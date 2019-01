Escucha las noticias de las 16:00 (18/01/2019)

Voz 2

01:22

me siento una vez más indefensa pienso en todas las mujeres que está de misma situación lo peor me indigna que insultara a una víctima llamarme bicho hija de puta salga gratis a todo a todas las mujeres que hemos vivido un caso de violencia machista no nos queda otra alternativa que seguir confiando en la justicia