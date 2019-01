A Vivir La Rioja(19/1/2019)

Voz 1 00:00 y un supuesto impacto

Voz 1876 00:10 hola qué tal bienvenido sea un fin de semana más a este A vivir que son dos días desde La Rioja continúan en la Cadena Ser disfrutando el fin de semana eso es lo que deseamos y esperamos que estén más relajados más descansados aprovechando más su tiempo libre y compartiendo los temas que tenemos en estos próximos minutos vamos a estar juntos hasta la una en este a vivir compartiendo este tiempo de radio toda la actualidad de nuestra comunidad bienvenido así buenos días les habla Pilar Quintana

Voz 1876 00:47 el Espacio Lagares acogía esta semana una conversación en la que participaron el filósofo Daniel lideraron Piti autor de política para perplejos y de comprender la democracia Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional de la Universidad de La Rioja y también colaboradora de esta casa y la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra con In Edit y conversamos en los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja

Voz 0496 01:11 Daniel qué tal buenas tardes hola buenas tardes política para perplejos y sobre todo comprender la democracia es importante que la ciudadanía que la opinión pública comprenda la democracia y lo que está pasando y el funcionamiento de las instituciones para que no se pueda manipular no

Voz 3 01:26 sí a veces de cuando hay que nos piden diagnosticar cuál es el peor mal que aquejan a nuestras democracias pues afirmó es decir que no se nos escucha que hay poca participación que confió se fijen muchas cosas que son ciertas pero pocas veces oigo yo di ese servicio hueco trató de llenar con ese libro la idea de que la democracia no resulta comprensible para los ciudadanos no porque los ciudadanos sean especialmente con dos sino probablemente porque la de por un lado la la la sociedad se ha vuelto extremadamente compleja es muy difícil entender la tanto para quienes votamos eh eh criticamos o para quién quiénes los dirigen como porque a veces se hace especialmente un Paco la de manera intencional entonces sin una sin una ciudadanía que entienda que sepa de qué va el asunto sea capaz de monitorizar criticar protestar votar decidir sancionar esto no va a funcionar

Voz 0496 02:32 y qué soluciones pueden poner encima de la mesa cómo podemos hacer entre todos políticos periodistas toda la gente que está que influye en esta en esta cuestión cómo podemos hacer pedagogía para que la ciudadanía entienda cómo funciona la política o al menos como porque claro también es política muchas veces toman decisiones se tienen comportamientos que son difíciles de entender

Voz 3 02:51 pero bueno a lo mejor no se pueden imponer porque no hay nada que entender o lo que hay que entender es que está muy mal no pero yo he dado muchas vueltas a ese tema porque me obsesiona mucho de parece que es el nudo de la cuestión así por mucho que lo pienso siempre llego a la misma conclusión algo más o menos no se trata de saber si la Constitución en memoria ni las leyes ni cómo funciona el Parlamento y las comidas sus comisiones correspondientes no son cuestiones técnicas las que que sabe lo que hay que ser fundamentalmente en dos tipos de cosas primero hay que tener una cierta preparación emocional si tú si tú tienes una preparación emocional para para respetar al otro qué piensa de manera diferente de pie haz si tú tienes una cierta empatía emocional con el que sufre injustamente eh si tú tienes una apertura de hospitalidad hacia los demás Si tú tienes una cierta desconfianza de que respecto a sus propias convicciones a las que quiere es por un lado pero nunca estás completamente seguro de ellas y por tanto siempre buscas el contraste ya sabes el noventa por cien de lo que necesitas para sabe saber en una eh la democracia son este conjunto de de disposiciones e los que no los que no va a hacer buenos demócratas Ruco en todos nosotros tenemos en nuestro entorno inmediato haberes familiares con conflictos pequeños obedece a los grandes sus capaces de resolver los conflictos domésticos con la idea de un apelando un cierto todo bien como una un interés general o el simple una mera negociación para imponer nuestro punto de vista esos política de la formación política

