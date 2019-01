Las noticias de Castilla y León, 11:02 (18/01/2019)

silencio en el Partido Popular de Castilla y León tras la declaración en la SER de Andrea Levy vicesecretaria de Estudios y Programas del PP que mostraba la puerta de salida del partido al portavoz popular en el Senado a Ignacio Cosidó que fue aparte en esta Cámara por ser designado por las Cortes senador autonómico Levi indicaba que cada uno debe saber cuál es el momento de no perjudicar al partido y dar un paso atrás en respuesta a las preguntas de Aimar Bretos en Hoy por hoy

Voz 0392

00:34

Cosidó debe asumir responsabilidades Gallo los casos que estamos cometiendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular