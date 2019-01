Voz 2

00:04

buenos días nueva incidencia en el tren extremeño el que salía a las siete y cinco de la mañana desde Villanueva de la Serena y con destino Badajoz ha llegado a la capital pacense con veinticuatro minutos de retraso una avería en el sistema de control de la vía que su sistema de control de tráfico centralizado que permite controlar lo informáticamente ha provocado que el tren no pudiera salir a su hora no ha confirmado Adif a la Cadena Ser en la región en Extremadura uno de los enclava mientras que permite que el tren se mueva no ha funcionado la avería se ha producido alrededor de las siete menos veinte de la mañana el tren por tanto no pudo salir a su hora los veinticinco pasajeros que iban a bordo han tenido que ser trasladados hasta Mérida por carretera en la capital autonómica han vuelto a coger un tren para llegar hasta abajo donde llegaron con veinticuatro minutos de retraso la avería se solventan las ocho y media de la mañana se ha recuperado ya la normalidad del tráfico todo el día en el que la plataforma mil Ana bonitas se concentran de nuevo a las puertas de la Asamblea para registrar dicen también documentos importantes para el problema del ferrocarril vamos a ver qué ocurre allí en este momento Miguel buenísimo buenos días