Voz 0496 04:35 luego también se dan paradojas interesantes no quiero decir probablemente ahora cuando más información ahí es cuando la gente quizás te más desconectada pero claro el hecho de que haya mucha información también significa que hay mucho ruido político aquí hay mucho que quitar no para entender todo

Voz 3 04:48 sí hubo otras épocas de la historia incluso en épocas de la en la universidad por ejemplo condicionará la Universidad ya creo que nuestro nuestro principal problema era conseguir libros hizo una autoridad autor quién será ahí donde se encontraba una obra de él no en estos momentos estoy hablando de cuarenta años de distancia en estos momentos eh todo es perfectamente accesible comba en fin

Voz 4 05:14 acto y ahí a la mano no hay préstamos bibliotecarios de todo tipo existe Internet etcétera en estos momentos no

Voz 5 05:22 nadie puede decir que les falta información

Voz 4 05:24 lo que sí en cambio ocurre es que estamos en una maraña de información o marañar en actos en los que en cada uno de nosotros tiene que decidir qué es información y qué es spam que es ruido que es distracción y por tanto gestionar la atención para tener una buena opinión acerca de los asuntos públicos gestionar la propia atención dirige a a Don donde es relevante no a la bobada muchas veces al al al CSKA coyuntural que ha ardido en las redes sociales quién a lo mejor no tienen muy importante ningún valor y nos está distrayendo de lo fundamental que es una negociación compleja un asunto técnico y en relevante eso es una tarea para la que cada uno de nosotros somos insustituibles

Voz 0496 06:15 y luego Daniel dinero Lady por ejemplo no pedimos muchas veces también a los políticos y los políticos a tener una cosa y la contraria quiero decir cuando dos partidos se ponen de acuerdo decimos o se pone el acento en seguro que han cedido hay bajada de pantalones cuando no son capaces de ponerse de acuerdo apelamos al espíritu de la Transición aquellos que sabían acordar o los políticos no que dicen de todo lo bueno desgracias a mí todo lo malo es culpa de Bruselas por ejemplo no haría falta dar un poquito más de altura en ese discurso

Voz 4 06:40 de esas contradicciones está lleno todo yo cuando oigo que alguien critica político porque ha dicho una cosa y su contraria pienso cuántas veces he pedido yo una cosa y su contraria en el movimiento este de los chalecos amarillos en Francia exhibe una sean tomado la molestia leer un pliego de condiciones para negociar que que plantearon se encontraba con esas condiciones estaba la supresión el matrimonio homosexual e ir la disminución de la entrada de los emigrantes que está apoyado por Le Pen y el cuarenta por ciento de los seguidores son votantes de Le Pen por Mélenchon creo que en un veintitantos por ciento es decir es un esta es una sociedad muy despistada eh reconozcámoslo tomemos no como punto de partida lo cual no significa que sea imposible una democracia en una sociedad despistada pero hay que hacer otras cosas que eh no en una sociedad en la que no lo estuviera ya hay que revertir esa situación e hoy no tenemos Not On la los viejos instrumentos que procuraban dar una cierta coherencia a las opiniones a las protestas a las movilizaciones mejores o peores que eran los sindicatos los partidos las iglesias lo va a las ONGs etcétera Esto esos grupos han perdido eficacia porque son vistas como instancias que no tiene mucho sentido por ejemplo los medios de comunicación no lo de comunicación mejor por eh han ejercido una función de filtrar la información ir distinguir lo que era relevante de lo que no lo era decía un viejo el de director de un periódico de provincias toda la vida eh sino eso no a estos noticia esto no es noticia lo doy esto no lo voy a partir de un determinado momento esa función desaparece no es un problema de modelo de negocio es un problema de que ya las noticias están en la red antes de que el periódico haya decidido cuál de esas noticias pone sus portadas porque eso es una cuestión bastante secundaria no paran ya la la mayoría la gente ya no sino forma a partir de de los periódicos y lo que ya Lacy bien informada de las redes sociales para en para un mundo lleno de personas informó a través de las redes sociales necesitamos eh otro tipo de estrategias y desde luego la estrategia de la formación de la estrategia de la de distinguir el ruido de lo accesorio de tener criterio propio es muchísimo más importante y en esto a casi nadie

