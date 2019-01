SER Deportivos La Rioja: '#10YearChallenge'

Voz 1 00:00 Jerry Rioja emisora decana de la Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 4 00:24 hola qué tal eh gran paso en profundidad que nos llega desde Madrid a nosotros nos toca acertar de cara a puerta con toda la actualidad del deporte riojano hoy dieciocho de enero se cumplen diez años desde aquel día en Navarrete cuando el Club Deportivo Logroñés dejó de jugar dos partidos seguidos se impuso en lo deportivo a la situación económica de un club

Voz 3 00:50 herido de muerte

Voz 5 01:01 herido de muerte sobre todo por la gestión de aquella directiva herido de muerte por la gestión de los políticos y hoy hay gente que diez años después sigue sintiéndose así

Voz 7 01:28 Diez años una década desde que una pésima gestión económica política deportiva y social acabara con el crudo de referencia de la región y queremos echar la vista atrás para recordar aquel día sin ánimo de polemizar ni Acebes ni hacernos dueños de nada ni de nadie tan sólo como una forma de mostrar respeto y de recordar como hace diez años realmente quizás un poquito antes los políticos los empresarios todos se dejaron morir a una de las pocas cosas que nos unía como sociedad y que nos hacía sobre todo reconocibles en el exterior ahora sólo nos queda el vino y la laurel y poquito más pero no lo queremos hacer con el ánimo triste ni con un espíritu melancólico lo vamos a hacer felices al recordar lo que pudimos disfrutar del fútbol en Logroño gracias

Voz 0774 02:25 al Club Deportivo Logroñés

Voz 8 02:30 además de la visita que dar palos vamos al palo al para que desvele pues no no me atrevo a Valdano

Voz 5 02:49 José Luis García Íñiguez no es

Voz 7 02:51 es una persona que sienta la marcha fúnebre sino que es una persona que se echa la vista atrás me imagino pues recordará más el himno del histórico Club Deportivo Logroñés muy buenas tardes José Luis buenas tardes Sergio desde Radio Madrid desde la Gran Vía madrileña

Voz 4 03:06 queríamos hacer un recuerdo a eso dieciocho de enero del año dos mil nueve donde el Club Deportivo Logroñés en Navarrete dejó ya de competir y de por tanto probablemente firmó su acta de defunción como recuerdas aquellos días

Voz 1061 03:23 bueno vaquillas Dios aquellos días fueron días muy duros de trabajo día es muy complicados yo entonces era bueno sigo siendo muy joven pero entonces era más tenía veinticuatro años hoy era la primera experiencia quizá tan tan crítica que uno vive como periodista no porque por un lado tú tienes la información tienes que mantener el rigor den ves a tus entonces lectores no en el diario El Correo que es donde yo trabajaba pero por otro lado se te está yendo en el equipo de de tu vida no en el equipo de Del que eras desde pequeño en el que había jugado Mi abuelo el que había ido siempre a ver en mi casa entonces era era extremadamente complicado sobre todo las horas posteriores tú lo sabes Sergio cuando apagan el ordenador enviado a La Crónica reposas un poco todo lo que has visto dices Momo madre mía madre mía no que se nos ha ido el Logroñés en en apenas unas horas aunque en realidad se estaba yendo desde el año dos mil tardó nueve años en morir fue una agonía lenta dolorosa difícil y que terminó de la peor de las maneras posibles

Voz 4 04:22 fue un inicio de siglo XXI durísimo una década practicamente de descomposición continuada de los colores blanquirrojos si decía en la presentación se dejó morir al referente a un club que nos unía a todos aunque que nos permitía sacar pecho fuera de la región por lo que no será Moss reconocibles que es lo que peor recuerdas de aquella época porque el lío fue monumental los políticos y nadie decía la verdad quizá porque nadie tendría la verdad pero tampoco nadie asumía la responsabilidad porque nadie quería asumir la responsabilidad se contaban medias verdades contaba mentiras a pares la verdad que que fue una época tremendamente dura e sobretodo para los aficionados

Voz 1061 05:03 el peor recuerdo es el el desprestigio y la humillación a la que se es sometido al club por parte de sus dirigentes por parte en algunas ocasiones de las instituciones no esa manera tan burda de de aprovechar al Club Deportivo Logroñés después de todo lo que había dado a la ciudad que que evidentemente cometió sus errores sus defectos y dos horas son conocidos y terminaron con con el Logroñés como termino pero también esa sensación de que se estaban aprovechando de nosotros frecuentemente esa sensación de que se le perdía el respeto al Logroñés con demasiada facilidad ya no solo desde las instituciones sino incluso en la calle no hoy comentarios como bueno pero yo estoy en qué club os llenaban los bares hace dos días y insultaba con con suma facilidad con todo lo que había representado para nosotros con todo lo que había representado por ejemplo para una generación anterior la operación chatarra logroñesa tenía sus primeros problemas

