Hora 14 (18/1/19)

Voz 1 00:00 la Hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1628 00:10 muy buenas tardes parece que por fin llega la nieve en La Rioja entrará mañana en riesgo amarillo por nevadas aunque nos emocionan porque solo será en la zona de la Ibérica riojana habrá que ir en la sierra para poder verle están IVE a partir de las tres de la tarde y la previsión se cumple el aviso previsiblemente continuará también el domingo José Calvo de metió Sojuela lo ve claro aunque dice que lo que sí que vamos a pasar es frío

Voz 2 00:33 ha habido un cambio en el patrón atmosférico el anticiclón se ha retirado y permite la llegada de borrascas y frentes atlánticos que de forma alternativa hay sucesiva Nos van a estar afectando a lo largo del fin de semana el frente más activo va a llegar el sábado por la tarde por la tarde noche y el domingo por la mañana va a dejar bastantes precipitaciones sobre todo en zonas de la ibérica con nieve que irá bajando de cota al principio no va a ser muy baja en torno a los mil trescientos mil cuatrocientos metros pero sí que a lo largo del domingo va a ir bajando la cota cuando llegue el frente nuestra región pues los cielos estarán nubosos como oyente digo con precipitaciones sobre todo en el oeste y zonas de la ibérica tras el paso del frente pues se quedará cielos entre nubes y claros con temperaturas que van a ser frías pero tampoco excesivamente estábamos hablando de entre ocho diez doce grados en el me máxima en el valle mínimas de entre dos y cuatro seis grados aproximadamente

Voz 1628 01:26 de momento nos quedamos con la previsión más inmediata la Agencia Estatal de Meteorología conectamos con ella ahí está Alba López buenas tardes

Voz 0133 01:33 buenas tardes Se predominan las nubes medias y altas tendiendo a cielo cubierto sin descartar alguna precipitación débil y dispersa preferentemente en La Rioja Alta durante esta segunda mitad del día con una cota de nieve que se va a quedar por encima de unos ochocientos metros en las temperaturas hoy en descenso ligero máximas algo más cortas que ayer nos quedamos con los ocho grados en Haro y logró año nuevo en Alfaro y Arnedo los diez en Calahorra el viento flojo en general del noroeste y oeste mañana sábado de nuevo cielos cubiertos precipitaciones débiles especialmente durante la tarde y una cota de nieve que entorno a los mil metros tenderá a subir por encima de los mil setecientos las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso nos quedaremos con valores de entre dos cero a dos grados positivos eso sí tendremos heladas débiles preferentemente en la sierra y las máximas cambiarán poco podrían descender nos quedaremos con los siete grados en Haro y Logroño diez en Calahorra Arnedo hilos once en Alfaro el viento será del suroeste en la sierra del sureste en el valle atención el domingo porque se complica la jornada cielos cubiertos los con lluvias débiles persistentes en las sierras y una cota de nieve que se quedará entre los mil trescientos mil cien metros de altitud de hecho aunque esto puede cambiar ya se prevén los primeros avisos de nivel amarillo por nevadas en la Ibérica riojana por encima de los mil metros de altitud cinco centímetros de espesor las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso tendremos heladas débiles en la sierra viento que seguirá del noroeste

información de la Agencia Estado

Voz 1628 03:00 al de meteorología en las carreteras de momento se circula con normalidad y esto nos trae de bueno también que se va a abrir este fin de semana en la estación de esquí de Valdezcaray Nos desplazamos hasta allí para saber cómo está ahora mismo la situación Gonzalo Morrás gerente de Valdezcaray en qué nos cuentas

Voz 0995 03:14 ahora mismo pues tenemos una serie de el pasaje de nubes ha caído algún copo eh la temperatura ronda los dos grados bajo cero no pues el ambiente es propicio ya para pensar de mañana tener e la estación abierta al público ir disfrutando del esquí es la nieve que hemos producido con los cañones que luego ha extendido con un gran trabajo de máquinas entonces bueno pues eh está está nieve que con la ola polar que tuvimos la semana pasada que fue muy intensa pero muy breve también nos permitió fabricar gran cantidad de metros cúbicos Si ha permitido abrir un número de pistas lo suficientemente interesante para que la gente pueda matar el gusanillo todas las predicciones los pronósticos que manejamos son todos unánimes ya están diciendo que sobretodo lunes martes y miércoles fundamentalmente va a ver unas precipitaciones copiosas en forma de nieve y con una bajada fuerte temperaturas lo que nos va a permitir seguir manteniendo la fabricación de nieve

