Escucha las noticias de las 10:00 (18/01/2019)

esto en Podemos en el Partido Popular la vicesecretaria de Estudios y Programas la mostrado la puerta de salida del partido al portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó esta mañana le hemos preguntado también en Hoy por Hoy por el supuesto uso de fondos reservados para espiar al virus a Luis Bárcenas por la información que pudiera tener que pudiera comprometer al PP ayer el ex comisario Villarejo apuntó la Audiencia Nacional ha que cumplía órdenes de sus superiores en ese momento Cosidó era el director general de la Policía Lévy avisa

Voz 0392

01:11

pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas debía asumir responsabilidades Gallo y los casos que estamos cometiendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular