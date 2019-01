Hora 14 La Rioja (19/1/2019)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 4 00:10 qué tal muy buenas tardes cómo acaban de escuchar la actividad la actividad política pasa hoy por Madrid donde sigue la convención nacional del Partido Popular allí el presidente de los populares riojanos y también de La Rioja José Ignacio Ceniceros ha asegurado que La Rioja es la segunda comunidad con mayor calidad de vida gracias al liderazgo compartido y al proyecto claro sin demagogia del Partido Popular además el candidato a la presidencia apunta que esta región ha sido capaz de transformar mejor que otras el tanto económico ir de Valdés en desarrollo social reduciendo la pobreza y la desigualdad y mientras Cuca Gamarra candidata a la Alcaldía de Logroño asume el compromiso de innovar con nuevas políticas enfocadas al apoyo a la maternidad y a la conciliación la alcaldesa moderará esta tarde una de las mesas de trabajo de esa convención y aquí en Logroño el PSOE ha celebrado comité regional en la apertura al secretario general ha dicho que La Rioja no puede estar inmersa en las batallas internas del Partido Popular por lo que tras el fracaso de sus políticas es necesario ha precisado a cambio de que sólo puede estar liderado por el PSOE también en este informativo vamos a hablar con el responsable de la policía en La Rioja sobre las operaciones antidroga veintiocho Se realizaron el año pasado pero antes el tiempo estamos pendientes durante todo este fin de semana porque cae en las temperaturas llega la nieve a partir de las tres de la tarde se vuelve a activar el aviso amarillo por nieve en la Ibérica Agencia Estatal de Meteorología Luis Miguel Pérez buenas tardes

Voz 5 01:39 buenas tardes las nubes van a ir a más va a acabar el cielo cubierto y esta tarde va a haber precipitaciones que serán débiles con cotas de nieve empezando en los mil metros y subiendo a los mil cuatrocientos esta tarde con unas temperaturas sin cambios respecto a las de ayer en Calahorra y en Alfaro llegaremos a los once grados de máxima diez en Arnedo nueve Logroño ocho en Haro el viento será del sur este en la sierra flojo del sudeste en el Valle del Ebro el tiempo del domingo vendrá marcado por las nubes abundantes precipitaciones que sobre todo en zonas de la ibérica van a ser más persistentes y con cotas de nieve bajando de los mil doscientos hasta los novecientos metros con tantas nubes las temperaturas van a quedar un poco más bajas sobretodo por lo que respecta a las máximas el viento irá rolando hacia el norte y el noroeste

Voz 4 02:24 pues ahora en el centro de Logroño cielo cubierto y una temperatura de ocho grados llega la nieve y el frío en Valdezcaray se frota las manos por fin hoy después de que la temporada comenzará el pasado uno de diciembre la estación abierto para la práctica del esquí Gonzalo Morrás es sugerente

Voz 0467 02:41 por fin de este año abrimos ya para la práctica del esquí después de estar durante unos cuantos días abiertos para uso turístico ya podemos tener disponibles algunas pistas fabricada la nieve con los cañones pues la verdad es que ahora da ya por fin van a poder estrenarse INI además incluso puede ser que abramos alguna pista más de lo que en principio en el parte se había dicho yo realmente creo que van a disfrutar de esta primera jornada aunque no esté todo el área disponibles

Voz 4 03:05 Valdezcaray abierto y en las carreteras ahora sin complicaciones diecinueve días de este dos mil diecinueve primera víctima mortal en las carreteras riojanas primera víctima mortal también en La dos tres dos ocurrió en la tarde de ayer al colisionar dos vehículos en esa vía en Rincón de Soto el fallecido es un vecino de Utebo Zaragoza de cincuenta y cuatro años en el otro coche viajaban cinco personas que acudían a un campeonato de taekwondo en la capital aragonesa resultaron heridas cuatro jugadoras Iggy su entrenador así que muchísima muchísima precaución

Voz 7 03:48 Javier Labrador responsable de prensa de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja qué tal buenas tardes