Voz 1628 04:10 una apertura muy esperada ya que estaba prevista como otras temporadas para el uno de diciembre así las cosas nos quedamos ya con otros temas del día Concha Bezares La Rioja

Voz 0125 04:19 epidemia de gripe aunque el pico más alto de la enfermedad se alcanzará en las próximas semanas desde octubre veintidós personas han sido hospitalizadas por problemas derivados de la gripe y una persona ha fallecido hoy va Martínez Ochoa es la jefa del Servicio de Epidemiología

Voz 1628 04:40 sí también les contamos que la DGT reorganiza los exámenes para la obtención del permiso de conducción en Calahorra vanas

Voz 0125 04:46 a ese cambios en las pruebas teóricas y de destreza en pista los exámenes de circulación seguirán como hasta ahora las medidas van encaminadas a prestar este servicio en condiciones de igualdad y en instalaciones de carácter público también hoy amplia crónica

Voz 1628 04:59 sucesos la Policía Nacional detiene in fraganti a dos varones como autores de un delito de robo en vivienda

Voz 0125 05:04 los autores intentaban acceder a una vivienda en la zona de avenida de la Paz en Logroño con sus moradores dentro se les ha intervenido juegos de llaves un taladro y otros objetos destinados al robo los detenidos son dos jóvenes de veintidós años unos de nacionalidad española y otro de nacionalidad rumana tras dos mil

Voz 1628 05:19 tres de cuarenta y uno sesenta y seis años intenta

Voz 0125 05:22 introducir droga en la prisión de Logroño para dificultar la labor de los perros una de las mujeres acudió a la prisión desprendiendo un fuerte olor a amoniaco la otra precinto la droga con cinta aislante y un profiláctico para evitar la emanación de olores durante el cacheo de ambas mujeres intervinieron cincuenta pastillas de tranquilo Racing ciento diez gramos de hachís más de siete gramos de speed

Voz 1628 05:43 Nos quedamos también a esta hora con los deportes Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 0301 05:46 hola buenas tardes la Unión Deportiva Logroñés juega este domingo a las cinco de la tarde en Lasesarre en lo que sin duda va a ser el partido más importante de lo que va de temporada para el conjunto riojano y parecía que el equipo estaba sobre poniendo al asunto de las lesiones pero este viernes Sergio Rodríguez ha explicado cómo está el asunto el panorama la verdad parece un auténtico solar habla de las dudas en el corte que vamos a escuchar a continuación porque además no se recupera ninguno de los dos lesionados de sobra conocidos

Voz 4 06:12 bueno está Rubén que tenemos que ver mañana está Ander que tendremos el Mariano esta año Marcos parece que está bien pero bueno mañana tomaremos decisiones a partir de cómo se encuentra en ellos sobre todo de sus sensaciones evidentemente siempre y cuando desde la parcela médica nos dicen nos digan que creen que no existe ningún riesgo aunque a veces

Voz 1 06:35 nunca se sabe pero que nos digan

Voz 0301 06:38 ha explicado esta mañana Sergio Rodríguez que Remón no está para jugar tampoco Rayco paredes Arnedo Santamaría Ali Olaetxea pero es que además son duda ñoño Rubén Martínez y Marcos André que están entre algodones toda la semana ya esta mañana no se decidirá si finalmente podrán viajar o no a Barakaldo pero ojo que ayer por la tarde Ander Vitoria tuvo malas sensaciones en el de su pierna izquierda y esta tarde se someterá a pruebas médicas para saber si rotuliano así que el concurso de Vitoria está también en duda para el próximo partido a las cinco de la tarde el próximo domingo además el Calahorra juega también el domingo a las cinco de la tarde en La Planilla ante el Joan lleva sin ganar desde noviembre y el EDF viaja para enfrentarse al Valencia y en tercera partidazo entre el Náxara y el Haro el domingo a las cinco de la tarde