Voz 0774 05:56 en definitiva yo recuerdo con mucho dolor todo todo

Voz 4 06:17 José Luis Navarrete aquel día todo el mundo decía no van a asaltar a jugar como recuerdas ese ese momento como porque hay muchos oyentes que probablemente bueno pues o lo han olvidado o no lo recuerdan ya muy bien cómo fue aquel aquel día

Voz 4 06:17 José Luis Navarrete aquel día todo el mundo decía no van a asaltar a jugar como recuerdas ese ese momento como porque hay muchos oyentes que probablemente bueno pues o lo han olvidado o no lo recuerdan ya muy bien cómo fue aquel aquel día

Voz 1061 06:32 mira aquel día estábamos convocados en Navarrete al partido pero ya desde por la mañana bueno parecía difícil pero nos tenía acostumbrados el Logroñés tú lo sabes en aquellas largas sesiones de la AF por ejemplo nos tenía acostumbrados a una última pirueta no que siempre se salvaban siempre aparecía aún Julio Jiménez un no sé quién con de repente un fajo de dinero aquellos salvado siempre al final había una un último tirabuzón que salvaban logroñés pero aquel día yo sé que tenía la sensación desde primera hora de que era irremediable que que aquello senos iba porque los jugadores te decían que no que ni siquiera había casi jugadores disponibles para sacar adelante el partido porque el Balsamaiso ya se había borrado de de esa aventura en la que se ha metido con el con el Logroñés Haro evidentemente de que le debieran dinero de que le dieran de que la engañaron entonces de la sensación de bueno esta esta vez es la definitiva esta vez nadie nos va a salvar sobre la campana no va a aparecer un milagro de última hora confirmó yo recuerdo la subida de las escaleras de Las Gaunas para la rueda de prensa en la que los jugadores explicaron por qué no habían ido a Navarrete como diciendo bueno ya hoy sí que es la última vez que que subimos a esperando una noticia de última hora del Logroñés que no se va

Voz 4 07:39 es decir no no milagro y cómo estáis escuchando aquellos días no fueron sencillos para nadie fueron difíciles para los aficionados que sin duda fueron los que peor lo pasaron para los periodistas que tampoco fue cómodo me escuchar muchos insultos y sobretodo para los jugadores sufrieron muchísimo porque tuvieron que tomar una decisión durísima Antúnez Iker Fernández y César Rodríguez fueron los futbolistas del Logroñés que se tuvieron que tragar el sapo de salida ante los medios para explicar la decisión que habían tomado César Rodríguez muy buenas tardes

Voz 0774 08:11 hola buenas tardes como reclamo

Voz 4 08:14 sea que el dieciocho de enero de dos mil nueve

Voz 0774 08:16 eh

Voz 9 08:17 pues bueno para nosotros es bueno para la ciudad para el lobby para todos fue un día muy muy triste si que hasta última hora pensamos que igual se podía mediar pero vamos por todos a conocimientos que hubo antes se veía que bueno que sería seguramente fuera el último como así fue

Voz 4 08:34 el estuvisteis que tragar decía un sapo

Voz 5 08:36 no ni ve el nivel máximo e salir ahí a decir que no salta vais a jugar

Voz 9 08:43 sí sí la liberaran enviamos duro y nosotros éramos ya Messi tico Bono que vamos a tener el comienzo verdad tomo fue desde desde agosto ya todo empezó mal

Voz 1963 08:54 bueno en la Navidad de ya buena

Voz 9 08:57 buenos pagaron para jugar contra el Berceo nos dieron una nómina ya luego me enerva a los primos que enfrentarán un estuario Arnedo tuvimos que ir solamente día jugadores al partido eran momentos muy duros y bueno irá al último día pues bueno ya aparte de que jugadores quedamos muy pocos pues buenos la la exhumación ya había vuelto

Voz 4 09:17 José minas de Madrid tuvieron una dignidad extraordinaria

Voz 1061 09:20 extraordinaria hay era una situación realmente complicada en en el verano que el club desciende a Tercera por impagos desciende porque hay un jugador que se niega a firmar las promesas de pago de Javier Sánchez recuerdo esto ahora porque los jugadores aquella noche todos tenían como la responsabilidad el peso su conciencia de matar a un histórico es que realizaban así estos chicos César Antúnez Iker lo volvieron a sufrir en enero tenían esa ese pesar no vamos a ser nosotros pero había que hacerles ver que no que es que ellos no eran quiénes estaban matando a los Reyes que realmente era Javier Sánchez eran todos los ex dirigentes que ya habían pasado quiénes realmente habían matado al Logroñés que ellos estaban en su pleno derecho de decir hasta aquí que la dignidad de unos trabajadores pues hay que respetarla no iba a se la habían pisoteado de alguna manera que ellos habían tenido siempre tuvieron la voluntad de de aceptar pagos César corrígeme si me equivoco cuando apareció Javier Sánchez en El Vestuario con una bolsa de dinero siempre tuvisteis la voluntad de vamos a intentarlo vamos a salir adelante hasta que ya fue imposible

