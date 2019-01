sobre la crisis de Podemos Quo uno de los partidos que junto a Izquierda Unida estaba negociando la integración en la lista de Rejón pide a la formación que no se divida a Javier Bañuelos buenos días

popular Andrea Levy no descarta ser la número dos de la lista del PP al Ayuntamiento de la capital la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular se resiste a confirmarlo pero no lo ha negado en la entrevista que esta mañana le ha hecho aquí en La Ser en Hoy por hoy Aimar Bretos

pero si le preguntará por el Ayuntamiento de Logroño seguro que me decía que

Voz 2

01:01

pero es que Madrid es la capital de España y además es esa ciudad abierta que nos acoge a todos yo que vengo de un sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento muy cómoda y muy a gusto tiene usted con José Luis Martínez Almeida el candidato a alcalde bueno yo le llamo directamente alcalde Almeida me entiendo perfectamente tengo la mejor consideración hacia el deseo desde luego la realidad de verle como alcalde muy