Voz 1628 07:20 bueno pues se te escuchamos a partir de las tres y veinte hasta las cuatro de la tarde y también durante el fin de semana con ese partido de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0301 07:27 hoy abriremos además con se cumplen diez años de la desaparición del último partido jugado el Club Deportivo Logroñés en Navarrete y habla abriremos SER Deportivos recordando echando la vista atrás ya a la carretera que estamos

Voz 1628 07:39 contando esto de la nieve antes y también volverá exacto gracias Sergio Moreno nos quedamos ahora ya a partir de estos momentos con otros temas en desarrollo dentro de este Hora catorce comenzamos

Voz 5 08:17 eh

Voz 1628 08:20 y hablamos de la gripe como ya les avanzábamos en portada

Voz 0125 08:22 da la epidemia de gripe que ha llegado justo un mes más tarde que la temporada pasada esta semana La Rioja ya entrado en situación de epidemia aunque el pico más alto de casos puede registrarse en los próximos días Eva Martínez Ochoa jefa del Servicio de Epidemiología

Voz 6 08:37 semana pasada ya porque es la primera semana que se ha superado el umbral epidémico que es el umbral a partir del cual se supone que ya bueno pues que empieza a aumentar el número de casos de gripe ahí estamos en epidemia de gripe sí son cincuenta y cinco casos por cien mil habitantes y nosotros esta semana hemos alcanzado la tasa de ciento veintiséis casos por cien mil habitantes osea que sí que estamos ya en epidemia pero probablemente este año como se ha retrasado el inicio dos semanas con el pico no se alcance no sea el de esta semana el pico se alcanzará pues las semanas las próximas semanas no sabemos exactamente cuándo pero continuamos aumentando si continúan aumentando los casos de gripe

Voz 0125 09:15 este repunte de los casos de gripe ha obligado a abrir la planta del cuarto C en el Hospital San Pedro de Logroño desde la Consejería han confirmado que hoy no hay problemas en el servicio de urgencias desde octubre veintidós personas han sido ingresadas Lluna fallecido

Voz 6 09:28 toda la temporada desde octubre que es cuando se empieza vigilar hábitos veintidós casos en total que han precisado ingresos eh de ellos bueno pues cinco casos han tenido más graves han tenido criterios de gravedad y el resto bueno pues pues no han tenido estos criterios de gravedad y uno de los casos sí que falleció sí si era una persona con factores de riesgo

Voz 0125 09:52 con la llegada de más frío como hemos escuchado a partir de la próxima semana Eva Martínez ocho aconseja la vacunación sobretodo para los denominados grupos de riesgo y otras medidas para minimizar los efectos de este problema de salud pública

Voz 6 10:05 aquellos que pertenezcan a los grupos de riesgo oí sin vacunar bueno pues que todavía están a tiempo de vacunarse que aunque la campaña en un principio de gripe fue finalizaba el veintiocho de diciembre sigue habiendo vacunas disponibles en los centros de salud y todavía pueden vacunarse y luego pues fundamentalmente las medidas de higiene generales para evitar cualquier infección de transmisión respiratoria tos se recogen un pañuelo y tirar el pañuelo el lavado de manos es muy importante y evita la transmisión de muchas infecciones ventilar bien los espacios abiertos en casa sí que es un problema de salud pública que viene todos los años que que no se sabe cómo se va a comportar pero bueno más o menos pues que tenemos medios y estamos preparados para para abordarlo oí bueno sí que hay medidas para para intentar minimizar el riesgo de la gripe y los efectos de la gripe

Voz 1628 10:57 bueno pues no episodio de gripe con la llegada de este tiempo tiempo y también nuevo episodio en el terreno político entre Ciudadanos y el gobierno Diego García

Voz 0496 11:06 si el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos valora las reuniones mantenidas con el Gobierno el miércoles y ayer jueves y afirma que han pedido más información sobre algunas medidas o asuntos relacionados con la transparencia Diego Ubis confía en que el Ejecutivo aporta esa información espera que la semana que viene en la que seguirán las reuniones se pueda cerrar un documento en el que se refleje que queda por cumplir de los acuerdos firmados

