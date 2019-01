Escucha las noticias de las 11:00 (20/01/2019)

son las once las diez en Canarias los taxistas de Barcelona continúan hoy su tercer día de huelga tras rechazar anoche la oferta realizada por la Generalitat sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor mientras los sube TC que también permanecían concentrados en el centro de la ciudad condal han abandonado la protesta después de que el guber haya aceptado reunirse con ellos este lunes informa Emma Miguel la Generalitat se reunirá mañana con los representantes de los vehículos de alquiler un conductor será una reunión bilateral sin representantes del taxi así lo han acordado esta madrugada el Govern y los representantes de estas empresas al conocer la noticia a los más de doscientos coches de Erika avifauna que ayer por la tarde ocuparon tres carriles de la Diagonal han levantado la protesta los que no se han ido son los taxistas que siguen bloqueando el centro de Barcelona tras rechazar anoche la oferta que les hizo la Generalitat la madre de la niña que precio muerta esta semana en Bilbao continúa ingresada en el hospital a la espera de prestar declaración ante el juez se encuentra detenida ayer se negó a declarar amplía Arantxa alegría

la Audiencia Nacional recuerda que una declaración de IRPF tienes datos personales que una empresa no tiene derecho a conocer si el trabajador colabora con la Iglesia o con una ONG su filiación política sindical o directamente su patrimonio eso recuerdan los jueces lo dijo el Tribunal Constitucional hace más de una década el Banco de España por tanto no tiene derecho a requerir esta información a sus empleados para comprobar si cumplen o no con el código de conducta la artículo queda anulado por sentencia aunque el caso está ya en manos del Tribunal Supremo íbamos ya

digo no me encontraba bien Aranda Bellvey seis cero seis uno siete

la categoría no me considero tan bueno como para decirte que no me encontraba bien ganando un partido así a un rival de la categoría de Berdych