Voz 8 03:52 buenas tardes bueno pues

Voz 7 03:54 es dos mil diecinueve ha comenzado con un importante golpe al tráfico de drogas en Logroño en las primeras Emma en la primera semana se desactiva un punto de venta de heroína en la capital riojana además señalan punto que estaba cerca de en colegios y centros culturales y juveniles bueno pues así ha comenzado el año pero durante dos mil dieciocho la Jefatura Superior de Policía de La Rioja también ha realizado no importantes operaciones contra el tráfico de drogas

Voz 8 04:21 efectivamente la Policía Nacional a través de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de esta Jefatura Superior ha llegado a realizar durante el año dos mil dieciocho veintiocho operaciones policiales contra el tráfico de drogas y la mayoría de ellas han sido desarrolladas en la ciudad de Logroño no aunque también han podido afectar a poblaciones limítrofes como puede ser Lardero Albelda Alberite etcétera Estas operaciones van dirigidas contra la lucha efectivamente de el consumo y venta de drogas se encuadran dentro del Plan Operativo Anual de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas lugares y locales de ocio con la finalidad de reducir como como se pueden imaginar precisamente la oferta de esta sustancia tanto a compradores como a finales vas a consumidores finales perdón acoso minutos finales especialmente si estos de edad

Voz 7 05:18 estas veintiocho operaciones de las que usted habla no sé si en número son más o menos similares a las del año dos mil diecisiete son alguna más

Voz 8 05:26 no no no es afortunadamente alguna menos no pero lo que hay que destacar estas operaciones que han sido algunas de ellas muy importante como resultado de los diferentes operativos policiales se ha logrado desactivar veintitrés puntos de venta de droga al por menor los llamados puntos negros tres de ellos como hemos dicho muy cercanos a centros educativos de nuestra realidad y esto último

Voz 7 05:53 no les preocupa ustedes mucho el que muchos de esos punto fue a algunos pesos como decía usted ahora mismo estén próximos no a colegios y centros juveniles donde sí se puede ver incluso el trapicheo en algunos casos supongo no

Voz 8 06:06 sí normalmente en estos puntos a estos puntos acuden los consumidores habituales de estas sustancias no parece ser con pequeñas cantidades para su autoconsumo o bien jóvenes de cara al fin de semana pero lo que nos preocupa es la cercanía de estos puntos a los colegios porque es donde captan a los nuevos con sí eso sí que es importante que evitar que los jóvenes el que quiera porque esto el libres no cada no puede hacer lo que quiera con su vida quieren consumir droga de cara al fin de semana o los consumidores habituales pero lo que sí hay que cortar de raíz es la oferta de rogar a los jóvenes a los niños

Voz 7 06:44 eso le iba a decir a los jóvenes en en la mayoría de los casos niños

Voz 8 06:48 claro niños

Voz 7 06:50 Javier Labrador nos decía usted que son in operaciones que realiza aquí la policía digo aquí en la capital riojana algunas de entre atempera en estos casos en colaboración con la Guardia Civil no incluso en lo de ocurrido en ocasiones con Policía y Guardia Civil de otras regiones

Voz 8 07:07 es si normalmente nosotros aquí operamos en este hecho colaboración tanto con la Guardia Civil por ejemplo en la operación que fue una operación importante desarrolla el trece de marzo de dos mil dieciocho en la que se llegaron a años con trece kilos de speed e hizo un kilo y trescientos gramos de cocaína hubo diez detenidos fue un operación bastante importante ahí colaboramos con la Guardia Civil y el resto de operaciones muchas de ellas contamos siempre con el inestimable apoyo de la Policía Local de aquí de

Voz 7 07:38 pero es importante también contar con la colaboración de la ciudadanía de los ciudadanos vecinos que ven en su bloque de edificios que algo raro o intuyen es fundamental en este caso la colaboración

