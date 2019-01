Escucha las noticias de las 17:00 (18/01/2019)

pues eso que les contamos aquí en La Ventana hace sólo unos minutos el Fútbol Club Barcelona sigue en la Copa del Rey podrá jugar los cuartos de final no habrá sanción por alineación indebida en su partido contra el Levante de la de la semana anterior tenemos Antón Meana en la sede de la Federación pendiente ahora de otra cosa que es el sorteo Antón buenas tardes de nuevo

pide el sorteo no Antón si yo creo que antes de ir

el cuarto ya conocemos los rivales venga aquí no lo cuentas hasta luego hasta luego

pues qué tal va lo buenas tardes y Cosidó dice estar tranquilo y no cree que ninguno de los documentos desclasificados hoy por el Gobierno Le puedan afectar porque nunca insiste mantuvo ningún tipo de contacto con el comisario Villarejo

Voz 2

01:27

pues en que reiteradamente es señalado que no he tenido ningún tipo de contacto ningún tipo de relación mi verbalmente ni por escrito con el señor Villarejo y por tanto entiendo que no puede haber ningún tipo de comunicación por mi parte