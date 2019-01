La Ventana La Rioja (18/01/19)

Voz 1 00:00 en La Ventana La Rioja Diego García

Voz 0496 00:09 qué tal buenas tardes nuevo muerto en las carreteras de La Rioja un hombre de cincuenta y cuatro años vecino de Utebo en Zaragoza ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido poco antes de las cinco de la tarde en la dos tres dos en el término municipal de Rincón de Soto dos vehículos han chocado de manera frontal el fallecido era el conductor de uno de los dos turismos además en este siniestro cinco personas han resultado heridas esas cinco personas han sido trasladadas al Hospital Fundación de Calahorra y también al Hospital San Pedro de Logroño lados tres dos en ese punto se encuentra cortada en ambos los sentidos está dando paso alternativo la circulación por las vías de servicio colindantes a esa vía es la primera víctima mortal en las carreteras de La Rioja en este dos mil diecinueve por delante además tenemos un fin de semana a aumentar los desplazamientos sobre todo los más cortos así que por favor muchísima precaución si iban a ponerse al volante fin de semana que se espera en principio bastante frío en esta comunidad autónoma vamos a comprobarlo Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 0133 01:08 buenas tardes mañana sábado tendremos cielos cubiertos con precipitaciones débiles en la segunda mitad del día hay una cota de nieve que entorno a los mil metros tenderá a subir por encima de los mil setecientos metros las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso nos quedaremos con valores de entre dos bajo cero a dos grados positivos eso sí tendremos heladas débiles preferentemente en la sierra y las máximas cambiarán poco podrían descender nos quedaremos con los siete grados en Haro y Logroño diez en Calahorra Arnedo hilos once en Alfaro el viento será del suroeste en la sierra del sureste en el valle atención el domingo porque se complica la jornada cielos cubiertos con lluvias débiles persistentes en las sierras y una cota de nieve que se quedará entre los mil trescientos mil cien metros de altitud de hecho aunque esto puede cambiar ya se prevén los primeros avisos de nivel amarillo por nevadas en la Ibérica riojana por encima de los mil metros de altitud cinco centímetros de espesor las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso tendremos heladas débiles en la sierra viento que seguirá del noroeste

Voz 0496 02:07 a esta hora tenemos cinco grados de temperatura en el centro de Logroño siete de la tarde y veintidós minutos La Ventana empezamos la Rioja está ya en epidemia de gripe aunque el pico más alto de esta enfermedad se alcanzará en las próximas semanas lo decía Eva Martínez Ochoa la jefa del Servicio de Epidemiología

Voz 2 02:26 semana pasada ya la primera semana que se ha superado el umbral epidémico que es el umbral a partir del cual se supone que ya bueno pues que empieza a aumentar el número de casos de gripe y ahí estamos en epidemia de gripe son cincuenta y cinco casos por cien mil habitantes y nosotros esta semana hemos alcanzado la tasa de ciento veintiséis casos por cien mil habitantes o sea que sí que estamos ya en epidemia pero probablemente este año como se ha retrasado el inicio dos semanas pues el pico no se alcance no sea el de esta semana el picos alcanzara pues las semanas las próximas semanas no sabemos hasta

Voz 3 03:00 mente cuando pero continuamos aumentando si con te

Voz 2 03:03 no han aumentando los casos de gripe

Voz 0496 03:05 prevé veintidós personas han sido hospitalizadas por problemas derivados de la gripe y una persona además ha fallecido

Voz 2 03:10 toda la temporada desde octubre cuando se empieza a vigilar hábito veintidós casos en total que han precisado ingresos eh y ellos bueno pues cinco casos han tenido más han tenido criterios de gravedad y el resto bueno pues pues se no han tenido estos criterios de gravedad uno de los casos sí que falleció si era una persona con factores de riesgo

Voz 0496 03:35 más cosas el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos valora las reuniones mantenidas con el Gobierno el miércoles y ayer jueves y afirma que han pedido más información sobre algunas medidas au asuntos relacionados con la transparencia Diego Ubis confía en que el Ejecutivo aporte esa información y espera que la semana que viene en la que seguirán las reuniones se pueda cerrar un documento en el que se refleje que queda por cumplir de los acuerdos firmados Ubis cree que eso puede alcanzar un acuerdo con el Gobierno en diferentes materias como la gratuidad de los de la gratuidad de la educación dándole eso sí rango de ley o en materias relacionadas con los autónomos y las rebajas de impuestos El portavoz del Grupo Parlamentario considera que ahora se puede solventar una situación de bloqueo que la actitud del Gobierno había Gené