Voz 8 07:50 sí porque imagínate con sal la intranquilidad que esta actividad genera el entrar y salir un portal a ver en sus alrededores gente que se puede estarán mejor pinchando o fumando con el mal ejemplo para los niños esto quedan genera un caldo de cultivo de los ciudadanos que el pueden quejarse bien a través de de las distintas asociaciones el vecinales que hay o llamando si detectan un punto de venta los ir saben que es llamando simplemente aquí a Jefatura jefatura les ponen en contacto con la unidad que lleva todos estos tema actúa rápidamente claro siempre siempre conservando la la mayor osea no la mayor el mayor secreto dijéramos

Voz 7 08:35 no sé si en algunos casos usted extras desmantelar pues como decía yo al comienzo no desactivar ese punto que había de venta de heroína en la capital riojana en este comienzo de dos mil diecinueve prosigue en algunos casos sedas si no se consigue localizar a todos los miembros del grupo que actúa ese punto se puede reactivar pasado un tiempo

Voz 8 08:54 efectivamente efectivamente se ha sido más más sencillamente lo voy a decir el punto último de venta de heroína desactivado a los cinco va bien eso se volvió otra vez a detener a los mismos autores en Soliva decir no cómo manos normalmente es un tal Mika muy muy que utiliza el mucho porque porque es muy fácil alquilar un piso ponente de generalmente está estas personas hay que estar metidas en este mundo les resulta muy difícil dejar porque su modus vivendi sea viven de eso de la venta de droga porque es una cosa fácil les reporta bastante dinero y hay y es la única forma es la único modo de de subsistir que conocen de su Sisters

Voz 7 09:39 y supongo que para ustedes digo para la policía la mayoría de ellos eran conocidos

Voz 8 09:45 sí sí generalmente todas estas personas son conocidas a no ser que venga alguien de fuera que si se instala aquí en nuestra capital normalmente son muy muy conocido también quiero decirle que con estas operaciones ese lograron coger el el año pasado sesenta y dos kilos de hachís cuál es el es la droga más habitual el hachís y la marihuana de la zona es la más normal la más extendida sobre todo en consumos también en conformó normaliza éramos luego los fines de semana está muy de moda les pide que también se cogieron cinco kilos de speed fiestas se eh también doscientos setenta y cinco gramos de cocaína la cocaína se coge menos porque es enmascara Clavijo en el speed es como es la Coca el pobre como se suele decir son vale vale muy poco sexo euros doce euros por gramo mientras que la cocaína ya vale dinero entonces tomen más Spears y luego el preocupante Kabir un leve repunte del consumo de la heroína pues no empleó este año hemos cogido un kilo ciento diecisiete gramos de esta droga que es dar un kilo de heroína durante el año aquí en Logroño es ha habido un leve repunte de Estado

Voz 7 10:53 sí lo dicen todas las estadísticas no que es una preocupación que existe parecía que estaba ya descartada no que no que no se veía el consumo de heroína que ahora por lo que usted dice también no son poco esa aprensión que que han realizado pues sigue consumiendo se en cualquier caso no sé si con estos datos que tienen a final de dos mil dieciocho ustedes están satisfechos con la operación con el golpe que se ha podido dar al tráfico de drogas en el caso concreto de la capital riojana

Voz 8 11:22 la policía no puede estar satisfecha siempre queremos osea que llegara a lo mínimo sea que no se consuma drogas que eso ya es bastante difícil no por eso como he dicho la Dirección General de la Dirección General de la Policía tiene una un planos debe que es anual el plan operativo este contra la lucha contra el tráfico de drogas y estoy consumo es anual pues se desarrolla durante todo el año tienes cuatro fases de intensificación que coincide generalmente con aquel o aquella temporalidad por ejemplo en en ahora sea activó para para Navidades se vuelve activar el Semana Santa se activa en verano así coincide con las fechas en que la gente tiene más ocio y entonces al tener más ocio pueden puede encaminarse más a comprar este tipo de sustancias

Voz 7 12:15 Javier Labrador responsable de prensa de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja gracias por acompañarnos buenas tardes

