Las noticias de Asturias, 11:02 (18/01/2019)

volvemos a esta hora la Junta General del Principado donde hasta hace apenas unos minutos continuaba casi veinticuatro horas después el goteo de personalidades que acuden a despedir y rendir homenaje póstumo al ex presidente del Principado tiene Areces antes del traslado de sus restos mortales al Ayuntamiento de Gijón donde a media mañana se va a reubicar la capilla ardiente en la sede del Parlamento regional sigue Ángel Fabián

en medio de un sobrecogedor silencio en este repleto salón Europa de la Junta General del Principado apenas nosotros tímidamente rompemos ese silencio en el momento en el que los servicios funerarios se disponen a cerrar la la capilla ardiente de Vicente Álvarez Areces en este Parlamento a continuación pues se dirigirán al Ayuntamiento de Gijón a cuya Plaza Mayor está previsto que la comitiva llegue en torno a las once y media de la mañana a lo largo de estas dos últimas horas han ido pasando diversas personalidades por la capilla ardiente en la Junta General del Principado entre las que cabe destacar por ejemplo al ex presidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño junto al secretario general de UGT de Asturias Javier Fernández la enero También la directora de la Fundación Princesa de Asturias Teresa Sanjurjo o Ignacio Vidau en estos de momento todos ellos asisten al cierre de la capilla ardiente que como decimos se traslada al Ayuntamiento de Gijón a partir de las once y media de la mañana en una comitiva de la que formarán parte entre otros el presidente del Principado Javier Fernández o el de la Junta