Escucha las noticias de las 21:00 (17/01/2019)

penalti a favor del español paran y clarísimo de Pepe Castaño sobre Borja Iglesias que ha recibido dentro del área pequeña se quería girar el panda hay Pepe Castaño me ha derribado para mí de manera muy clara no lo ha dudado González Fuertes así que penalti a favor del español bruto ofrece alguna duda

que no puede puedes preservar si tú te digo una cosa si tú estás ahí abajo en el partido no permite es lo que está pasando con sale exporte tú lo saca les saca del área les ponen amarillas amenazas con las rocas acabo

todo esto eterno vuelve a parar el encuentro González Fuertes ya hora así cartulina amarilla llegar no hacer mucho antes IPC David López para ambos jugadores Gara es Carlos Bacca también es que Piatti Piatti Le puedo decir gracias González por los segunditos que me está dando antes de tirar el penalti que Lehtinen hay una hora muerto la risa para tirar el penalti

coreana Soon Yi muy IN Tour Down Under salgan victoria de etapa segundo Luis León Sánchez por un tubular ha ganado su gran fin sabré penalti claro penalti clarísimo que quede nada

Voz 2

04:43

