Epidemia de gripe en La Rioja

sí pero y estamos en epidemia de haber son cincuenta y cinco casos por cien mil habitantes y nosotros esta semana hemos alcanzado la tasa de ciento veintiséis casos por cien mil habitantes osea que sí que estamos ya en epidemia pero probablemente este año como se ha retrasado el inicio dos semanas con el pico no se alcance no sea el de esta semana el pico se alcanzara pues las semanas las próximas semanas no sabemos exactamente cuándo pero continuamos aumentando si continúan aumentando los casos de gripe en toda la temporada desde octubre es cuando se empieza a vigilar hábito veintidós casos en total que han precisado ingresos eh ellos bueno pues cinco casos han tenido más han tenido criterios de gravedad y el resto bueno pues pues se no han tenido estos criterios de gravedad y uno de los casos y que falleció si si era una persona con factores de riesgo