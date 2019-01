Escucha las noticias de las 20:00 (18/01/2019)

No hay resultados

Voz 0194 00:00 de la refundación al rearme de aquel primer PP que se hizo con el monopolio de la derecha al de hoy que lucha por no perder la hegemonía el Partido Popular intenta recolocarse son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:15 sí

Voz 3 00:24 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 00:32 Ángels Barceló hola buenas

Voz 0194 00:35 tardes el PP ha inaugurado hoy la convención del rearme ideológico una especie de conjura con la que Pablo Casado quiere que su partido tapones las fugas que le están haciendo Delgado

Voz 5 00:44 yo creo que aquí el Partido Popular se abra esa sociedad que no se echa de menos y que está deseando volver a confiar a los otros

Voz 0194 00:52 por esta convención mano pasar los dos ex presidentes del Gobierno que ha tenido el PP pero no se cruzarán por los pasillos hoy era el turno de Rajoy

Voz 6 01:00 pues la verdad estoy estupenda menos la verdad no lo digo como lo siento la gente me trata muy bien y aquellos a los que no les gusto que son muchos pues tienen el

Voz 0194 01:19 de no optar al PP no le deja de perseguir su propia historia ayer algunas de las miradas estaban fijadas en Ignacio Cosidó hoy senador y ex director de la Policía en el tiempo en el que supuestamente se pagaba con fondos reservados para que ese robaran documentos al ex tesorero del PP en el PP hay quien cree que cosido está quemado el intenta defenderse Andrea Levy esta mañana en Hoy por hoy e Ignacio Cosidó

Voz 7 01:39 los casos que estamos convenciendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 8 01:52 no es la primera vez que el señor Villarejo vierte acusaciones contra mí todas las declaraciones todas las imputaciones falsas acusaciones del señor Villarejo han quedado siempre nada por la sencilla razón de que no son verdad

Voz 0194 02:06 hoy el comisario García Castaño ha reconocido que se le ordenó investigar a Luis Bárcenas pero según su versión ante el juez no para robarle pruebas sobre la financiación del PP sino para descubrir sus testaferros en la dirección de Podemos preferiría ver a Íñigo Errejón fuera del Congreso hoy se lo han pedido con absoluta

Voz 1715 02:23 a Pedro Blanco de hecho se lo han pedido varias veces lo hacía por primera vez aquí en la SER esta mañana el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique

Voz 1662 02:29 yo creo que todo el oponente es es dejar el escaño también espera que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa sólo supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1715 02:45 Podemos acusa a Errejón de haber maniobrado en secreto para lanzar una candidatura propia de la Comunidad de Madrid a la que ayer descartaba unirse Pablo Iglesias aunque hoy Echenique ha sido algo menos contundente iremos a Zaragoza esta tarde decenas de personas se han concentrado para recordar a la última víctima de violencia machista una abogada que ha sido asesinada por el criminal al que defendió por matar a su mujer en el año dos mil tres los dos mantenían una relación y en Barcelona

Voz 5 03:10 a través de los taxistas en pie desde rabona la huelga indefinida en cortado la Gran Vía

Voz 1715 03:17 la ciudad en protesta por la regulación de los WC que les ha presentado la Generalitat no les gusta el Gobierno catalán quiere imponer una reserva previa de ese servicio de quince minutos ellos exigían que los clientes de los V TC tuvieran que solicitar los con horas de antelación

Voz 0194 03:31 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:34 buenas tardes el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no ha admitido el recurso del Levante sobre la posible alineación indebida del Barcelona por haber llegado fuera de plazo el comité no entra en el fondo del asunto y no aclara si los azulgrana infringieron la norma de esta manera el Barça entrado en el sorteo de los cuartos de final de la Copa de Rey que tiene los siguientes emparejamientos Sevilla Barcelona Real Madrid Girona Espanyol Betis Getafe Valencia recordemos los partidos de ida la próxima semana

Voz 0978 04:01 si el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes a lo largo de la noche tendremos chubascos en el Cantábrico algunos todavía en Canarias Baleares sur de Extremadura y en el Golfo de Cádiz después irán desapareciendo a medida que avance la madrugada pero las nubes irán progresando también al resto del centro y oeste de la península Ibérica donde mañana esperamos que la lluvia vaya ganando mismo con el paso de las horas además con ambiente muy frío las temperaturas harán que también baje la cota de nieve en algunos momentos por debajo de los mil metros de altura especial atención en el Sistema Central la Cordillera Cantábrica así como en la Ibérica ya mañana por la noche el domingo mejora en la mayor parte del país en el sentido que va a hacer más sol en cambio en el Mediterráneo sobre todo la primera mitad de la jornada todavía tendremos algunos chubascos en el conjunto de fin de semana ambiente frío en invierno a la espera de que la semana que viene en ambientes se vuelve a todavía más frío

Voz 0194 04:51 empieza hora25 Pedro desde el puerto de las novedades

Voz 1715 04:53 que deja a la búsqueda de Julen hoy han llegado más máquinas a la zona los ingenieros confían en haber alcanzado la cota en la que se supone que está el niño antes del lunes volvamos hasta Málaga informa Jesús Sánchez

Voz 0717 05:05 los técnicos que participan en el rescate de Julen confían en llegar a él antes el lunes a pesar de las últimas dificultades que han surgido con el terreno al encontrar un macizo rocoso de pizarra lo que está ralentizando los movimientos de tierra la idea sigue siendo empezar a perforar el primero de los túneles paralelos al pozo al que cayó el pequeño hace ya cinco días Ángel García delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga aranés como si fuese sede

Voz 0194 05:30 entonces su hijo tuviese que quería poner

Voz 9 05:33 no