Voz 9 10:19 sí así es el bono de ultras encuentra episodios que yo los viví en primera persona bueno día llegó ayer unos papeles de de dos coches diéramos luego otro día llegó con un cuadro que tenía una exposición que cuando valía doscientos mil euros luego me acuerdo que bueno cada día era era nuestra nueva insta al otro contaba tan serio y eso que al principio pues bueno de hace días que claro nosotros estamos pensando en que todo se pueden solucionar y sobre todo bueno pues Tanto Edu García como Raúl Tonna que era bueno director de todo eso que bueno con su nace de mantuvo un grupo unido pero claro había llegó un punto en el cual pues bueno es que hubieran como bien lo he dicho antes que no decía la verdad a nadie llegó ver personalmente con Canobbio conviene al alumno pues iba consejos cada momento o como Iker Antúnez claro y sabemos diciendo pero es que otra multa mentir pero pero nosotros éramos eso claro no queríamos que desapareciera nevaba llovía está hasta una época anterior Edward CIA tenía un modo su amor a los colores de iba a mover de siempre yo lo mismo pero claro final llegó un momento en el cual pues bueno y luego que claro es que no quedaba otra no quedaba otra

Voz 4 11:37 y César Rodríguez gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja gracias por la dignidad que demostró estéis como trabajadores y profesionales en aquellos días tan complicados siempre dando la cara y siempre con la verdad por delante otros te puedo decir que no lo pueden decir

Voz 9 11:53 muchas gracias a vosotros y bueno fue una pena que bueno y esperemos que en un futuro haya haya tiempo mejores para para para diálogo

Voz 4 12:00 poderoso y José Luis en la misma dignidad recordando todo aquello porque la verdad que perdón las paladas de mierda que cayeron en aquella época fueron tremendas

Voz 1061 12:10 bueno ya no te quiero no lo suelo contar si a nivel personal pero no publica ante lo que lo que sufrimos los periodistas aquellos días porque bueno en fin se queda para para nosotros pero fueron días que pretende asados con el tiempo dan para una novela que Javier Sánchez era un personaje absolutamente de novela de de de estas series de Crematorio Street este tipo de de serie negra no de una España bueno en España con mezcla de corruptelas y pillos no por todos lados nunca supimos muy bien quién era Javier Sánchez no es fácil encontrar a día de hoy información sobre El cambio todos los teléfonos de los números de teléfono que tenía en fin pero no nos vamos a quedar con eso nos vamos a quedar con con ese himno verdad Sergio

Voz 5 12:53 pues con ánimos no nos quedamos con de erizo un poquito el vello bello de los brazos porque evidentemente fueron momentos horribles que hoy hemos recordado con añoranza con cierta nostalgia con César Rodrigo Si José Luis Pérez que estuvieron aquel día aciago día en Navarrete cuando los futbolistas del Club Deportivo Boloñés no aguantaron más que tuvieron que dejar de competir y el Club Deportivo Logroñés jugó su último partido oficial la Club el club histórico de Logroño José Luis gracias a Sergio un abrazo

Voz 7 14:23 volvemos diez años adelante al dieciocho de enero de dos mil diecinueve con los principales titulares de la jornada deportiva la Unión Deportiva Logroñés juega este domingo a las cinco de la tarde en Lasesarre en lo que sin duda va a ser el partido más importante de lo que va de temporada para el conjunto riojano porque se enfrenta a un rival directo que está seis puntos por delante un buen rival un gran Barakaldo en lo defensivo ya algo más productivo que los riojanos en ataque Lasesarre es además uno de esos escenarios la verdad que nobleza en esta categoría Un partido que alivia un poco la dureza habitual de esta segunda B un partido donde ese vivirá un gran ambiente un encuentro que todo buen aficionado no se quiere perder pero que se perderán unos cuantos jugadores blanquirrojos no contaba esta misma mañana Sergio Rodríguez

Voz 10 14:23 pues mira eh no te puedo decir seguro con las que no vamos a contar no vamos a poder contar que es con eh Miquel con Arnedo con Ray como con Remón Jaime y con Olaetxea ahora con esos seis no vamos a poder contar seguro y luego hay dos tres jugadores que vamos a tener que esperar a mañana mañana porque bueno jugadores que que que andan con molestias que acaban de empezar a entrenar etc etcétera tantos esta mañana no vamos a poder decidir con cuantos vamos a ir de la primera plantilla hay bueno pues iremos con los que estén bien si completaremos con gente con gente