Voz 8 12:21 buenas tardes Concha

Voz 4 12:26 seguimos en Hora catorce el PSOE ha celebrado hoy Comité regional para debatir y votar la gestión de la comisión ejecutiva una gestión que según el secretario general Francisco Ocón ha tenido luces y sombras pero que en términos generales valora el comité ha comenzado ya a la fase final de elaboración del programa de gobierno con el que concurrirá a las elecciones del veintiséis de mayo y además una vez celebradas las primarias comienza también la designación de los candidatos en los diferentes municipios unos comicios muy importantes según Francisco con porque La Rioja se enfrenta a un fin de ciclo después de un cuarto de siglo de gobierno de Partido Popular un partido asegura Ocón inmerso en batallas internas

Voz 9 13:04 iniciamos la el proceso de elaboración de las candidaturas municipales para el resto de los municipios de La Rioja y por otra parte pues el análisis del partido que hoy haremos es evidentemente el próximo veintiséis de mayo pues La Rioja se enfrentan a un fin de ciclo después de un cuarto de siglo de gobierno del Partido Popular en el que ha dejado La Rioja a la cola del crecimiento nacional a la cola del crecimiento industrial con la natalidad más baja del país tienen una situación realmente digamos complicada pues es necesario pasar página a un proyecto agotado como es el del Partido Popular Un proyecto en mar centrado en sus propios influyen enfrentamientos internos del Partido Popular a lo único practicamente que está centrado en el enfrentamiento ente Gamarra y ceniceros de momento parece que Gamarra ha salido ganando veremos a ver lo que sucede al final de toda esta batalla del PP pero desde luego La Rioja no puede estar inmersa en las batallitas internas del Partido Popular

Voz 4 14:01 o con asegura que el PSOE está preparado para hacer frente a las próximas elecciones con un programa de cambio

Voz 9 14:07 cambios necesario en La Rioja ese cambio sólo puede estar liderado por el Partido Socialista ya que somos el único partido que está en condiciones de verdad con toda sinceridad y honestidad se va a presentar ante la ciudadanía riojana con un programa abiertamente de cambio de pasar página a una historia de fracaso como ha sido el Gobierno de José Ignacio Ceniceros fundamentalmente debido a su incapacidad personal para dirigir los destinos los destinos de esta comunidad el Partido Socialista y hoy comienza está absolutamente en marcha para conseguir que lo que una mayoría social de los riojanos quiere que es cambiar Ames por sea posible a partir del próximo veintiséis de mayo sólo creo que nosotros y Concha puede transmitir la fuerza y la ilusión necesarias para que no sigamos cayendo como ha caído el Gobierno ceniceros en la resignación más absoluta detectamos mucha ilusión si yo creo que el Partido Socialista no sólo es que esté en condiciones de gobernar el próximo seis de mayo y que Concha Andreu sea presidenta sino que por primera vez desde mil novecientos noventa y uno este partido está en condiciones de ganar las próximas elecciones autonómicas en La Rioja

Voz 4 15:10 pasan ya veinte minutos de las dos

Voz 4 16:03 Fitur todo lo contaremos el próximo miércoles ahora lo que te contamos es que la DGT reorganiza los exámenes para la obtención del permiso de conducir en Calahorra además la jefa provincial de Tráfico ha participado esta semana en el curso de formación de policías locales para el control de drogas Miguel Ángel Santos

Voz 1584 16:19 la jefa provincial de Tráfico Beatriz Zúñiga se ha reunido en la Jefatura de Tráfico con las autoescuelas que examinan en el centro desplazado de Calahorra para explicarles las medidas que la Dirección General de Tráfico dentro de sus competencias ha decidido aplicar para reorganizar las pruebas para la obtención del permiso de conducir van a realizarse cambios en las pruebas teóricas de destreza en pista los exámenes de circulación seguirán como hasta ahora las medidas van encaminadas a prestar este servicio en condiciones de igualdad bien instalaciones de carácter público