Voz 0496 09:20 sólo una cosa más Daniel inervar inútil en este despiste que hablaba ahora mismo en esta confusión no en la en la que vivimos es donde está el riesgo realmente de que aparezcan bueno esos comportamientos más regresivo dos partidos como Vox por ejemplo

Voz 4 09:34 sí vamos a ver yo pienso que ahora mismo y además las clásicas distinciones por ejemplo la típica de de entender izquierdas hay una distinción una sutil de los perceptible pero yo creo que mucho más eficaz a la hora de orientarse en el mundo político que es partidos políticos que tratan con mayor o menor fortuna de arreglar un problema partidos políticos que para agitan de ese problema que más que venir dar resolver vienen a dar una patada encima de la mesa no o que van a para agitar hizo la palabra con toda la intención de un miedo de la gente una sensación de desprotección y un complejo un trauma sobre el cual más que trabajar para superarlo lo que quieren es edificar su propia su propio poder no es evidente por ejemplo que que la feria no hay hay gente seguramente que es es considera dañada por una sentencia de divorcio varones no bueno pues de ahí a extender la la la la City News de que las sentencias están dando la razón sistemáticamente y ya hay sentencias condenatorias a hombres con sólo un testimonio de una de una mujer por malos tratos o pues hay un mundo es evidente que que hay un hay un problema en Europa de suero de gestión de la de la inmigración informa que tienen los inmigrantes que ese es el principal problema al que tienen los inmigrantes

Voz 5 11:30 Teresa muriendo en el mar buena en el problema Sony

Voz 4 11:33 ellos ellos no ya lo tenemos nosotros que no lo sabemos gestionar bueno pero en correspondencia nosotros tenemos una dificultad de ver cómo la gestionamos eso si examinamos las cifras con objetividad son cifras perfectamente asumibles y más en un continente envejecido como el nuestro y eso es lo que

Voz 0496 11:53 antes comportamientos por ejemplo Pedro Sánchez suprimir a de sus primeras decisiones permitir a la cual ya ahora Fomento está bloqueando al Opel Arms al Open Arms por ejemplo esos esa contradicción es es un buen ejemplo de lo que estamos hablando no

Voz 4 12:06 bueno yo vi yo creo que el tipo de liderazgo como de nuestro tiempo que es un liderazgo van ocasional y oportunista donde no excluyó a casi nadie porque si el si las gentes muy volátil decir la gente cambia continuamente de opinión porque no hay una de las Marcos establecidas referencia como lo como como esas esas poderosas instituciones que eran antes los medios la las iglesias los partidos los sindicatos y la gente va cambiando de opinión con más fáciles da en medio de unas de los flujos informativos que no son capaces de controlar en en correspondencia con esa volatilidad de el elector del cliente hotelera ciudadano lo que hay es compara un comportamiento muy oportunista por parte en general de toda la clase política que en lugar de programas lo que hacen son contratos con el ciudadano que es un eufemismo para decir iremos haciendo lo que las encuestas nos vayan indicando no ya yo creo que el el el signo de los tiempos es eso pero tengo la impresión de que hizo tiene también sus días contados que nos estamos empezando a cansar de de ese de ese libro Das Welt voluble ruidoso efectista oportunista en estos momentos y si alguien acierta a proporcionar a la gente confianza seriedad estabilidad he atención a lo a lo esencial empatía profunda de verdad sin ningún tipo de oportunismo por la por la por la las causas de los débiles puede generar un liderazgo alternativo y el alternativa el hago alternativo a este liderazgo oportunista sea el liderazgo de la de la de la confianza

Voz 0496 14:16 Daniel inédita y gracias por atender la llamada de la Cadena SER de La Rioja buenas tardes