Voz 1178 11:27 a lo largo de la semana que viene poder reunirnos eh pues ya acordar pues yo creo que le la idea que tenemos por ambas partes es poner un documento efectivamente qué qué partes de los acuerdos están están en proceso de cumplir plazos estimados hay para que estas se cumplan y que presupuesto pues se tiene que dedicar a que a que esto se lleve adelante esto sería lo que podríamos considerar nosotros como una rendición de cuentas eh esto sería lo que se podía haber hecho durante durante todo el dos mil dieciocho no

Voz 0496 12:01 Ubis cree que se puede alcanzar un acuerdo con el Gobierno en materia de gratuidad de la educación de autónomos y también de rebajas de impuestos El portavoz del Grupo Parlamentario considera que ahora se puede solventar una situación de bloqueo que la actitud del Gobierno había generado

Voz 1178 12:14 que se puede negociar por el Gobierno porque el Gobierno por fin a desatascar una situación en la que posa en la que se había se había metido el solo no no querían siempre lo dicho el diálogo no sé no sólo se Lucia se practica y durante todo el dos mil dieciocho pensando

Voz 7 12:30 las pal de espaldas a este país al Parlamente de espalda a los grupos parlamentarios que son los que tienen que dar el apoyo para sacar adelante unas cuentas parece ser que ahora la situación ha cambiado vamos a negociar como no puede ser de otra manera esas leyes eran buenas para riojanos pero sobre todo como decía al principio porque la actualidad política nos lleva a los Presupuestos Generales del Estado que anuncian subidas de impuestos

Voz 1178 12:51 que tiene un agujero de diez mil millones de euros que probablemente signifiquen Si se aprueba más subidas de impuestos

Voz 0496 12:59 y mientras la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno señala que el hecho de que las partes se sienten de nuevo en una mesa es algo positivo que acerca el acuerdo Begoña Martínez yo

Voz 8 13:08 es que ya el simple hecho de que todos estemos sentados a la mesa es una buena señal que puede conocieron bueno acuerdos

Voz 1628 13:17 también dentro de los asuntos políticos el portavoz del grupo del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja Jesús Ángel Garrido ha dicho que el Partido Socialista del tan demo con Andreu es letal para La Rioja está desconectado de las preocupaciones de los riojanos

Voz 9 13:31 todo esto creo que al Partido Socialista de La Rioja seguía caído la R de La Rioja y que se ha convertido en una sucursal pues del Partido Socialista Catalán o el Partido Socialista vasco pero en cualquier caso en cual caso reitero Se le ha caído la R del Partido Socialista de La Rioja el partido socialista que dirige el tándem o con Andreu porque me niego a llamarle Partido Socialista de La Rioja está desconectado de las preocupaciones reales de los riojanos

Voz 1628 14:08 esta forman llegamos a las dos y veinte

Voz 5 14:12 hola

Voz 1628 14:51 ya en la recta final de este Hora catorce nos quedamos con los alcohol acuerdos del Consejo de Gobiernos viernes Diego

Voz 0496 14:57 portavoz del Ejecutivo asegura que el Gobierno ha reducido los tiempos de respuesta al Parlamento en esta legislatura y que además ha mejorado la calidad de esas respuestas Begoña Martínez dice que las consejerías que más iniciativas han generado han sido educación y empleo políticas sociales y también la Consejería de Salud

Voz 9 15:11 les puedo decir por ejemplo que en esta legislatura

Voz 8 15:13 el tiempo medio de respuesta se ha reducido un cuarenta por ciento respecto a la legislatura anterior y que si antes de contestar en un plazo aproximado en los ochenta días pues hemos conseguido rebajarlo hasta los cincuenta días en el mismo sentido les puedo decir que hoy de diez iniciativas al menos ocho Se contestan siempre en plazo respecto a los datos les puedo decir que en el año pasado el Gobierno de La Rioja recibió mil trescientas cuarenta y nueve iniciativas de estas iniciativas el grueso más importante se corresponde tanto a las preguntas orales como escritas y peticiones de información que formulan los diputados al Gobierno

Voz 0496 15:52 por otra parte el Consejo de Gobierno da luz verde a una línea de subvenciones de más de novecientos mil euros para el mantenimiento y equipamiento y obras en los consultorios de atención primaria Martínez dice que estas ayudas van dirigidas a los ayuntamientos que pretenden garantizar una asistencia sanitaria de calidad en todo el territorio