Voz 12 16:49 vamos a hacer ciertos cambios en los exámenes de conducir de calado ahora a partir del uno de enero los exámenes de pista se efectuarán en Logroño y a partir del uno de abril los exámenes de teórica se efectuarán en un centro público y a día de hoy los exámenes en Calahorra sigan efectuando como dentro desguazado Se para seguir efectuando pero en aulas de carácter público

Voz 1584 17:10 Colorado la jefa provincial ha explicado que en breve tiempo va a completarse la plantilla de examinadores con la incorporación de un funcionario de nuevo ingreso lo cual va a asegurar a corto plazo un equipo de cinco examinadores con destino en la Jefatura de La Rioja además a partir de la próxima semana se contará con una examinador a de apoyó desde los servicios centrales de la CGT lo que hace afianza la continuidad de la situación actual de examinar a todos los aspirantes sin demora también esta semana que finaliza Calahorra acogido la primera de las cuatro jornadas formativas dirigidas a policías locales para el control de la presencia de drogas en los conductores veinte agentes han participado en este curso que organiza la Jefatura Provincial de Tráfico con la colaboración del Gobierno de La Rioja a través del servicio de drogodependencias y salud

Voz 12 17:54 concienciar y formar un consumo de alcohol drogas y conducción es algo que nos afecta a todos de igual la administración que se y al final al ámbito municipal nuestros ojos son los policías locales entonces con ellos hemos efectuado una primera jornada de formato mito de drogas en la conducción a policías locales en Calahorra a unos veinte de policías locales Inter es antes porque bueno pues pues ha explicado qué tipo de de drogas pueden existir en la conducción Cuco por desgracia vemos en la conducción cuáles son las consecuencias de cada una de esos consumos de drogas hemos hecho contra el esquí con con con Policía Local de Calahorra con Guardia Civil de Tráfico en Calahorra con la idea de entre todos concienciarnos bien informados lo que es las drogas en la conducción

Voz 1584 18:36 el objetivo es formar a ciento cincuenta policías locales de los cuatrocientos que existen en La Rioja por eso ha para otros cursos formativos dos en Logroño y uno más en Haro

Voz 12 18:46 pues que conclusiones a las que todos por desgracia en estos cursos tanto policías locales como drogodependencias del Gobierno de La Rioja que por desgracia seguimos viendo mucha droga en la conducción perdedor el cincuenta por ciento de los controles que se efectuaron el año pasado en La Rioja controles de drogas fueron positivos en el caso de los controles que efectuaron la Guardia Civil llegó incluso a más del sesenta por ciento de positivos en los conductores que separó para hacerle esa prueba de drogas la idea es el año que viene a aumentar los controles de drogas y que estos controles has efectúen por Guardia Civil y por policías locales cada vez más formados cada vez es una de las conclusiones que por desgracia también vimos cada vez se ven más drogas en la conducción más mezcla de de consumos de drogas incluso drogas nuevas que ni conocemos todavía no están muy bueno todavía no se conocen mucho siguen viendo cada vez más en la conducción pues la gente joven en gente joven de madrugada sino a cualquier hora y por todo tipo de de conductores y lo que queremos bueno pues a través de la vigilancia a través del control a través de la concienciación y educación entre todos bueno pues el Gobierno de La Rioja policías locales la Dirección General de Tráfico intentar reducir ese consumo en la conducción

Voz 1584 19:53 el certificado que los agentes de policía obtiene entre las la realización de esta formación específica es imprescindible para realizar este tipo de controles que detectan la presencia de drogas en el organismo

Voz 4 20:05 gracias Miguel Ángel y la directora general de Justicia e Interior Cristina Maiso recoge esta tarde la Medalla al Mérito Profesional que reconoce el trabajo del Gobierno de La Rioja en materia de mediación Maiso asegura que este servicio es una buena fórmula para llegar a acuerdos destaca que la implicación de las partes provoca aún mayor éxito en los resultados