Voz 4 14:19 muchas gracias a vosotros

Voz 1876 15:46 continuamos con más temas en esta mañana de sábado en este a vivir desde La Rioja huy tema ya habitual por estas fechas inmersos ya en este invierno ya pasado el ecuador del mes de enero se contempla en buena parte de España como epidemia de la gripe de este año también son muchos los que no saben diferenciar entre lo que es una gripe o un simple resfriado y hay que tener mucho cuidado hablamos de ello en los

Voz 10 16:10 próximos minutos con el doctor Julio más set

Voz 11 16:13 doctor Julio Masip qué tal buenos días bueno pues efectivamente en principio no todos sabemos diferenciar bien que es una cosa hay que es otra sabiendo que es muy muy distinto no

Voz 5 16:25 sí bueno yo siempre digo que si al ha pasado una gripe ya lo diferencia siempre porque la gripe lo más típico es la fiebre muy alta superior a XXXVIII llegando incluso a cuarenta grados acompañada de dolores musculares y muchísima debilidad lo que tiene en común con el resfriados que suele presentar todos las ocurrencias suele ser una tos seca por lo tanto la gripe fiebre dolores musculares el resfriado por el contrario no suele presentar fiebre o es muy muy muy baja y sí que nos presenta todo ese cortejo sintomático que es tan desagradable que puede ser la congestión nasal esas de está continuamente mosqueando en actos productiva actos con con expectación lágrimas en los ojos y sobre todo también los estornudos por lo tanto que son un poquito diferentes es la una de la otra

Voz 11 17:10 bueno pues efectivamente aunque presentaba una sintomatología que pueda confundir no tiene nada que ver una cosa con la otra si tuvieran más que eh que decir cuál es la menos buena de ellas el resfriado sería menos malo no que la gripe evidentemente menos peligroso también no

Voz 5 17:29 es muy molesto pero pero bueno eso es Vandal decir con banal que debe ser sólo Se tratar los síntomas de la gripe por desgracia eh bueno el virus de la influenza pues tiene tiene un poquito más de peligrosidad y sobre todo en pacientes que tienen la inmunidad comprometida en pacientes muy ancianos niños muy pequeños puede llegar a producir a otro tipo de alteraciones por ejemplo la neumonía por desgracia todos los años aunque ya digo que la población normal normalmente se resuelve bien pero todos los años por desgracia pues será algún fallecimiento por gripe

Voz 11 18:01 efectivamente de doctor lo demás es una tercera variable aunque estoy improvisando gastroenteritis se puede asociar puede venir dada por alguna de estas otras dos patologías porque también vemos algunos casos que están presentes en nuestra sociedad y en estos días

Voz 5 18:16 bueno en principio no la gastroenteritis es diferente de de la gripe y el resfriado sí que es verdad que el resfriado lo producen casi doscientos virus diferentes cien rácana las mucosas y también nuestro intestino tiene un recubrimiento de mucosa por lo tanto en algunas ocasiones un resfriado puede cursar con alguna sensación de náusea de malestar intestinal pero no es una gastroenteritis con esas diarreas agudas de pérdida de líquido eh eso está producido por otro tipo de virus lo que ocurre es que también hay virus de gastroenteritis que también están presentes en estas épocas de Berna le

Voz 11 18:46 bueno e queda despejado el no no no tiene nada que ver nada directamente puede en alguna ocasión genera una aproximación pero no es algo independiente también tengo que atracarle doctor Julio más siete tengo que atracarle y es porque si cada año vemos como el resfriado y la gripe también tienen su propia personalidad este año se atreve a decir por por el entorno de no porque se haya hecho un estudiado que las personalidades todos los resfriados dos mil diecinueve son por su longevidad por su debe pero en cuanto sostenibilidad en el tiempo resfriados que duran más de veinte días seguros

