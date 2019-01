Escucha las noticias de las 13:00 (18/01/2019)

Voz 0228 00:00 es la una a mediodía en Canarias Juan Manuel Moreno acaba de tomar posesión como nuevo presidente de Andalucía en su discurso ha reivindicado a Mariano Rajoy presenten es alto en Sevilla y ha centrado su mensaje tanto en el compromiso de ser un presidente transparente como en la creación de empleo como su principal objetivo vamos a Sevilla informa Sara Armesto

Voz 1 00:21 por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Andalucía con leal

Voz 0133 00:29 es al Rey es dar y hacer guardar la Constitución hace ha jurado el cargo al flamante presidente de Andalucía ante numerosos invitados entre autoridades que expresidentes socialistas y dirigentes y presidentes autonómicos del PP Juan Manuel Moreno ha prometido que la cercanía y la transparencia serán señas de identidad de su presidencia el empleo su principal empeño defenderá la igualdad entre hombres y mujeres y ha recordado expresamente a los jóvenes y al medio millón de andaluces que viven en Cataluña Andalucía no debe ser sumisa será beligerante advierte el nuevo presidente con quiénes quieran romper España

Voz 0228 00:59 está presente allí Susana Díaz quien antes de empezar el acto ha contestado a las palabras de ayer en las que José Luis Ábalos hablaba de la grandeza de dar un paso Vlado Díaz recuerda que ha ganado la selección

Voz 2 01:07 es que sí que yo sé que debía tener el cariño el apoyo y la colaboración en todo momento de verdad que es lo que a mí la puerta de entrada en el partido me la abrieron los militante me eligieron en un congreso regional en la primaria los andaluces sólo que no han ratificado como el partido de Andalucía las a pesar de que esa mayoría no haya sido suficiente para gobernar

Voz 0228 01:29 más cosas la delegada del Gobierno en Aragón ha confirmado que la mujer asesinada en Zaragoza mantenía una relación sentimental con su asesino que se suicidó ayer y que estaba en libertad condicional después de ser condenado por matar a su pareja en el año dos mil tres hace unos minutos se ha celebrado una concentración de repulsa en el Ayuntamiento de la capital aragonesa Mónica Farré buenas tardes

Voz 1595 01:47 hola buenas tardes las banderas ondean a media asta en el Ayuntamiento de Zaragoza en cuyo balcón principal se ha colocado un cartel morado con el lema Contra la violencia machista aquí a las doce y cuarto la actividad se ha interrumpido con un minuto de silencio en el que han estado presentes representantes de todas las formaciones políticas trabajadores Munich vales el Justicia de Aragón e innumerables viandantes el alcalde de Zaragoza Pedro Santisteban ha mostrado la repulsa institucional por este asesinato y ha tenido palabras de afecto hacia la víctima

Voz 3 02:17 es una excelente persona una excelente profesional una persona muy sensible para con los derechos humanos y la defensa de

Voz 1595 02:24 debes volver persona al término del minuto de silencio varias voces se han levantado al grito de Ni una menos

Voz 0228 02:30 escuchen lo que sucedió anoche en Mérida Pedro Acedo exalcalde de esa ciudad actualmente diputado del Partido Popular en el Congreso presentaba la candidata del PP para las elecciones de mayo viene a decir que nadie la conocía hasta ahora porque estaba dedicándose a sus hijos que según Acedo es lo que tenía que hacer Mérida Virginia Custodio

Voz 1509 02:47 palabras pronunciadas ayer por Pedro Acedo ante los dirigentes y representantes del PP de Extremadura que acompañaron a Nogales en su presentación como candidata a los comicios del próximo mes de mayo unas palabras las de Acedo con las que intentó acallar las voces que critican la poca vinculación de Nogales con la ciudad de Mérida escuchamos a Pedro Acedo

Voz 4 03:03 que incluso cuando ha sido subdelegada del Gobierno en Extremadura ha vivido en Mérida lo que pasa que quizás alguno centro pues no lo han visto porque no es como otros que de va a los bares bebemos vino hoy ya tenía que atender ha sufrido o claro de atender a sus hijos como como él me voy con lo correcto y lo que hay que hacer

Voz 0228 03:24 más cosas ha terminado la comparecencia la Audiencia Nacional del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía de Enrique García Castaño en el marco de la investigación por el supuesto uso de fondos reservados desde el Ministerio del Interior en época del PP para espiar y quitar documentos a Luis Barcenas ha dicho que actuó bajo las órdenes de web de Eugenio Pino quién ayer recordemos negaba al salir de la audiencia que existiera esa operación Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:46 el comisario García Castaño ha reconocido ante el juez que existió un operativo de seguimientos al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y que se ejecutó por orden del entonces director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino García Castaño ha sostenido ante el juez que era un dispositivo legal de apoyo a la Policía Judicial que investigaba el caso de la caja B del PP y que buscaba esta cerros cuentas de Bárcenas no destruir pruebas del Partido Popular sin embargo en contra de lo que dice el comisario interceptaron documentos que perjudicaban al PP que nunca llegaron al juzgado el operativo de seguimiento será ilegal pues no contó jamás con respaldo judicial los investigadores están convencidos de la existencia de esta operación Kitchen para beneficiar al PP mediante el uso de fondos reservados

Voz 0228 04:28 es Miguel Ángel la Fiscalía pide cinco años más de cárcel para el ex presidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán por quedarse con dinero de billetes de viajes en barco de empresas del Grupo Marsans Alberto Pozas

Voz 0055 04:38 sus empresas compraron más de trescientos billetes de pasaje de buque a otra sociedad y los pagarés doscientos mil euros nunca se pagaron la fiscalía cree que hizo la operación para beneficiarse ilegalmente y pide para él cinco años de cárcel es un nuevo problema judicial para Gerardo Díaz Ferrán ex presidente de la patronal CEOE en prisión desde hace más de seis años después de haber sido condenado por las tarjetas black de Caja Madrid por vaciar el grupo Marsans por defraudar casi cien millones Hacienda nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 05:04 hola buenas tardes a las cinco se celebra el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey todavía está por decidir la presencia del Barça Barcelona Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 05:13 muy buena sobre las dos de la tarde Sonia esperan en la sede de la Federación que la juez única del Comité de Competición resuelva la denuncia que ha presentado Levante por supuesta alineación indebida del azulgrana de Schumi en la Federación hay convencimiento que alinear a Schumi sancionado supone una infracción pero también remarcan que la denuncia llegó fuera de plazo el Barça dice que en un Estado de derecho debe prevalecer el plazo fijado para denunciar y por lo tanto inadmitir la denuncia del Levante Iker Barça no se ha expulsado a la Copa

Voz 1914 05:40 gracias Jordi Martí a la espera de ver qué sucede a las cinco sorteo con Barça Valencia Espanyol Betis Real Madrid Sevilla Girona Getafe El Getafe que esta noche recibe al Alavés en el partido que estrena la segunda vuelta de la Liga a partir de las nueve en tenis Rafa Nadal ya está en los octavos de final del Abierto de Australia ahora mismo está jugando Fernando Verdasco de momento gana así Leach dos sets a uno hoy tenemos por delante también esta tarde dos partidos en la Euroliga de baloncesto Buducnost Real Madrid Baskonia Milán