Voz 4 04:14 entonces se puede negociar por el Gobierno porque el Gobierno perfil a desatascar una situación en la que pues en la que se había se había metido el solo no lo querían siempre lo he dicho el diálogo no sé no sólo se Lucien se practica ir durante todo el dos mil dieciocho ó las pal de espaldas a Estepa al Parlamente de espalda a los grupos parlamentarios que son los que tienen que dar el apoyo para sacar adelante unas cuentas parece ser que ahora la situación ha cambiado vamos a negociar como no puedes es de otra manera esas leyes son buenas para riojanos pero sobre todo como decía al principio porque la actualidad política nos lleva a los presupuestos generales del Estado que anuncian subidas de impuestos que tienen un agujero de diez mil millones de euros que probablemente signifiquen aprueba más subidas de impuestos

Voz 0496 04:59 mientras la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno señala que el hecho de que las partes se sienten de nuevo en una mesa es algo positivo y que además acerca el acuerdo Begoña Martín

Voz 0149 05:07 yo creo que ya el simple hecho de que todos estemos sentados a la mesa es una buena señal que puede conocieron bueno acuerdos

Voz 0496 05:16 palabras de la portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Gobierno además Begoña Martínez ha dicho que el Ejecutivo ha reducido los tiempos de respuesta al Parlamento en esta legislatura y que además ha mejorado la calidad de esas respuestas Begoña Martínez afirma que las consejerías que más iniciativas han generado han sido educación y empleo políticas sociales y también la Consejería de sal

Voz 0149 05:35 les puedo decir por ejemplo que en esta legislatura el tiempo medio de respuesta se ha reducido un cuarenta por ciento respecto a la legislatura anterior y que si antes se contestaba en un plazo aproximado en los ochenta días pues hemos conseguido rebajarlo hasta los cincuenta días en el mismo sentido les puedo decir que hoy de diez iniciativas al menos ocho se contestan siempre en plazo respecto a los datos les puedo decir que en el año pasado el Gobierno de La Rioja recibió mil trescientas cuarenta y nueve iniciativas de estas iniciativas el grueso más importante se corresponde tanto a las preguntas orales como escritas y peticiones de información que formulan los diputados al Gobierno

Voz 0496 06:16 por otra parte el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una línea de subvenciones de más de novecientos mil euros para el mantenimiento equipamiento y obras en los consultorios de atención primaria Martínez dice que estas ayudas van dirigidas a los ayuntamientos y pretenden garantizar una asistencia sanitaria de calidad y eficiente en todo el territorio

Voz 0149 06:32 con estas líneas de ayuda que están dirigidas como digo precisamente al ámbito rural se pretende dotar de los medios necesarios para que pueda para que haya una mayor cohesión y vertebración territorial en nuestra comunidad autónoma que cualquier riojanos resida donde resida pueda contar con unos equipamientos sanitarios adecuados y también con una atención sanitaria que sea equitativa que sea de calidad y que sea cercana estas líneas de ayuda contemplan por ejemplo los gastos de mantenimiento de estos consultorios derivados del propio funcionamiento de los mismos es decir los gastos de luz dos gastos de agua de calefacción o de aire acondicionado pero también los gastos derivados de la adquisición de equipamiento sanitario nuevo mobiliario

Voz 0496 07:16 el Rioja y los cinco sentidos se va a celebrar de nuevo este año los meses de febrero mayo junio septiembre y noviembre durante los cinco meses se celebrarán tres actividades troncales del programa El tren del vino las conversaciones en torno al vino el maridaje de los sentidos que sustituye a las catas con sentidos Íñigo Nagore es el consejero de Agricultura como

Voz 5 07:35 ya si viene siendo habitual de los últimos años las actividades de este de El Rioja y los cinco sentidos Se van a distribuir a lo largo de cinco meses durante todo el año de manera que durante febrero mayo junio septiembre y noviembre vamos a poder disfrutar de las diferentes actividades que hemos organizado cada uno de los meses como ya viene siendo habitual va a estar dedicado a uno de los cinco sentidos de manera que en febrero será el mes del gusto en mayo de facto en junio el del tacto en septiembre el de lo vivido en noviembre el de la arista el alcalde

