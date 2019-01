Las noticias de Galicia, 18:03 (18/01/2019)

Voz 0028

la Policía Local de A Coruña ha detenido a un hombre sospechoso de ser el supuesto acosador de menores de Montealto el hombre se encuentra en estos momentos en el cuartel de onzas La detención se produce después de que la Policía Nacional abriera en el mes de diciembre una investigación para intentar dar con un individuo al que se le atribuyen tocamientos a niñas de entre trece y dieciséis años sucesos que según las víctimas tuvieron lugar en la zona de Juan Flórez al perra Montealto según las menores el hombre la abordó cuando entraban al portal momento en el que llevaba a cabo los tocamientos todavía de los sucesos la Guardia Civil investiga un atropello mortal esta noche en Melide donde una mujer de ochenta y un años fue arrollada por un camión cuando cruzaba la Nacional quinientos veintisiete en una zona no habilitada para ello is sin chaleco reflectante el Instituto Armado recuerda la importancia de evitar distracciones al volante y usar chalecos y pasos de peatones por parte de aquellos que caminan por la carretera más cosas la Federación de gasolineras consumidores y los sindicatos se unen para reclamar a la Xunta que no sea permisiva con la instalación de gasolineras desatendidas o lo que es lo mismo o gasolineras low cost Jesús García miembro de la dirección de la Federación denuncia que incumplen la legislación en materia de seguridad discriminan a las personas con problemas de movilidad