Voz 12 19:20 bueno yo creo que hay hay de todo poco lo evidente

Voz 5 19:23 mente el ser humano tiene tendencia a

Voz 12 19:25 a ver cómo explica

Voz 5 19:27 Alba contar aquello que suele ser más negativos si alguien ha estado pues quince días con un resfriado encima pues lo suele contar di sin embargo el que ha estado cuatro cinco días prueba como como un hecho que que desaparece pero sí que es verdad como decía que el resfriado lo pueden producir más de doscientos a los diferentes eh lo habitual es que sea Reino virus coronavirus y bueno cada año la mezcla puede ser diferente

Voz 13 19:48 sí sí puede ser que este año pues la sintomatología

Voz 5 19:51 ya sea larga algo más pero generalmente en el plazo de una semana suelen ser los síntomas puede quedar algún síntoma residual pero pero siempre es leve

Voz 11 20:00 lo que queremos es como sabemos hacer habitualmente buscar esos consejos para prevenir y aliviar los síntomas tanto de una cosa como el resfriado IV la gripe sugerencias en no hacer es desinfla precisamente es para diagnosticar correctamente para optó diagnosticados entre comillas saber qué es lo que padecemos y alejarnos de una cosa de la otra eh para evitarlo

Voz 5 20:21 bueno yo creo que que ahí lo has comentado lo más importante con la gripe y el resfriado es evitar su propagación eh porque como comentaba estamos llegando a niveles de epidemia y eso es todavía su vida quizás lo más importante al margen de lo que hemos dicho de diferenciarlos que sobre todo las gripes la fiebre muy alta y dolores musculares en lo más importante en este caso es evitar la propagación porque lo mejor es entender el mecanismo cada vez que toser o estornudar hemos salen unas gotitas microscópicas que son las que contienen los virus si nos ponemos la mano delante es bueno si lo hacemos al aire pues hay las hemos dejado lógicamente si además los con la mano desnuda delante cualquier cosa que toquemos con esa mano queda contaminada y si alguien detrás pues ya sea un móvil un pasamanos si alguien detrás toca y se lleva las manos a la boca la nariz pues ya tenemos el contagio hay que hacer romper ese contagio eh pues sobre todo pues eh evitando estornudar en la mano desnuda se puede hacer en la parte interna del Cobo o lo que es mucho más sano pues utilizar pañuelos de papel desechables y cuando llegó desde Schäuble hizo por lo que voy a decir pero un pañuelo desechable se debería estornuda detrás de tirarlo no guardó en el bolsillo para sacarlo la siguiente vez

Voz 11 21:31 claro por eso se llaman desechables y ha dicho un portador en ese momento de virus está claro que ella implícitamente la respuesta la gripe lleva un virus por lo tanto no tiene un tratamiento específico ni existe un tratamiento tiene que que con lo combata verdad esto es importante reseñar lo por lo tanto ya reducimos de esta primera análisis que lavarse las manos tiene que ser extraordinario necesario obligatorio y además hacerlo con frecuencia no

Voz 5 21:58 así es tanto la persona que tiene en ese momento en la gripe o resfriado qué debería la base con mucha frecuencia cuando hablemos de lavar las manos son al menos quince segundos con agua y jabón insistiendo entre los dedos debajo de las uñas no perder las manos por debajo del charro mi para aquellos que no están todavía infectados como estamos continuamente tocando superficies que pueden estar infectadas por el virus pues el lavado frecuente de manos sobre todo pues cuando en se es baja un autobús que nos hemos cogido a Navarra o el metro eh pues es muy muy aconsejable eso y quizás una cosa que un poco encontrar la creencia popular también ventilar muy bien estos días las casas y las oficinas de abrir las ventanas de par en par que entre el aire durante diez quince mil votos eso no baja mucho la temperatura no escrita todas esas gotitas

Voz 11 22:43 sí pero bueno hay que huir supongo yo de ambientes fríos húmedos humo cambios de temperatura bruscos rápido repentinos etcétera estuvo también se la saludable llevarlo a cabo no tenerlo en cuenta