Voz 0467 20:24 es una materia en la cual una buenas

Voz 13 20:27 mienta para resolver determinados conflictos que a veces con la eliminación de los mismos lo único que hacen es agudizar CEO alargarse Lily con herramientas como la mediación yo creo en lo que se considera un acuerdo porque son las partes las que llegan a al mismo sobre todo porque ellos son los que van a seguir ese acuerdo a lo largo de todo el procedimiento y hay que para nosotros estamos muy contentos por haber recibido esté de parte de la Escuela Española de solución de conflictos

Voz 4 21:02 a las dos y veintiséis en Hora catorce vamos ya con el deporte partido importante mañana para la UD el en Barakaldo por cierto el equipo riojano llega con una plaga de lesiones Sergio Moreno buenas tardes buenas tardes

Voz 0995 21:12 es a perro flaco todo son pulgas y tras una semana en la que parecía que las buenas noticias porcinos estaban instalando en el seno de la Unión Deportiva Logroñés también en el aspecto físico tras dos victorias consecutivas finalmente no ha sido así porque en el entrenamiento del pasado jueves en el Mundial ochenta y dos y como os contábamos ayer en SER Deportivos La Rioja Ander Vitoria sufrió una molestia muscular se ha retirado del entrenamiento y ayer por la tarde se confirmaron las peores noticias el delantero centro del conjunto blanquirrojo sufre una rotura fibrilar de siete milímetros en el inicio de su pierna izquierda lo que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante un periodo que el club se empeñen no precisar dejarlo todo en pendiente de evolución de esta forma Ander Vitoria se suman a la larga lista de bajas y no podrá jugar en Lasesarre equipo por cierto con el que jugó la temporada pasada tras diecisiete goles le valió para firmar su contrato con el conjunto riojano no estará Ander Vitoria ni tampoco paredes Arnedo Nicola eche a mí Santamaría ni el joven Ali tampoco César Remón que como explicaron los servicios médicos no sufre lesión alguna pero las sensaciones no deben ser del todo buenas por lo que ayer lo descartó el propio Sergio Rodríguez para el partido de mañana domingo además quedan en el espacio cada año Rubén Martínez y Marcos Andre sin duda ni mucho menos en plenitud de condiciones para afrontar un partido tan importante como el de mañana en Lasesarre que podrá seguir como siempre en en mil ciento setenta y nueve de la onda media en Radio Rioja Cadena SER mañana también jugará las cinco de la tarde en la planilla el Calahorra el conjunto riojano suma seis jornadas sin ganar no suman los tres punto desde el pasado mes de noviembre quieren los de Miguel Sola volverlo a hacer cuanto antes para mantener la actual posición cómoda de la tabla y no complicarse la vida en esta segunda vuelta del campeonato reciben a uno de los conjuntos revelación de la categoría un leyó a que no cuenta con mucha masa social pero sí con un técnico Jon Ander la vea que conoce a la perfección la segunda B y con una serie de jugado los expertos en la categoría como el propio riojabajeño Fran Sota uno de los referentes del conjunto vizcaíno además os recordamos el importante partido que se jugará mañana en La Salera en la Tercera División riojana donde se van a enfrentar el tercer clasificado el Náxara contra el líder de la categoría el Haro Deportivo y cerramos con un último apunte deportivo se trata de un nuevo éxito deportivo para el fútbol femenino en edad de formación y por ende también para el fútbol femenino riojano porque la España sub diecisiete ha ganado el torneo Atlántico jugado en Canarias donde las futbolistas riojanas Ana Tejada y Sara Carrillo han tenido un papel destacado

Voz 4 24:10 ocho rutas turísticas del boom vino Buzz recorren desde hoy hasta marzo La Rioja Eduardo Rodríguez

Voz 14 24:16 este año salimos con muchas más bodegas e concretamente van a ser veinticuatro estructuradas en ocho sábados que van a comenzar este el propio sábado el día diecinueve de enero y lo debemos hasta el nueve de marzo y que nos van a llevar por buena parte de todos los atractivos que tenemos a lo largo de La Rioja