Escucha las noticias de las 22:00 (18/01/2019)

hay cosas que han pasado en este país en sólo una semana en Andalucía hay un nuevo presidente no es socialista esta mañana ha jurado su cargo Juan Manuel Moreno Bonilla del PP Susana Díaz del PSOE ha asistido al acto ya como líder de la oposición a Juanma Moreno Bonilla que hace sólo unas semanas estaba en la cuerda floja le han arropado estos días lo más granado del Partido Popular sobre todo aquellos que lo querían fuera porque él era allí hoy los ha reunido a todos porque es lo que tiene el poder que cohesiona la ultraderecha ya entrado en un Parlamento autonómico lo ha hecho con voluntad de influir quedó claro en su declaración de intenciones en el debate de investidura de Moreno bueno ya ha empezado la convención del Partido Popular que ha perdido las siglas y ha cambiado de himno y ha reaparecido Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría iban a estar Aznar y FAES que habían desaparecido de los eventos del partido antes de la llegada de Casado Casado que por cierto se mimetizaba con el discurso de Vox pero que pide a sus militantes por carta que se acerquen a los moderados y que no todo vale Pablo Iglesias e Íñigo Errejón vuelven a distanciarse sin saber si esta será la definitiva Errejón anuncia candidatura con Manuela Carmena sin las siglas de Podemos Pablo Iglesias anuncia que competirán contra él sólo faltaba Echenique esta mañana en la SER diciendo que si Errejón no deja el escaño de Podemos será porque de algo tendrá que vivir hasta las elecciones de mayo y luego estar Brexit en una sola semana se votó un no masivo al acuerdo de salida del Reino Unido de Europa revolcón para mí que sólo un día después supera una moción de censura e intenta renegociar con Europa hay semanas lo aseguro que parece que tengan veinte días Ángels Barceló hoy en la tertulia Juan Carlos Jiménez muy buenas noches no es ese Victoria Lafora buenas noches y buena noche y Javier de Lucas buenas noches cola una noche también pendientes como siempre de todos ustedes de la última hora de lo que nos quieran contar desde la mesa de producción Pedro Blanco