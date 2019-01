Voz 1315

00:04

el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que mañana de esa activará el protocolo anticontaminación hoy si estamos en escenario uno con la prohibición de circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos a la capital en el interior de la M40 vamos ahora Lavapiés nueva orden de desahucio orgullosa once ala las doce menos cuarto está previsto que se ejecute el desalojo de dos familias que comparten un mismo piso son siete personas en total dos de ellas menores de edad Elena Jiménez buenos días buenos días y con una resolución de Naciones Unidas que pide que se pare este desahucio mientras la Administración no les de a estas personas una vivienda es la tercera vez que estaba familias enfrenta un desahucio porque la propiedad preventiva visos no quiere continuar alquilando les la casa por ochocientos seis euros hay dos menores de edad Juani además tiene una hija con discapacidad Inma Aída una cesárea el próximo martes ahora mismo como en otras ocasiones hay varios activistas ya de defensa de la vivienda frente al portal número once de alguna cosa para parar este desahucio entre ellos algunos diputados de Podemos de la Asamblea de Madrid ya esta ahora no hay presencia de la Policía Nacional los trabajadores de Argés se concentran en la Plaza de la Villa para protestar por los despidos la empresa que ha ido renunciando a contratos con una decena de ayuntamientos de la región ahora mismo no cuenta con ningún empleado los últimos despedidos son los treinta y cinco que trabajaban para Madrid Un libro abierto una actividad del Ayuntamiento de la capital María Rodríguez es una de las trabajadoras