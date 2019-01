Escucha las noticias de las 13:00 (20/01/2019)

hola buenas tardes Casado ha dicho que Rajoy Aznar fueron los dos mejores presidentes de España pero se abre una nueva etapa el líder de los populares asegura que su partido tiene principios pero no es radical sostiene que ha vuelto fuerte y unido por eso pide a sus votantes que confíen en él porque el PP es un valor seguro

nunca me han dado tan con los nacionalistas y los radicales nunca ha sido más difícil forjar alianzas sólidas frente ahí en la práctica menos PP está resultando ser menos España menos Pepe ha sido

Voz 1510

02:02

cambiamos de asunto el Ministerio de Fomento ha decidido no sancionar a Ryanair por no expulsar a un pasajero que atacó con insultos racistas a su compañera de asiento el incidente se produjo el pasado mes de octubre en un vuelo Barcelona Londrés Irene Dorta millones de reproducciones tuvo en las redes sociales el vídeo mostraban pasajero insultando negra fea una a una compañera de fila en un avión de Ryanair sucedió el pasado mes de octubre y el ministro de Fomento José Luis Ábalos anunció que estudiaría el caso para que las personas que causan episodios de este tipo puedan ser sancionadas como pasajeros conflictivos hoy tres meses después la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la AESA que depende de Fomento ha decidido dejar sin sanción a Ryanair el argumento de la esa es que el incidencias el incidente se produjo antes del despegue con las puertas abiertas y por tanto no se considera una operación que ponga en riesgo la seguridad vamos ya con la información del deporte Iván Álvarez buenas tardes