Voz 7 15:02 tal y ahí es donde saltaba la noticia esta mañana porque sumábamos decíamos bueno los fijos que iban a ser baja lo sabemos César Remón a la duda finalmente descartado por el propio técnico como habéis escuchado porque pensábamos que Rubén Martínez que ñoño que Marcos Andre y que todos los demás estaban sanos pero no atentos lo que ha dicho Sergio Rodríguez porque además ha incluido un nombre nuevo Ander

Voz 10 15:26 bueno está Rubén que tenemos que ver mañana está Ander que tendremos el Mariano está eh yo año Marcos parece que está bien pero bueno mañana tomaremos decisiones a partir de cómo se encuentra de ellos sobre todo de sus sensaciones evidentemente siempre y cuando desde la parcela americanos dicen nos digan que creen que no existe ningún riesgo aunque a veces nunca se sabe pero que nos digan eso

Voz 7 15:53 es tremendo lo que está viviendo este equipo con esta plaga de lesiones se porque Ander Vitoria ha sido el último en sentir molestias musculares fue en el entrenamiento de ayer Ander y nos ha dicho el propio Ander esta mañana anda con el IVA yo de su pierna izquierda tocado se sentía bien esta semana nos decía que estaba muy bien que estaba muy fresco así y sin embargo ayer por la tarde todo cambió no será hasta esta tarde cuando sepa realmente el alcance de estas molestias por tanto es duda veremos si está para Lasesarre no igual que ñoño que Rubén Martínez o que el propio Marcos Andre tremendo en mejor estado llega sin duda el Calahorra aunque en peor dinámica de resultados lleva seis jornadas sin ganar es decir desde el mes de noviembre demasiado tiempo se nota en las declaraciones que ha hecho esta misma mañana Miguel Sola técnico del Club Deportivo calambre

Voz 11 16:50 sí es cierto que después de analizar al rival hay prepara el vídeo preparar un poquito el aspecto táctico es hasta ahora el el rival

Voz 7 17:02 no no no era este Sergio Rodríguez en un corte en un corte posterior bueno pues decía Miguel Sola eh que que que tiene ya ganas el Club Deportivo Calahorra de ganar un partido recibirá leyó a rival diré esto de la Unión Deportiva Logroñés en la pelea por estar entre los cuatro primeros está siendo otra vez la revelación del torneo leyó a es un muy buen equipo ideal para esta categoría maneja los partidos con solvencia tiene calidad arriba hay mucha seriedad tanto en el centro del campo como en defensa esa lo que aspira a este Calahorra eh que cuenta con la baja de Savic Ardenas veremos si finalmente Etxaide puede reforzar la defensa rojilla que completará Regino en el lateral derecho los riojanos necesitan volver a ganar cuanto antes y nada mejor que hacerlo en casa este domingo a las cinco de la no sé si tenemos preparado el corte de escuchamos hablar

Voz 12 17:51 jugando como lo hemos hecho algunos de los partidos estar un poquito más acertados de Caracol eh llegó a tener esa sobriedad atrás en cuanto a no conceder no esas ocasiones que quizás no sean muchas pero pero eh que nos lo hemos pagado eh los pequeños arreglos hemos pagado con goles en contra entonces a ver si en esa faceta mejoramos y luego bueno este te ofensivo pues seguimos creando las ocasiones pero estamos un poquito más acertados yo creo que con eso sería sería suficiente no ha querido tampoco transmitirles eh esa esa sensación eh porque yo creo que la sensación que queden de tener es que han hecho partidos buenos eso de todo quizás no partidos completos en los últimos porque si es cierto que el día de Granadilla riñón hicimos una primera parte no es tan buena la segunda eh pero tenemos sensaciones sensación podemos hacia ese ese fútbol y digamos bueno con con ocasiones y que hay deberíamos de definir para parar para marcar las puertas del partido ilegal que Si no estamos tan acertados vamos con ser como Nos hemos sido nuestros partidos con ventaja en el marcador lo que no podemos es conceder en conceder esas esas ocasiones de gol tan tan sencillas para al contrario que con poquito nos hacían goles no entonces ahí es donde tenemos que mejorar

Voz 0779 19:15 hay hambre de victoria en el club

Voz 7 19:16 partivo Calahorra toda la suerte este domingo a las cinco

Voz 0779 19:19 de la tarde ese Calahorra leyó

Voz 7 19:23 este fin de semana viene marcada en Tercera División por el enfrentamiento que tendrá lugar el domingo a las cinco de la tarde en La Salera el Náxara tercero recibirá la visita del Haro Deportivo líder de la clasificación una prueba realmente exigente para

