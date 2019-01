Escucha las noticias de las 12:00 (18/01/2019)

No hay resultados

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días vamos a empezar hoy en Zaragoza donde la delegada del Gobierno en Aragón está ofreciendo ya los primeros datos sobre la investigación de lo que parece ser el último crimen machista ocurrido en nuestro país además con unas características la especial gravedad hablamos del asesinato de una mujer por parte de un individuo que se ha suicidado Ike en el año dos mil tres asesinó a su esposa salió en libertad condicional hace justamente un año Pepe las Marías adelante

Voz 0478 00:33 hola buenas tardes a las nueve de la noche ayer el marido de la mujer asesinada a su desaparición en el Cuerpo Nacional de Policía el cuerpo de la mujer ha sido hallado esta madrugada en una vivienda propiedad de un hombre de cuarenta y siete años que ayer se suicidaba en la medianoche en concreto desde de Teruel y este hombre acabó con la vida de su mujer Patricia Maurer en el año dos mil tres el municipio turolense de La Puebla de Híjar de varios disparos fue condenado a dieciocho años de cárcel desde hacía dos estaba en libertad provisional la el Gobierno se ha mostrado consternada por lo ocurrido muy emocionada ha pedido la unidad de todos los partidos

Voz 1018 01:08 políticos ha habido también unidad a toda la sociedad

Voz 0478 01:10 ha dicho que sólo juntos acabaremos con la violencia machista en sabe el compromiso de las mujeres está asegurado pero pide por favor compromiso de los hombres demócratas

Voz 1018 01:21 gracias eh PP en lo político el foco se sitúa de nuevo en Andalucía donde a esta hora está previsto que tome posesión como president autonómico popular Moreno Bonilla arropado por la plana mayor de su partido incluidos Pablo Casado Mariano Rajoy os Soraya Sáez de Santamaría Sara Armesto

Voz 0133 01:36 el acto va a comenzar en unos minutos autoridades invitados ya están en sus puestos para presenciar como Juan Manuel Moreno promete el cargo de nuevo presidente de la Junta de Andalucía un acto solemne e histórico que ha propiciado el encuentro de dos etapas el PP casado por un lado ir Rajoy acompañado de Soraya Sáenz de Santamaría se han encontrado a su llegada a la Cámara han hablado unos minutos pero no han querido posar para una foto conjunta pese a la insistencia de los fotógrafos el ex presidente Rajoy celebra este día histórico para la comunidad para el Partido Popular pero dice que no está ya para dar consejos al nuevo presidente

Voz 3 02:06 no soy quién para dar consejos a nadie yo lo que le deseo mucha suerte capacidad y dedicación y experiencia la tiene y a partir de ahí pues la la suerte también cuenta

Voz 0133 02:17 cerca de un millar de invitados asisten a esta toma de posesión para la que se ha tenido que habilitar en esta ocasión un salón anexo con varias pantallas para seguir el acto que va a comenzar en breve

Voz 1018 02:27 bueno pues a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP Andrea Levy prácticamente abrió la puerta y es casi literal a Ignacio Cosidó para que abandonase su puesto como portavoz en el Senado después de que ayer en sede judicial en lo dice nacional Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño Le apuntan como responsable de organizar el de la operación organizada por Interior cuando él dirigía la policía para espiar a Bárcenas con dinero público

Voz 0392 02:49 pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas Cosidó de asumir responsabilidades Gallo en los casos que estamos cometiendo hoy ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 1018 03:17 pues con esa claridad respondieron de a la pregunta de Aimar Bretos buena parte de los dirigentes del PP que asisten a la toma de posesión de Moreno Bonilla van a volver a verse dentro de unas horas en Madrid en la conferencia política convocada por Pablo Casado en el Palacio de Congresos en Ifema María Jesús Güemes

Voz 0133 03:30 sí aquí buenas tardes Maroto acaba de presentar esta convención ideológica del PP diciendo que su partido está unido viene Santamaría se acaba de saber que también acude Cospedal desde Génova le quitan hierro a no haber logrado la foto de Rajoy Aznar juntos así lo explican

Voz 0893 03:44 creemos que es la fórmula que que sea elegido y creo que es la fórmula acertada también en una convención hay que mantener siempre picos de interés extremo sin duda las intervenciones de los expresidentes bosón una el viernes otra el sábado y el futuro presidente en el cierre el domingo

Voz 0133 04:00 si Maroto también ha hablado de la operación Kitchen cree que el Gobierno trata de boicotear el cónclave del PP sacando temas de corrupción pero en Génova no se descarta nada sobre el futuro de Cosidó comentan que estos comportamientos no caben en su formación pero no tomarán medidas hasta que haya hechos probados

Voz 1018 04:17 hora doce y cuatro minutos la crisis de Podemos nos deja hoy el mensaje de Pablo Echenique responsable de Organización también aquí en La Ser en Hoy por hoy abriendo también la puerta a Íñigo Errejón para que deje sus funciones incluidos en de su escaño en el Congreso antes su apuesta por la marca más Madrid de Manuela Carmena

Voz 1662 04:33 la tierra es plana la tierra no va a ser plana porque uno lo diga yo fuera el tiene querían sitio exentas por otro partido político Iggy posterga son escaño que has conseguido pero cuando te cómo podemos yo creo que lo que lo coherente es es dejar el escaño hasta medios fuera de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa eso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1018 05:00 todavía dos conexiones más siempre en directo primero con Totalán en Málaga en los trabajos para acceder lo antes posible al lugar en el que permanece desde el pasado domingo el pequeño Julen Jesús Sánchez

Voz 4 05:10 ya han llegado las dos perforadoras para ejecutar en las próximas horas la construcción de la primera de las dos galerías de cincuenta metros de profundidad para llegar a la

Voz 5 05:20 hay pues queremos

Voz 1018 05:22 perdido la comunicación con Jesús Sánchez que lo estaba contando la llegada de estas perforadoras que hablan a intentar acceder a ese difícil lugar en el que se encuentra el niño en Gijón en la plaza del Ayuntamiento la despedida de los vecinos de la ciudad de la que fuera alcalde durante una década Vicente Álvarez Areces también expresidente autonómico una persona especialmente querida en el Principado donde lo que parece casi un caso único en la política de nuestro país pues parece que no tenía enemigos Paloma Llanos

Voz 6 05:46 pues a las doce un punto llegaban los restos mortales del que fuera durante doce años alcalde de esta ciudad con el Himno de Asturias sonando en los relojes del Ayuntamiento cientos de personas le daban el último aplauso el de el de despedida a como decíamos al que fuera su alcalde va a estar aquí en el Ayuntamiento de Gijón en su salón de recepciones hasta las siete de la tarde para que todos los gijoneses y gijonesa es que quieran acercarse a despedirse de él lo puedan hacer el próximo domingo a las doce del mediodía en el teatro de La Laboral Un acto institucional Le

Voz 0325 06:24 despedirá todavía con Carlos Cala Isabel Quintana Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso serán juzgados el próximo martes acusados de defraudar a Hacienda la Fiscalía pide casi dos años de cárcel para Ronaldo que ha llegado a un acuerdo por el que pagará casi diecinueve millones de euros cinco años para Alonso que sigue sin admitir el delito

Voz 1018 06:39 la Cifuentes y otras tres personas serán juzgadas por falsedad documental en el caso de los másteres fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos la Audiencia Provincial de Madrid por contra ha confirmado el archivo de la causa para los diecinueve investigados por prevaricación y cohecho en estos al modelo que tenemos voladura propios los problemas la temperatura nuevas mirando el reloj el termómetro veintitrés dados un poquito de calor según estas aquí