Voz 5 22:57 sí aunque el frío no produce la gripe sí que es verdad que durante los días de frío yo voy por la humedad que tenemos en los virus de la gripe y el resfriado sobreviven muy bien por lo tanto evitar los lugares ferias y además también porque cuando hacemos cambios bruscos o tomamos bebidas muy frías o el tabaco paralizado poquito pues el en el sistema respiratorio la evacuación de mucosidad eso que hace que al final pues hayan más tiempo de permanencia del virus I no pero sí que es cierto también otra cosa en en la la gripe invernal en nuestro medio en en en Occidente en el hemisferio norte existe durante todo el año pero en estas épocas de frío pues nos concentramos más en lugares cerrados veinte yo eso pues un pueblo decir grabados como tú decías ventilar es la más habitual

Voz 11 23:42 luego ya pues seguramente entramos en la alimentación los hábitos alimenticios etcétera el tomar vitaminas minerales pensar en esto también será positivo para combatirlo cuando menos no los síntomas

Voz 5 23:54 si de lo que se visto vistos por ejemplo a la vitamina C se ha visto que no ayuda a combatir la gripe pero sí que mejoran la recuperación entonces estos días que además pues cuando uno está con gripe resfriado tiene tendencia a ya ya beber menos importantísimo comer fruta verdura que no van a aportar minerales Si Hay vitaminas y luego también e hidratados frecuentemente lo podemos hacer perfectamente con zumos también lo es que sí que diría es que cuando hablamos de hidratar frecuentemente evitemos en la medida lo posible el alcohol primero porque no es segundo porque el alcohol produce una falsa sensación de calor y eso hace que no sea pongamos al frío más de lo recomendable

Voz 11 24:32 gracias doctor con un abrazo en la verdad

Voz 17 25:42 qué tal si nos vamos de pinchos en los próximos minutos vamos a hablar con el director de Desarrollo Rural de la edición número dieciocho del concurso de pinchos de La Rioja edición en la que participarán ochenta y ocho establecimientos de diecinueve municipios riojanos Se trata de una iniciativa de promociones no gastronómica del Gobierno de La Rioja en colaboración con cocinas punto com Daniel del río

Voz 13 26:05 hola buenos días ahora muy buenos días bueno dieciocho

Voz 11 26:09 pues yo en esta ocasión son sino los datos ochenta y ocho nos los establecimientos que colaboran cincuenta Johnson bares vuelos el resto supongo repartidos por el resto de la comunidad

Voz 13 26:24 pues sí la verdad que muy contentos muy contentos por la aceptación pues porque año a año vamos creciendo

Voz 18 26:30 lo hace en el sí sí sí

Voz 13 26:33 o te estábamos por cincuenta y cuatro establecimientos con diez localidades el año pasado ya eran sesenta y nueve once bueno este año pues la verdad que que ya rozando los noventa y sobretodo una cosa que para nosotros es muy importante en diecinueve municipios diecinueve municipios me partidos además un poco por toda La Rioja qué es lo que qué es lo que queríamos que esté concurso pues que fuese de de de todos de todos los pueblos y todas las localidades riojanas tenemos incluso

Voz 11 27:00 bonito chiquititas consolidar las salidas no nada

Voz 13 27:03 yo es decir que gente de estos pueblos y que en el concurso pues algo de valor y que puede que puede favorecer pues nos hace mucho la verdad

Voz 11 27:14 estaba pensando de esos pueblos a los que usted afectaría entre otros no esos pequeños municipios que incluso en algunas localidades tan pequeñas no hay milagros

Voz 13 27:22 exacto lo tenemos bar restaurante aquí hemos abierto las Pelegrí ir bueno intentando año a año cambiamos el formato en el dieciséis la verdad que hicimos una apuesta importante hicimos un cambio y lo pasamos al mes de febrero pues bueno creemos que es un mes que para los tele iría es un poco bajo de ir a una forma de puede generar un revulsivo y un apoyo un apoyo económico de dinamizar de dinamizar no ir tan bien pues bueno le hemos ido intentando darle la mayor fuerza ayer mayor valor pues conjurados estos últimos años pues me gustaría comentar el año pasado por ejemplo tuvimos el jurado a Elena Paco