Voz 0496 08:11 pero yo ha dicho que en las últimas dos legislaturas se han destinado tres millones de euros a diferentes ayudas municipales que han supuesto la puesta en marcha de más de mil cien microempresas Cuca Gamarra

Voz 1821 08:21 estamos hablando de mil ciento ochenta y dos micro empresas es decir mil ciento ochenta y dos nuevas empresas que la ciudad de Logroño los logroñeses hemos puesto en marcha hemos dado de alta hemos puesto a funcionar y el Ayuntamiento las ha apoyado empresas que eh las impulsa los logroñeses porque son microempresas que tienen un objetivo en generar actividad económica que es necesaria la ciudad en distintos sectores este caso hablamos del sector servicios en el ámbito de la educación pero que tienen por objetivo crear puestos de trabajo más allá del de el propio empresario que e impulsa la iniciativa

Voz 0496 08:58 el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Logroño considera que los Presupuestos Generales del Estado son responsables con la capital de La Rioja y recuerda además que son unos presupuestos de marcado carácter social la portavoz Beatriz Arráiz destaca además que benefician a los ciudadanos

a todos por igual es el mejor que hemos tenido en los últimos la Comunidad Autónoma de La Rioja va del Estado sesenta millones más para reforzar las políticas de salud y educación los pensionistas de Logroño más de treinta mil en este momento Anabelit tremenda supervisión es un uno coma seis por ciento y en el caso de las mínimas de las pensiones mínimas de las no contributivas un tres por esto rondará los diez millones se suprime Robert de progresivamente el copago farmacéutico acerca de veintiséis mil logroñeses y logroñesas que suponen más de dieciséis por ciento de la población se mejoran también todo lo que tiene que ver con las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidados que hasta ahora estaban en una situación pues bastante pero los parados de Logroño de más de cincuenta y dos años vuelven a tener la posibilidad vuelven a poder contar con un subsidio por desempleo de desempleo que hoy por hoy no tire

Voz 0496 10:59 en La Ventana de la Cadena SER de La Rioja seguimos con otros asuntos de la actualidad a esta hora directora general de Justicia e Interior Cristina Maiso recoge la medalla al Mérito Profesional que reconoce el trabajo que viene haciendo el Ejecutivo regional en una materia tan sensible como es la mediación Cristina Maiso qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno que supone el reconocimiento que viene a reconocer esta Medalla al Mérito Profesional en esta materia de mediación

Voz 3 11:22 pues para nosotros pero conocimiento los supone un pulso a seguir trabajando con algo en lo que creemos y que llevamos e impulsando desde el año dos mil diez que es una materia en la cual es una buena herramienta para resolver determinados conflictos que a veces con las cuya dedicación de los mismos lo único que tener seguridad Arceo alargar seguí con herramientas como la mediación yo creo que lo que se considera un acuerdo porque son las partes las que llegan a al mismo sobre todo porque ellos son los que van a seguir ese acuerdo a lo largo de todo el procedimiento y ahí que para nosotros pues estamos muy contentos por haber recibido estés también tiene esa medalla de de parte de la Escuela Española de solución de conflictos

Voz 0496 12:09 en directora cómo funciona este servicio de mediación cómo se activa que hay que hacer para que se ponga en marcha el servicio de mediación

Voz 3 12:16 tenemos dos ámbitos importantes unos el suboficial y entonces el extrajudicial en la activación del servicio de mediación siempre es por derivación judicial puede ser el dos ámbitos familia también en el ámbito penal mercantil tenemos otro ámbito especial que es el de la mediación con menores infractores a partir de ahí con la colaboración de los colegios profesionales de La Rioja de abogados psicólogos trabajadoras economistas hacemos unos equipos de mediación profesionales tráiler que lo que van a hacer es intentar que ese conflicto que muchas de cuenta se encuentra el listado y que las partes no saben cómo llevarlo a cabo a través de estas herramientas de de pacificación del diálogo de USCA de escucha activa con se consigan que este conflicto o bien se decide o bien consigamos que sumados

Voz 0496 13:11 muchas veces Cristina Maiso cuando se habla de mediación en lo que se dice es que se intenta que las partes no ganen no pierdan sino que las dos ganando un poco el el canario ganar este tan tan famoso no

