Escucha las noticias de las 07:00 (18/01/2019)

creo que la mayoría demócrata está entre dos movilizada desnortada un poco huérfana bueno pues cuando eso pasa hace falta revulsivos y hacen falta reaccionar y esta reacción es fundamentalmente una invitación yo soy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manuela Carmena

estamos dispuestos a hacernos ha hablado ya no presentarnos a las elecciones municipales del Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela en la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país podemos saldrá a ganar

así que hay que deducir en las autonómicas si presentará podemos su propio candidato al margen de Errejón y por tanto si no cambian las cosas será rival de Errejón desde el entorno más próxima Iglesias Juan Carlos Monedero le enseñaba noche Errejón la puerta de salida

con las ideas y los principios que siempre hemos defendido por eso queremos que este partido que es un partido el siglo XXI demuestre que puede hacer política del siglo XXI pero con los principios y valores que hicieron que mucha gente nos votara en dos mil once votaran el año dos mil Nos votaran el noventa y seis

y el ex comisario Villarejo reconoce ante el juez que el espionaje a Barcenas para robar pruebas que perjudicaron al PP ese pagó con fondos reservado

también le ha dicho al juez que investiga la operación Kitchen que él sólo cumplía órdenes de sus superiores quién lo niega todo su genio Pino ex jefe de Villarejo y es director adjunto Operativo de la Policía

Pino tenía que haber declarado también ayer ante el juez pero no le dio tiempo el lunes Villarejo vuelve a la Audiencia Nacional

son dos túneles paralelos al pozo donde se cayó el niño el pasado domingo Ángel García ex delegado del Colegio de Caminos y canales de Málaga

es el líder laborista abriendo tímidamente la puerta a un segundo referéndum sobre el Brexit aunque por ahora Jeremy Corbijn insiste en que no es su primera opción al ese segundo referendo el continúa pidiendo la mi que descarto hombres

Voz 0393

04:05

pero el Gobierno ya le he dicho que eso no está en su mano dice que depende del Parlamento que ya ha rechazado el plan acordado con Bruselas May presentará el lunes su alternativa hay se votará el día veintiuno