea Manuela Carmena nuestras bases se merecen dice Iglesias algo más nadie está por encima del proyecto colectivo

Voz 1

00:46

esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral pocos minutos después de la a la carta de Manuel I de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales porque en política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras incluso si vienen de compañeros pero reconozco que me he quedado tocado y triste el crédito a que Manuela Íñigo no hayan ocultado que preparaba al lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa creo que nuestros inscritos e inscritas