Voz 4 19:35 conjunto jarrero veremos si lado

Voz 7 19:37 jornada sale provechosa para una Sociedad Deportiva Logroñés que jugar ante el Vianés en el Mundial ochenta y dos Un equipo navarro que por cierto ya ya le hizo sufrir mucho en la prima en la primera vuelta buenas tardes Antonio Corral

Voz 1963 19:49 hola Sergio ese bien

Voz 7 19:51 partidazo de esos que apetece mucho viajar hasta Nájera o bajó subir a La Salera para ver ese Náxara Haro como llega al Náxara

Voz 1336 20:00 bueno pues yo creo que nadie hombre contando con la última bajada

Voz 13 20:04 que que ha tenido como es la de la de Sergio y bueno pues todas dice de tienen será pues la la baja que cuenten y luego la baja de rojo ya que éstas han sido un grupo con un con un partido bueno pues una bajada importante para para el Náxara pero también hay que decir que en las filas de claro eh cuenta con la baja de Arana que bueno para finales de mes eh es claramente no desde los ya tenerlo ya en los entrenamientos y la de Óscar Liébana si la semana pasada en el enterramiento si él sino de gemelo tuvo una ruptura allí para decir que va a tener artícula de impulsar una lesión de un par de meses así que el aro pues cuenta con muchas dos bajas importantes si como Tune pues también eh

Voz 7 20:49 en un Náxara por cierto debilitado en este mercado de invierno porque también ha salido Emilio así que bueno ya se notó la semana pasada no con ese resultado en Arnedo que fue una derrota dolorosa en el tiempo de descuento

Voz 13 21:02 hombre la la baja de de Emilio

Voz 1336 21:04 en nota de bastante buen debo lo que sí es cierto que sea pepero

Voz 13 21:10 con eh a las doce del mediodía en Nájera con los aficionados de eh de Nájera para hacer un digamos una un rancho para todos los aficionados que quieran acercarse e hace para el partido por la tarde lo mismo de de Nájera crear osea que iba a haber buenamente naciera

Voz 1963 21:28 este domingo sin duda una gran prueba

Voz 7 21:31 para el Haro Deportivo de momento uno de los equipos de moda del fútbol español en La Salera en caso de salir

Voz 0774 21:37 victorioso daría un golpe prácticamente definitivo

Voz 13 21:40 pues sí es una victoria en ajenas e importante aunque los que viene todos los años hemos pasado por la salida sabemos lo difícil que se competir en Nájera en en La Salera porque bueno el ambiente que hay en cuatro aficionados y lo que es cierto que claro ávido de ocasiones caído ya sabes Pau algo positivo eh la último enfrentamiento que estuvo que fue juega en la Saliega eh perdió por tres a dos en un partido muy complicado muy competido e pero que al final se va de saqueos frecuentes así que sí es cierto que está este esta jornada habiendo ganado como está que está muy bien que una será que que aunque el pinchazo del otro día contra el Arnedo para mí no fue tan tan pinchazo porque está muy bien pues yo creo que veremos un buen partido en en Nájera

Voz 7 22:29 y ahí estarás tú para el lunes contarlo aquí en Radio Rioja la Cadena SER gracias Antonio el EDF Logroño viaja hasta Valencia para medirse el domingo al conjunto ché la riojana son penúltimas un hecho que viene dado sobre todo porque en las últimas jornadas ya sabemos han jugado contra los mejores equipos de la máxima categoría el fútbol femenino español han sido competitivas contra todos estos grandes equipos pero lo cierto es que no han logrado plasmarlo con algún punto en la clasificación que es cierto que huir ese ha sido toda una sorpresa arranca una nueva fase de la temporada con más experiencia las riojanas y quizás más preparadas que nunca y con los nuevos fichajes que además integrados esperan que ayuden a dar el salto definitivo de calidad necesario para salvar cuanto antes la categoría el partido ante el Valencia se jugará este domingo como os decía al principio y ahí estará Silvia Ruiz muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 0779 23:22 es Silvia yo creo que había ganado

Voz 0774 23:24 ya de quitarse estos partidos ante esta grandes equipos

Voz 7 23:27 por si bueno comenzara una una serie de encuentros donde hay que empezar a sumar

Voz 14 23:32 sí sí yo es lo ganas eso debe mejora tras los partidos frente a los equipos grandes como el Barcelona Atlético Madrid que uno se en diciembre y ahora la semana pasada igual yo creo que la estás escaso junto con la que viene que viajamos a Valencia vamos a preparar cubrir el partido iba allí allá por los tres puntos