Voz 8 16:07 en estas líneas de ayuda que están dirigidas como digo precisamente al ámbito rural se pretende dotar de los medios necesarios para que pueda para que haya una mayor cohesión y vertebración territorial en nuestra comunidad autónoma que cualquier riojanos resida donde resida pueda contar con unos equipamientos sanitarios adecuados y también con una atención sanitaria que sea equitativa que sea de calidad y que sea cercana estas líneas de ayuda contemplan por ejemplo los gastos de mantenimiento de estos consultorios derivados del propio funcionamiento de los mismos es decir los gastos de luz los gastos de agua de calefacción o de aire acondicionado pero también los gastos derivados de la adquisición de o equipamiento sanitario nuevo mobiliario

Voz 0496 16:51 además el Consejo de Gobierno autorizó una inversión de más de uno coma dos millones de euros para el asfaltado de las vías verdes del Cidacos de Préjano

Voz 8 16:58 en la actuación estaba permitir mejorar el firme de estas vías de uso recreativo en todos sus tramos va a permitir también el mantenimiento de la anchura útil de circulación así como el drenaje y la señalización horizontal en estos tramos la Consejería de Agricultura va a disponer de un plazo de ejecución de nueve meses va a contar con un presupuesto de licitación de un millón doscientos cincuenta y tres mil euros y es un presupuesto que está cofinanciado al cincuenta por ciento por la Unión Europea estas dos vías discurren por la vía del antiguo ferrocarril que dejó de tener uso los años sesenta realmente se convirtieron en vías naturales en el año noventa y siete

Voz 1628 17:37 ya en el Ayuntamiento de Logroño la alcaldesa se ha reunido

Voz 0125 17:40 con emprendedores de la ciudad jóvenes en su mayoría que acaban de poner en marcha un negocio Cuca Gamarra ha recordado que tres millones en ayudas municipales han impulsado en estas dos legislaturas la puesta en marcha de mil ciento ochenta y dos micro empresas y empleo a ochocientos sesenta y seis mujeres y seiscientos treinta y siete hombres

Voz 0133 17:57 estamos hablando de mil ciento ochenta y dos

Voz 0419 18:00 ahora empresas es decir mil ciento ochenta y dos nuevas empresas que la ciudad de Logroño los logroñeses hemos puesto en marcha hemos dado de alta hemos puesto a funcionar y el Ayuntamiento Lasa apoyado empresas que eh las impulsan los logroñeses porque son microempresas y que tienen un objetivo en generar actividad económica K que es necesario en la ciudad en el distintos sectores este caso hablamos del sector servicios en el ámbito de la educación pero que tienen por objetivo crear puestos de trabajo más allá del de el propio empresario que e impulsa la iniciativa y en ese sentido hablamos de ochocientas sesenta y seis mujeres English cientos treinta y siete hombres los que de la mano de estas microempresas en los eh las dos últimas legislaturas sean E puesto en marcha en la ciudad a través de e las eh los nuevos empresarios que impulsan micro empresas

Voz 0125 18:56 el año pasado se concedieron ciento cuarenta subvenciones que generaron ciento sesenta y siete puestos de trabajo las ayudas oscilan entre los dos mil y los cuatro mil euros Cuca Gamarra ha anunciado que para marzo estará la convocatoria de este año

Voz 0419 19:07 en ello nos ha permitido que cien ciento cuarenta empresas hayan acogido a estas ayudas lo más importante de todo de todo ello es la los planes de viabilidad que ellos mismos desarrolla porque no sólo queremos darles una ayudas no queremos acompañarles Iggy ayudarles a ir mejorando y que al final haya éxito en una iniciativa empresarial no pasa nada si no se consigue el éxito porque eh a veces es muy complicado pero creo que tenemos que estar satisfechos de que el noventa por ciento de las nuevas empresas que se acogen a estas ayudas que hacemos un seguimiento con ellos el primer año lo supere el setenta por ciento superen el segundo Annie por tanto continúen como ya empresas consolidadas y por tanto actividad que eh se consolida en la ciudad de Logroño

