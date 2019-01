la casa de cada uno eh tu casa son un fenómeno provocado por maricón doy una serie de televisión hablamos de ello hace hace algunas semanas todo esto es que cambia muy rápido ahora los ordenadores ya no son sólo aparatos con los que conectarse a una red donde insultar a alguien o compartir una foto los ordenadores ahora también son personas que vienen a tu casa y ordenan tu hogar una nueva profesión dejarían ustedes que alguien viniera a ordenar sus cajones esos armarios en el fondo su más profunda intimidad lo hacen siguiendo unas pautas en ocasiones muy filosóficas muy profundas y otras de cajón nunca mejor dicho por ejemplo esos ordenadores afirman que que eliminar lo que ya no utilizados bueno pues piensen en eso aplicado a todo a su trabajo a su entorno a la política se le ocurren algunos nombres concretos

Voz 1995

01:49

es viernes no comprenden lo que trato de decirle no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible estamos a punto de conquistar el fin de semana ni nada están comunitaria extraordinario a la vez como lo es el viernes es el único día de la semana que no cambia con la edad el viernes sigue siendo él