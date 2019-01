Escucha las noticias de las 03:00 (19/01/2019)

en la Audiencia Nacional el ex comisario de Policía García Castaño ha admitido los seguimientos a Luis Bárcenas eso sí dice que el objetivo no era robar el documento sino investigar el dinero y los testaferros del entonces tesorero del PP Miguel Ángel Campos

Voz 1552

01:08

García Castaño ha reconocido al juez que existía un operativo de seguimientos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que se ejecutó por orden del entonces director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino dice que era un dispositivo legal de apoyo a la Policía Judicial que investigaba el caso de la caja B del PP y que buscaban testaferros y cuentas de Bárcenas no para destruir pruebas del Partido Popular que Kitchen como tal no existió y que Villarejo es un mentiroso y un canalla ha dicho literalmente García Castaño sin embargo en contra de lo que afirma el comisario interceptaron documentos que perjudicaban al PP que nunca llegaron al juzgado el operativo de seguimiento será ilegal pues no contó jamás con respaldo judicial los investigadores están convencidos de la existencia de esta operación Kitchen para beneficiar al Partido Popular mediante el uso de fondos reservados