Voz 11 28:04 nueva

Voz 13 28:05 Eva Arguiñano también estuvo Carolina Sanchiz que es la nuestra flamante estrella Michelín de Ícaro el año anterior los hermanos Torres tan conocidos televisivamente Francis Paniego es decir estamos trayendo gente de muchísimo nivel ha conjurado y creo que de esta forma estamos logrando que pues que reconocimiento cuando lo tiene de lemas vale

Voz 11 28:28 claro es que aquí puede estar en el atractivo y el interés que tiene el muchos parecen sumarse a esta iniciativa pues solamente con él con el último presencia de esas personas en da el jurado es un incentivo es muy importante me imagino para estos establecimientos

Voz 13 28:42 sí cuando hablamos con ellos para nosotros también una cosa muy que es realmente no satisface saber que durante el mes de febrero todo el mundo que pueden ir a aprobarlos porque además aparte de los premios y eh que celebrarán el día dos de marzo pues también hay premios de populares es decir que la gente queremos que vote que y que además una vez que hayan votado se daremos un premio popular un premio tradicional tenemos que la gente participe el tener ese reconocimiento tres jurados de tanto de tanto nivel así que durante ese mes hilo siguientes sobre todo para los ganadores pues bueno la gente se acerque a esas localidades pues con el reclamo de de los pinchos y cuando nos lo dicen los bares que los meses posteriores han notado un aumento de afluencia de clientes pues la verdad que que muy contento

Voz 11 29:34 no lo decíamos es una iniciativa a caballo entre lo gastronómico y turístico Daniel del río cuéntenos cuál es la mecánica para participar o cómo se desarrolla este compuso de de pinchos

Voz 13 29:47 es muy sencillo ya están apuntados todos los

Voz 18 29:50 eh en los ochenta y los ochenta y ocho

Voz 13 29:54 bares y restaurantes durante el mes de febrero todos los fines de semana habrán juzgado un primer un jurado itinerante que repasará por todos gira así en esos diez he pasarán a una fase final que será el día dos de marzo en Riojafórum entrada gratuita animo a todo el mundo a que se pase por Riojafórum en los que esa era un smoking es decir todos nos harán prepararán esos pinchos en directo ahí es un día tendremos un jurado profesional pues bueno sería hace

Voz 18 30:26 con muchísima animación volver a dar gracias

Voz 13 30:28 cocinas punto com por la ayuda que nos que nos facilita todos los años ya lemas durante el mes de febrero como comentaba que hay también la posibilidad de que la gente en urnas Bote bote puede decir pincho popular que además el votar en esos pinchos pues bueno en lo que va a hacer es dar la oportunidad de entrar en un sorteo de cuatro cenas para dos personas queremos puesto que que la gente se implique y que disfrute y que conozca por la suerte que además aquí en La Rioja tenemos de la variedad y la calidad de los de los pinchos de de nuestros bares tengan

Voz 11 31:04 no está nada mal tampoco por participar de anotado en el Pincho que más eh le gusta a cualquiera que que pueda de Gustavo Daniel Darío que es lo que valora ya el jurado profesional va a la hora de determinar porque hay varios premios y menciones pero que es lo que tiene en cuenta