Voz 0774 23:52 que es en que es sensata

Voz 7 23:54 en esos ha dejado esta racha de resultados

Voz 14 23:58 buenos días que son equipos contra los que es muy difícil evitar sacar puntos porque son equipos grandes entonces bueno sabíamos lo que lo que les podía esperar pero buenos recuerdos servido trabajar o aprender de los errores sobre todo que que tenemos que dejar de cometer uno o intentar evitar intentar hacerlo lo mejor posible con nuestras armas y poder conseguirlos los puntos importantes contra equipos que que podemos acá

Voz 7 24:23 pues sí queríamos saber cómo llegar hasta nueva fase vais a tener otra semanita para preparase gran partido del próximo domingo y toda la suerte del mundo seguiremos

Voz 0774 24:31 evidentemente de cara a ese encuentro que que que sin duda le DF espera empezar a sumar puntos gracias

Voz 0779 24:38 gracias a vosotros

Voz 7 24:42 el Ministerio viaja a Canarias para jugar contra la elipse palmas el equipo canario ha comenzado el año en la segunda posición de la tabla al sumar tres puntos importantes en la jornada anterior en Lugo las de Daniel López llevan seis victorias consecutivas y se enfrentan a un minis de argüir que continúa imbatible y que tan sólo ha cedido tres sets en toda la temporada el primero de ellos ante el conjunto precisamente canario así que las de Logroño afrontan el partido más complicado de la temporada regular y ahí estará para disputarlo esperemos ganarlo Amelia Portero muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 0779 25:14 hola buenas tardes ese viene

Voz 7 25:17 quizás el partido que todas tenéis señala si marcado en rojo en el calendario

Voz 15 25:22 pues sí la verdad porque el partido de ida coincidió que las extranjeras no por temas económicos del club no pudieron jugar así que jugamos contra un equipo que no estaba al completo así que yo creo que es la jornada que llevamos esperando porque al equipo al completo y como tú has dicho van segunda Si llevan una racha muy buena de victorias

Voz 0774 25:44 qué pesa más el factor cancha de las contrarias au el quizás el papel

Voz 7 25:50 de favoritas del conjunto de Logroño

Voz 15 25:54 pues hombre yo creo que las dos cosas no porque siempre es complicado jugar fuera de casa contra cualquier equipo sobre todo pues eso que vamos primera así que ella es en teoría pues son en las que las pueden hacer frente pues porque la verdad que llevan muy buena muy buena trayectoria ahora con el equipo al completo agonizantes pues tiene tienen posibilidad de decir bueno habrá que jugarlo porque saltarme la Copa de la Reina analista yo creo que te encuentro va va a determinar también un poquito lo que va a ocurrir en la

Voz 0774 26:25 pero bueno poco a poco dar un golpe de autoridad

Voz 15 26:28 eso es yo creo que el resultado de mañana va a ser muy importante tanto tanto para nosotras de la Liga Hay sobre todo para coger sus vacaciones para la Copa de la Reina que estaremos siempre de así que mañana es un partido clave y hay que ir con muchas ganas de afrontarlo de la mejor manera posible

Voz 7 26:47 pues Amelia Portero buen viaje eh

Voz 0774 26:50 ya devolver con con una nueva victoria

Voz 7 26:52 en nunca en una cancha sin duda complicada gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 15 26:56 gracias a vosotros mucha suerte no

Voz 7 27:01 y cerramos esta ronda de titulares por lo más importante del fin de semana con el partido que mañana sábado a las seis de la tarde en Amorebieta jugará el Bodegas Rioja Vega ante el son a los riojanos se enfrentan al líder de la categoría y lo hacen en el momento más complicado de la temporada tras varias derrotas seguidas y que le deja en una situación siete para tratar de hacer play off en la Conferencia Oeste

Voz 7 27:51 bueno aunque los ojos de buena parte de los aficionados al fútbol estarán puestos este fin de semana sobre tres escenarios el azar ha querido que esta segunda jornada de la segunda vuelta será sin duda la más interesantes ante eh cuanto perdón a los enfrentamientos directos que se van a producir entre los equipos que ahora mismo ocupan la parte alta de la tabla el Racing que es primero recibe la visita del Mirandés que segundo en sin duda la pelea por ver qué equipo será el primero a final de de la temporada además se juega un más que interesante derbi asturiano el sorprendente Langreo entre los siete mejores de la clasificación recibe la visita el talentoso Oviedo Vetusta que perdió el olvido vetusta hay que recordar es cuarto perdió la semana pasada de penalti en el descuento ante el Barakaldo y evidentemente el partido que más nos preocupa ese Barakaldo contra la Unión Deportiva Logroñés que vamos a pasar a analizar a continuación