Voz 3 13:22 fundamentalmente porque además como decía al principio aquí no va a ser un tercero en el tiene un árbitro o un juez el que se impongan la solución sino que van a ser ellas mismas de tal manera con ello Porcel damos que posibles incumplimientos iraní sobre todo eso él España es por ejemplo en materia de familia un divorcio puede haber contenciosos son de las entre la pareja que que tengan hijos comunes pues bueno hay que conseguir que se sienten que dialogue en que lleguen a acuerdos puntuales para con el beneficio de los niños yo creo que que es muy positivo la verdad es que creo que es una herramienta que a lo largo de estos años en nuestra comunidad autónoma harina un desarrollo muy positivo y que yo creo que es que esta medalla pues nos ayuda a que sigamos trabajando

Voz 0496 14:10 me imagino directora general que ese protagonismo que se le da a las partes en la resolución del conflicto a la larga trae bueno más compromiso con con el resultado no que las y evitar incluso conflictos a futuro no

Voz 3 14:24 así es es con pongamos un ejemplo en derecho de familia pero también en el ámbito de menores infractores como se ponen de acuerdo lo que es la la víctima haya en su caso el menor infractor el primero cometer esos pequeños delitos conseguimos el menor reconozca los hechos Iberia perdón por otro lado conseguimos clarísimas genera el récord por recompensada en el dolor en el daño que ha visto entonces con eso conseguimos por un lado que es evitar la raíz les llame y también pues una mayor satisfacción para con las víctimas una segunda oportunidad para para el menor muchas veces lo que hacemos es una mediación está pues que ellos tengan un punto de encuentro en el diálogo de pacificación y puedo decirle que los datos que a veces son fríos y que nos dan muestras de por ejemplo en dos mil diecisiete pero casi tres de cada diez menores que llegaron al juzgado para un procedimiento judicial conseguimos que salían a los mismos a través de un procedimiento de mediación tropiezos muy positivo

Voz 0496 15:38 directora hay alguna casuística especialmente habitual en este servicio de mediación o saber todo tipo de casos

Voz 3 15:45 al tenerlo ya bastante desarrollaron todos los ámbitos jurisdiccionales como deseamos dirigir familia mercantil menores y también la extrajudicial que hemos puesto en marcha en dos mil diecisiete que lo hacemos con sociales pues para aquellos conflictos vecinales como de comunitarios etcétera es diferente en cada ámbito por ejemplo es la mediación es una muy buena herramienta para la familia

Voz 0496 16:13 no

Voz 3 16:13 en el caso de del derecho penal de adultos es muy bueno pues para esto las antiguas faltas que son pues los pequeños hurtos o o las lesiones de las las lesiones cuando nos cuando son menos graves como decíamos actores es muy positivo de cara a que esos chavales esperar esta segunda oportunidad en el caso de la llevamos como las vestía con el trabajo social pues que todos esos conflictos vecinales distan o situaciones de propiedad horizontal pues yo creo que es muy positiva porque normalmente son las partes en este caso las que van a conseguir que entre ellos sé dimitir es por tanto se solvente

Voz 0496 16:56 bueno pues de momento en Madrid está la directora general de Justicia e interior para recoger esa medalla al mérito profesional que reconoce el trabajo que viene haciendo el Gobierno de La Rioja en este terreno sobre el que estamos conversando en el de la mediación sólo una cosa más Cristina Maiso aprovechando su presencia los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja como directora general de Justicia e Interior hoy de nuevo hemos conocido que una mujer ha sido hallada muerta en en Zaragoza en una vivienda con signos de violencia es terrorífico el goteo eh

Voz 3 17:21 sin duda alguna yo creo que les tan triste si tienen que hacer que sigamos luchando sin descanso diaria por porque de todos acabar con esta lacra de la violencia de género yo creo que todos estos programas que tenemos generó hoy más que nunca pues tenemos que seguir no implantando medidas pues para que esta situación trágicas posible Miami independiente consigamos que al fin hay ninguna mujer sufra esta lacra

Voz 0496 17:59 pues esperemos que así sea y que se además con todo cuanto antes directora general de Justicia e Interior Cristina Maiso gracias por atender la llamada de la Cadena SER de La Rioja y enhorabuena por ese reconocimiento al trabajo en materia de mediación que ahora mismo está está recogiendo eh

Voz 3 18:12 muchísimas gracias

Voz 8 18:16 era recordamos