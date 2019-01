Voz 1895

00:18

comer si vas a la Generalitat y el Ayuntamiento a Barcelona mortal que no es causa One a la Ciutat igual que a las manifestaciones de taxistas Francaise centrada Barcelona Beijing recluidas las venta esta forma drástica causan Creus pero no mix dificultan la movilidad de las personas al mes de hecho alertan da la mala racha internacional que Ciutat de cara al turismo de compras a las puertas del Mobile World Congress aseguran que surtan perjudica al consumidor al sacó toda la restauración