Voz 1804 28:47 Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada la Rioja un lugar donde el vino es un manjar y también donde revivir tiempos de reinos medievales volverá a resistir el asedio de los franceses una tierra en la que todavía resuenan Room

Voz 19 29:24 este miércoles te contamos La Rioja desde la Feria Internacional de Turismo en Madrid en Hoy por hoy desde las doce y veinte hasta las dos de la tarde

Voz 20 29:38 este domingo a las cinco de la tarde en el Mundial ochenta y dos encuentro de Liga de Tercera división entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Vianés Sociedad Deportiva Logroñés camino del ascenso

Voz 7 31:15 nueve minutos para las cuatro de la tarde y siempre que vamos a Lasesarre y como que el asunto nos suena a algo parecidas

Voz 23 31:25 la jugada los bancos tal

Voz 7 31:34 y anda que no ser roza el cuerpo en Lasesarre pero creo que no en el sentido al que se refiere del bueno el bueno de Fito y más cuando se enfrentan las dos mejores defensas del campeonato ya lo ha avisado en la previa esta misma mañana Sergio Rodríguez

Voz 11 31:52 sí es cierto que después de analizar al rival hay prepara de vídeo preparar un poquito el aspecto táctico es hasta ahora el el rival

Voz 10 32:02 el que menos de que hemos encontró para hacerle daño pero bueno evidentemente nosotros también tenemos jugadores de talento creo que es muy importante que entendamos el partido partido ellos no son especialmente agresivos en el en el sentido de ir a por el partido Los Pinos minutos ellos no no tienen prisa y lo que es un equipo es que defiende muy bien que aprovecha muy bien las debilidades del rival y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es estar bien experiencia evidentemente el aspecto defensivo pero todo sobre todo no regalarles cosas no no darles facilidades pero que eso puede ser un punto importante

Voz 0779 32:36 Javi ya muy buenas tardes buenas tardes está lesionado que si con alguna sobrecarga lo devolvió

Voz 7 32:46 que esta mañana esta mañana no sorprendía con otra noticia mala la verdad es que Ander Vitoria anda con problemas esta tarde se va a saber el alcance de su lesión lo cierto es que esto de la epidemia comienza a ser aún más grave todavía porque además Rubén Martínez Nuño Marcos André están en la lista de dudas el resto yo no se suma ningún nuevo jugador en relación a la semana pasada

Voz 1336 33:10 sí problemas sobre todo por las dudas no porque mira

Voz 1963 33:13 cuando como entrenador tienes lesionados pues bueno ya

Voz 1336 33:16 sabes que están lesionados sabes que que no puedes contar con ellos y bueno pues al final como ya he dicho Sergio muchas veces yo creo que la gente de la plantilla es amplia ahí están todos preparados para para salir Hidalgo todo no el problema viene cuando cuando tienes gente en dudas no den la que tú confías en la que bueno quieres darles importancia dentro del once pero ahí los tiene seis durante toda la semana entre algodones no han entrenado al ritmo de los demás y bueno no sabes cómo te van a responder en en plena competición no porque no es lo mismo entrenar igual pudiese esconder un poco que bueno el domingo no no hay tiempo para esconderse y hay que estar al cien por cien

Voz 5 33:55 es que además es practicamente ha habido doce jugadores para entrenar

Voz 1336 33:59 sí sí y además eso tendrá pues eso yo creo que el documento es una una rueda de prensa no que las carreras que tienes preparadas con el preparador físico para trabajar y para reír bueno las terminas disminuyendo porque tienes miedo porque no quieres que caiga más gente evita igual juegos on situaciones de de juego de de

Voz 9 34:18 el choque

Voz 1336 34:19 evita entrar la estrategia porque o están fríos Si la caída aún choque bueno no se te da a pensar muchas cosas intensas siempre antes en en las lesiones en los problemas que pueden traer aquel realmente a prepara el partido no y encima bueno pues el número uno el número es tan pequeño que que al final pues te causa muchos problemas para preparar el partido

Voz 7 34:40 dicho no se me ocurre una solución que es la Unión no queda otra

Voz 0779 34:43 sí sí yo o no

Voz 1336 34:45 yo siempre lo he dicho EEI he visto lo he vivido yo en persona situaciones muy mala de lesiones de sanciones idea muy poquita gente entrenando y al final bueno pues todo el mundo se siente importante en los que menos juego a los menos habituales bueno dar un pasito al frente así sales al campo más motivo más centrado a igual intentas hacer en ataque cosas raras sino que bueno pues sale a defender a a no conceder errores y bueno pues al final eso te permite mantener la portería a cero oí obtiene buenos resultados nosotros bueno hasta ahora tampoco en en ciertos partidos último una dinámica no mantener la portería a cero aguantar ser pacientes y al final bueno ya llegará el gol que por otro lado un poco la filosofía al Barakaldo y lo que lo que lleva haciendo sus últimos partidos

