Escucha las noticias de las 05:00 (19/01/2019)

en la crónica política la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular Andrea Levy ha exigido responsabilidades este viernes en la SER al portavoz de los populares en el Senado Ignacio Cosidó lo hace después de que el ex comisario Villarejo implicara al ex director de la Policía en la operación Kitchen que investiga el uso de fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas cosido por su parte dice que Villarejo miente las escuchamos

Voz 0392

01:11

los casos que estamos cometiendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular no es la primera vez que sintió Villarejo