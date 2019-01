Escucha las noticias de las 11:00 (18/01/2019)

el juez de vigilancia penitenciaria de Zaragoza le concedió en enero de dos mil diecisiete la libertad condicional a José Javier Salvador Calvo según ha podido saber la Cadena SER no había cumplido íntegramente la condena de dieciocho años de cárcel por el asesinato en dos mil tres de su esposa la cumplía en junio de dos mil veintiuno si había estado en prisión las tres cuartas partes de la pena fuentes del Gobierno no pueden confirmar ahora mismo si el hombre que se suicidó anoche mantenía una relación sentimental con su nueva víctima con la que fue su abogada defensora en el caso de el asesinato de su mujer Rebeca Santa Amalia a la que ayer mató a

Voz 0689

01:22

si es el próximo martes día veintidós la Audiencia Provincial de Madrid celebrará dos juicios contra dos futbolistas de primera línea a la Fiscalía de delitos económicos de Madrid pide veintitrés meses de prisión a Cristiano Ronaldo por eludir el pago de cinco coma siete millones de euros Hacienda por la Comisión de cuatro delitos contra el fisco relativo a los impuestos del Estado desde dos mil once hasta dos mil catorce el acusado ha ingresado ya casi siete millones de euros por lo que según el fiscal la deuda penal ha quedado satisfecha y por otra parte otra sección de esa misma Audiencia Provincial someterá a juicio al ex futbolista Xabi Alonso por la comisión de tres delitos contra la Hacienda pública de dos mil diez dos mil once y dos mil doce por lo que el fiscal solicita cinco años de cárcel y una multa de cuatro millones en este caso la deuda con Hacienda no está satisfecha