Voz 7 35:32 Javi Adán lo contaremos el domingo en Radio Rioja la Cadena SER a partir de las cinco menos cuarto en directo en el mil ciento setenta y nueve de onda media gracias por

Voz 0779 35:41 la valoración del ratón Adán

Voz 7 35:48 el Barakaldo sólo cuenta con la baja de Sergio Moreno serio que no estoy de coña eh Sergio Moreno no está para jugar con el Barakaldo yo estaré eso sí en disposición de contarnos el partido en Radio Rioja como siempre Sergio Caneda Sergio Moreno es baja por lesión en el Barakaldo qué le vamos a hacer

Voz 1963 36:03 que hay muy buenas tardes muy buenas tardes bueno tiene argumentos suficientes al Barakaldo de para ponernos las cosas muy difíciles

Voz 7 36:10 sorprendido por el rendimiento este Barakaldo lo digo porque yo a principio de temporada aunque es una institución histórica Isabel rehacerse y tiene un fantástico que lo está demostrando entrenador es que les dejaron todo el equipo

Voz 1963 36:21 sí creo sino me fallan las cuentas creo que sólo se mantiene cinco jugadores el curso pasado entre ellos y Sergio García Álex de la Unión Deportiva Logroñés bueno pues mucho mérito el de Larrazabal y el de Zubimendi el director deportivo o albinegro que ha conseguido formar un conjunto muy sólido muy competitivo bueno pues todas las los tópicos un conjunto vasco que en el caso el Barakaldo se llevan la máxima expresión que está demostrando que no es flor de un día en Las Gaunas no hizo un partido excelso contra deportiva Lorient pero bueno es un diésel no de uno cero cero uno no falla y ahí está en los puestos de privilegio

Voz 7 36:57 eh cuarenta puntos es que no estamos hablando está empatado con el Mirandés en tercera posición pero la verdad es es tercero podría ser segundo perfectamente

Voz 0774 37:04 ha líder es decir que que bueno que que que es que es una barbaridad la puntuación que están logrando

Voz 1963 37:09 si no es un juego brillante Benigni vistoso pero bueno pues es un conjunto muy fiable muy sólido como como le gusta Navarra Zabala hacer sus equipos no que va a ser muy complicado pescar algo en en Lasesarre de hecho sólo sobre la logrado Rácing el Calahorra pues a ver si conseguimos seguir esta estela de los rojillos no hay traernos la una victoria que sería importante

Voz 7 37:28 aquella victoria de Calahorra debe ser vivir de inspiración de que es posible superar una defensa casi tan perfecta como la riojana aduce goles en contra los fabriles en nueve los blanquirrojos y arriba eh que son los argumentos que solamente están permitiendo sumar más puntos a los locales que a los visitantes hoy en día destacan David De Paula Sergio García de esta

Voz 0774 37:48 mira por ejemplo Volpi o Yuri o el propio Fran García qué es lo que más te gusta a ti de este equipo

Voz 1336 37:54 bueno pues me gusta que que entre otras cosas ha dejado han dejado de miraran

Voz 1963 37:57 de Estado vasco por así decirlo no parece que han que han sondeado en Madrid y han pescado hay jugadores importantes Sergio Benito que su máximo goleador lleva seis goles francas sí ya que es un medio centro interesante también lleva tres bueno pues está consiguiendo por reinventarse en Hoy es el ejemplo de que de que se puede hacer un equipo competitivo y nuevo cuando en verano parte que tan esquilmado las tus mejores armas

Voz 7 38:19 sin lesionados

Voz 0774 38:21 qué fascinado qué fácil así es Sergio

Voz 1963 38:23 sí bueno hombre desde luego es bastante más fáciles sino que se lo digan a bueno de de Sergio pues pues bueno pues habrá que ir a la cesarle como decía Javi Adán con lo que tenemos no y que en los que estén disponibles pues que tiene ciento diez por ciento y partido a partido ya veremos qué qué pasa la semana que viene no parece que llueve menos que el niño me pude fue llevada a disputar unos cuantos minutos pues bueno bienvenido sea Portos

Voz 0779 38:46 que deja a ver cómo salgo yo de esto porque andan aquí los compañeros tolerando de un poquito me acaban de poner no sé si los de Juande estima no da ni la cara son tan cobardes que lo sueltan Se ríen al cerrar al otro lado de la carrera para despedir a rival me llaman además no huato por línea interna Sergio Caneda gracias que me tengo que despedir aquí con este tema

Voz 1963 39:11 un abrazo muchas gracias a decir pues nada