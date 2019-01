Escucha las noticias de las 03:00 (18/01/2019)

han acordado buenas noches buenas noches Íñigo Errejón dice que confía en que Podemos no presidente a otro candidato a la Comunidad de Madrid en Hora Veinticinco se ha reafirmado como el único candidato del partido después de haber anunciado que quiere concurrir a las autonómicas bajo la marca de Manuela Carmena más Madrid pero Pablo Iglesias asegura que está dispuesta compete

estamos dispuestos a hacer lado ya no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela la Comunidad de Madrid en todos los demás municipios de nuestro país podemos saldrá a ganar

Donald Trump acaba de anunciar que cancela el viaje de la delegación de Estados Unidos al Foro Económico Mundial de Davos que se celebra la semana que viene porque el país sigue con el cierre parcial de la Administración dura ya veintisiete días también ha cancelado su asistencia a ese foro Theresa May dice que no va porque quiere centrarse en el Brexit el lunes tiene que presentar al Parlamento un plan B que se votara el próximo día veintinueve corresponsal en Londres Begoña Arce

hoy proseguirán las conversaciones del Gobierno hoy todos los grupos y partidos para tratar de dar con un consenso sobre el Brexit de momento hay pocos indicios de que el líder de la oposición el laborista Jeremy Corbijn vaya a participar en estos contactos oficiales con Theresa May

la oferta de conversaciones con los líderes de los partidos resultó ser una simple chalada ahora actividad no es una

Voz 0273

01:37

intento serio de comprometerse como necesitamos con una nueva realidad Corbijn pone como condición previa la retirada de la opción de una salida sin acuerdo así se lo hizo saber ayer en carta a Theresa May esta le contestó que eso era imposible porque el Gobierno no tiene poderes para ello un nuevo sondeo realizado el martes por You Gov muestra como si hubiera un referéndum ahora en cincuenta y seis por ciento de los votantes se inclinaría por permanecer en la Unión Europea frente al cuarenta y cuatro por ciento que lo haría por la salida es el mayor margen desde la consulta del dos mil dieciséis