Voz 1628 19:58 también aquí en el Ayuntamiento de Logroño el grupo municipal del PSOE considera que los Presupuestos Generales del Estado son responsables con Logroño son sociales en este sentido Beatriz Arráiz ha destacado que benefician a todos los ciudadanos

Voz 12 20:10 de estas cosas que nos afecta a todos por igual es el mejor que hemos tenido en los últimos la Comunidad Autónoma de La Rioja va a recibir del Estado sesenta millones más para reforzar las políticas de salud y educación los pensionistas de Logroño más B30 en mi en este momento Anabelit tremenda superior en uno coma seis por ciento y en el caso de las mínimas de las pensiones mínimas de las no contributivas un tres por esto rondará los diez millones se suprime Robert le progresivamente el copago farmacéutico acerca de veintiséis mil logroñeses y logroñesas que suponen más de dieciséis por ciento de la población sí mejoran también todo lo que tiene que ver con las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidados que hasta ahora estaban en una situación pues bastante pero los parados de Logroño de más de cincuenta y dos años vuelven a tener la posibilidad vuelven a poder contar con un subsidio por desempleo de desempleo que hoy por hoy no tiene

Voz 1628 21:11 además Arraiz ha detallado que se incrementa el permiso de paternidad las becas escolares las ayudas al comedor y el apoyo a la vivienda por otro lado la portavoz socialista ha reconocido que en estos presupuestos baja la inversión directa para ajustarse a la realidad de ahí que se ampara raíz unos presupuestos responsables ya el cierre hoy de este Hora catorce Nos vamos a quedar con la programación para este año de El Rioja y los cinco sentidos que se va a celebrar de nuevo los meses de febrero mayo junio septiembre y noviembre durante los cinco meses se van a celebrar tres actividades troncales del programa el Tren del Vino las conversaciones en torno al vino y el maridaje de los sentidos que sustituye a las catas consentido el consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente Íñigo Nagore

Voz 9 21:51 como ya aviones si viene siendo habitual de los últimos años las actividades de este de los cinco sentidos se van a distribuir a lo largo de cinco meses durante todo el año de manera que durante febrero mayo junio septiembre y noviembre vamos a poder disfrutar de las diferentes actividades que hemos organizado cada uno de los meses como ya viene siendo habitual va a estar dedicado a uno de los cinco sentidos de manera que en febrero será el mes del gusto en mayo el de facto en junio del del tacto en septiembre el de lo vivido en noviembre el de la vista

Voz 1628 22:27 además Nagore ha recordado que el Tren del Vino pasó en la edición anterior a formar parte de las actividades troncales del programa ya a partir de ahí se ha consolidado como un referente internacional tras la obtención del Premio Internacional de Turismo puesto

Voz 9 22:40 ya hemos querido potenciarlo con algunas novedades en primer lugar de la primera de las novedades es que a ampliar el radio de acción saben el tren parte de Logroño traen teatralizada que llega a Haro llenaron Se podían visitar bodegas no solamente nado sino también eh se transportaba a los pasajeros a poder visitar bodegas en Ollauri Simi Leo Briñas pero en esta edición también vamos a añadir a bodegas de tiro de Cusco Rita debería en segundo lugar vamos a facilitar que la los pasajeros los que disfrutes de actividad pues puedan con el vino en la bodega bueno pues hemos organizado un sistema de recogida del vino de manera que cada uno comprar el vino en la bodega ya habrá un servicio de Arco medida que entregará ese vino comprado a cada uno de los pasajeros en el tren de vuelta

Voz 1628 23:29 otra novedad de esta edición es el maridaje de los sentidos en febrero el mes del gusto se va a celebrar el concurso de pinchos la sesión capital y una cata espectáculo y el uno de marzo además se va a presentar en la vieja bodega de Casalarreina el calendario de La Rioja gastronómica el uno de marzo hay que decir que

Voz 9 23:46 eh vamos hacer la presentación del calendario de las actividades La Rioja gastronómica hilo Vega de Casalarreina aprovecharemos la ocasión también pues para nombrar un nuevo amigo de La Rioja gastronómica y en esta ocasión saben que este año era Elena Arzak bueno pues se en el para este año dos mil diecinueve va a ser el Anthony Luis Aduriz chef del restaurante Mugaritz además va a continuar siendo como embajador de La Rioja astronómica Francis Paniego