Las noticias de Cantabria, 16:02 (18/01/2019)

Mario Miguel Ángel Revilla se ha alegrado dice del archivo del llamado caso surgiese por supuestos pagos irregulares en esta empresa pública y ha señalado al respecto que estaba convencido de que el consejero de Economía Juan José Sota departamento del que depende esta entidad Ica había sido denunciado no había cometido asegura Revilla ningún tipo de delito

Voz 0701

00:27

que hay no podemos fijar niveles de persecución de las personas yo que conocía el tema estaba convencido convencido de que no había ningún el delito por parte de del consejero son pues en redondo a atender las demandas de de de de besarle de del del Gobierno de consejero imagínense Select cesa porque hay un clamor han llamado a declarar sin saber eh que van a decidir los jueces que hubiera sido una injusticia tremenda no