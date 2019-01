Voz 0313

la han respondido también en catalán distinguimos entre la son Osorio Somni que Somni sería como el el sueño y una más en euskera pasa algo parecido dice otro tuitero tenemos a mes tú que sería sueño en el sentido de desear e imaginar algo ya Ahmed Yasin de dormir bueno hay que es hermoso usted intercambio a que fluye como si tal cosa a mí me parece un símbolo de lo que deberían ser las lenguas no siempre son la lengua no tanto las lenguas como su uso au su utilización interesada en esta conversación de Twitter hablan con toda naturalidad personas en galego asturiano castellano catalán euskera y nadie resta nadie todo el mundo suma por cierto hasta el momento contado antes central el estudio más de quinientos retuvo dos mil me gusta sólo hay un tuitero uno que dice Cataluña siempre será una comunidad autónoma y todo esto son dialectos pero es uno e uno frente a centenares frente a miles está claro que si en la vida real la cosa fuera así la tolerancia ganaría por goleada bienvenidos a La Ventana