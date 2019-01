Escucha las noticias de las 08:00 (18/01/2019)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

Voz 0799 00:22 el Prieto la lógica de los partidos en todos pasa llevaba un poco como al al inmovilismo a quedarse como está bueno bueno pues con por lo menos que me quiere que me quede como estoy no a veces hay que superarlo para incluir a todo el mundo pero para poder llamar a más gente

Voz 2 00:38 esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral

Voz 0799 00:46 el se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela común concurrir juntos a las elecciones

Voz 2 00:50 reconozco que me he quedado tocado y triste el crédito a que Manuela Íñigo no se hayan ocultado que preparaba lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa

Voz 0799 01:02 aquí hay secreto alguno eh nunca lo he ocultado yo creo que la política española sobre un poco de un poco de vocifera acción y hace falta un poco más de escucha creo que sobra imposición y que hace falta más capacidad de cooperación

Voz 2 01:13 deseo suerte a Iñigo que la construcción de su nuevo partido con Manuela pero podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos que decidió en nuestras asambleas

Voz 0799 01:21 nada yo soy el candidato de Podemos la preside la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manolo Carmena

Voz 2 01:30 estamos dispuestos a hacernos ha hablado ya no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid pero con todo el respeto

Voz 0799 01:36 Íñigo no es Manuel creo que va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid

Voz 3 01:42 la usted a esta hora de la noche siguiente todavía el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid a pesar de lo que ha escuchado que ha dicho Pablo Iglesias

Voz 0799 01:47 Paul Mena como posible se llama comunicar yo siempre trabajan podemos desde desde que desde que no existía en Tías y lo voy a ser el haciendo es que mi forma de contribuir al cambio político es abrir lo más posible dentro de Podemos insisto bueno falta Jamal me dejó cinco años de mi vida para levantar una fuerza política de cinco millones de votos faltaría más

Voz 0027 02:09 este es el relato a dos voces de la tremenda sacudida que está viviendo podemos a raíz de la decisión de Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas de Madrid dentro de la plataforma de Carmena considera Errejón que sólo a través de plataformas que superen a la marca concreta de Podemos ese podrá sumar a sectores de votantes distintos a los ya tiene conquistados Podemos pero Pablo Iglesias anuncia que presentará un candidato propio que tendrá que competir contra Errejón no cambian las cosas de momento no confirman en Podemos que vayan a suspender a Errejón de militancia pero sí que el entorno de Iglesias empieza a señalarle a su antiguo número dos la puerta de salida a las nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique ya antes hablaremos con Andrea Levy vicesecretaria del Partido Popular partido que celebra este fin de semana su convención que presentan como la del rearme ideológico del fin de semana celebramos una convención inédita en toda nuestra historia es Teodoro García Egea Secretario general parte

Voz 4 03:06 popular hoy es un bloque sólido unido en torno a un líder a unos principios unos valores y una organización

Voz 0027 03:12 Pablo Casado les ha mandado en las últimas horas una carta a los afiliados en la que intenta marcar distancias con Vox presenta al PP como una fuerza moderada frente a lo que él llama las propuestas abruptas y rupturistas basadas en la demagogia hilo pan fletar yo de la antipolítica pero gracias a lo que el propio Casado no ha tenido problemas en cortejar a esas mismas fuerzas hoy en Andalucía toda posesión toma posesión como presidente Moreno Bonilla lo que va a sobrevolar la convención del PP es la evidencia cada vez mayor de que el Gobierno de Rajoy utilizó supuestamente fondos reservados para destruir pruebas que tenía Barcenas Ike podían perjudicar al Partido Popular Carolina Gómez

Voz 1600 03:48 en las últimas horas el ex comisario Villarejo ha admitido todo asegura que existió un operativo específico para quitarle documentos a Bárcenas y que lo hicieron por orden de sus superiores en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro pero el que era jefe de Villarejo Eugenio Pino lo niega todo

Voz 1 04:02 empieza se la adicción apadrinado habría costado

Voz 0027 04:06 la operación Kitchen no existe dice Eugenio Pino Zapatero habla por primera vez del espionaje que supuestamente contrató el BBVA a empresarios rivales e incluso a miembros del entonces gobierno socialista

Voz 5 04:16 le faltó preocupado por mi país uno no no no no les cabe en la cabeza que haya personas de tanta responsabilidad dedicadas a estas tareas debería de haber sí por supuesto no sólo consecuencias que hasta este momento no haya pasado nada en esa entidad financiera pues creo que debe ser un elemento de reflexión pública

Voz 0027 04:36 la lluvia que se espera este fin de semana en la provincia de Málaga puede complicar las tareas de rescate de Julen

Voz 1600 04:41 los equipos de emergencias prevén empezar hoy a excavar los dos pozos paralelos al agujero por donde cayó el niño y además van a cavar zanjas para que acumulen el agua de la lluvia

Voz 0027 04:49 la primera calle dedicada a una víctima de violencia de género estará en Sevilla

Voz 6 04:53 yo tenía que aguantar lo que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza tan apegado más dolido pero a mí me duele más Luca hecho conmigo

Voz 0027 05:03 Ana Orantes que el setenta y siete se atrevió a contar en Canal Sur el maltrato que había sufrido durante cuarenta años a manos de su marido Ike con esa entrevista consiguió lo que hasta entonces era un problema privado lo convirtió en un problema público pero conocemos como violencia de género

Voz 1600 05:16 sólo trece días después de su entrevista a su marido la mató ahora el Ayuntamiento de Sevilla reconoce el valor de sostén de su testimonio con una calle en la plaza del centro de la ciudad

Voz 0027 05:25 esta mañana vamos a analizar cómo de hartos están pacientes pero sobre todo médicos de atención primaria en buena parte de España han protestado en Andalucía en Barcelona en Valencia

Voz 7 05:33 el lunes vino mi marido ha por hora que hasta la semana que viene nada yo estoy con la gripe yo me tomó lo que me ha aparecido sí lo tengo a las doce me atienda la hay algo así

Voz 6 05:43 a este consultorio ocho trabajadores el diez o quince días eh

Voz 3 05:48 en alguna ocasión he tenido que venir de urgencias pues parado te tiras a lo mejor me lleva tirar

Voz 0027 05:51 aquí tres horas son quejas de pacientes y de médicos por falta de personal una denuncia que además llega con la mitad de España enferma de gripe hay epidemia en diez comunidades

Voz 1600 06:00 son islas Baleares Cataluña Murcia Madrid Castilla La Mancha y Castilla y León además País Vasco Cantabria Asturias y Navarra

Voz 0027 06:11 que los deportes el Levante denuncia la alineación indebida del Barça en el partido de ida de la Copa del Rey Sampe

Voz 8 06:16 lo confirmaba anoche el presidente del Levante Quico Catalán nosotros no pretendemos eliminar al Barça pretendemos es luchar por nuestros derechos nuestros intereses eh hay una situación anómala enterrado hasta los intereses de Londres deportiva

Voz 1161 06:29 el Barça alineó titular Schumi sancionado con un partido con el Barça B y sobre ello tendrá que decidir hoy la jueza única de competición Carmen Pérez en el Campos imponían tres cerró el Levante de momento están clasificados para el sorteo de cuartos que tendrá lugar a las cinco de la tarde en la Federación junto Espanyol y Betis clasificados también ayer además de Getafe Valencia Real Madrid

Voz 0799 06:44 Sevilla Girona

Voz 0027 06:47 de qué tiempo va a hacer el fin de semana Jordi Carbó buenos días