Voz 13 31:22 queremos y creo que eso también ha sido otra faceta por una parte y que te hemos cerrado tres no los premios vamos a los delantal de oro plata bronce en el que pues bueno pero que y cada vez el jurado pues muchas veces vemos discutir el tema de de presencia sea VOR muchas veces los ha habido años hasta que han ganado por ejemplo en el año recuerden el dos mil diecisiete y no las letras de laurel con una con una oreja la remozada es decir con algo sencillo yo creo que también el sabe mejor lecturas son muchísimas cosas pero también queremos a veces poner en valor las cuestiones hay un premio especial que es un pincho tradicional no que hemos porque sabemos que entre los pinchos tenemos como dos tendencias tenemos pequeña nueva cocina tirita es decir darán cocina de alto nivel en formato reducido pincho tradicional queremos que tenemos entren aquí pero queríamos reconocerse en los tradicionales tienen un premio especial ir luego también como pues bueno nosotros aquí la Consejería de Agricultura Gobierno La Rioja tenemos que hacer es parte de nuestro trabajo y de lo que empeñamos mucho en hacer promoción de todas nuestras marcas de calidad esos productos que tenemos con marcas de calidad ahí un premio también especial de pincho hecho con Alimentos de La Rioja hecho pues con estos productos con denominación no con indicaciones eso con marcas de calidad que tenemos en nuestra en nuestra comunidad y que queremos que el público que el público conozca

Voz 11 32:57 este es indiscutible no se pinchos de La Rioja pero a veces nos sorprenden con auténticas obras de arte verdad como fin no bastaba

Voz 13 33:05 pues la verdad que sí estamos muy contento porque yo creo que la propia hostelería él está poniendo muy muy muy complicaba los jurados el el elegir porque el nivel

Voz 18 33:16 él pues es muy alto es muy muy muy muy alto

Voz 13 33:21 a este año que todavía tenemos más participantes pues supongo que será todavía más difícil para para nuestro jurado

Voz 11 33:30 en tiene un reconocimiento fuera de la región verbal los pinchos de La Rioja

Voz 13 33:34 cuando estuvo hablas fuera de aquí de pincho desveló

Voz 11 33:37 la Rioja tienen buen cartel nosotros tuvimos

Voz 13 33:40 cocina riojana es una parte también

Voz 18 33:43 que que llevamos trabajando con con una iniciativa que hacemos desde la Consejería de Se llama gastronómica que salir con pues con nuestros principales con nuestros productos y nostros

Voz 13 33:54 nuestros cocineros a a presentar pues no estaba gastronomía nuestros productos de calidad que estamos más reconocidos y la gastronomía riojana están en un momento muy dulce muy dulce sólo hay que has Michelin este año yo he Ícaro el año pasado también tuvimos otra otra nueva otra nueva estrella en este momento somos la región con más habitantes que existe es decir La Rioja es la región con más estrellas Michelin todo pues bueno con una cocina que creo que tiene sus señas de identidad y cada vez más valoraba más reconocida y cuando hablas con cualquier persona en España sobre La Rioja siempre yo creo que una de las cosas que nos define pues es la nuestra gastronomía el comer bien nuestros días

Voz 11 34:44 esos parajes puntos bueno pues a partir del uno de febrero los fines de semana de febrero lo que vamos a poder degustar son esos eh pinchos son algunos novedosos muchos de ellos seguramente en de sus ochenta y ocho establecimientos se ha dicho lo que valora el jurado de los premios que han establecido y además la cuantía económica están te gusta mal verdad

Voz 13 35:04 no vamos intentando aumentar la estamos hablando pues bueno el delantal de oro estamos hablando ya de mil seiscientos euros el delantal de plata novecientos y seiscientos euros para para el delantal de de bronce hemos vuelto aumentar este año un poquito en las en las las cuantías iras y luego los accésit todas las menciones que son el pincho tradicional pincho capital que es el elaborado con alimentos de La Rioja el pincho popular pues tendrán cuatrocientos euros pero yo creo que no además del dinero que por supuesto es importante creo que el reconocimiento yo que que supone ido que se genera en torno a a lo ha pues bueno a este a este concurso es lo que lo que a todos nos nos anima a seguir trabajando bueno pues yo cuento que ahora

Voz 11 35:52 también para degustar esos pinchos lo dicho en los fines de semana de febrero el por supuesto acudir a esa gran final que va a tener lugar el dos de marzo en Riojafórum al que que va todo muy bien y que sea todo un éxito por esta nueva edición

Voz 13 36:06 pues muchísimas gracias sí lo he dicho a animar a todo el mundo a hacer una cosa tan nuestra como es tan yo creo que tan saludable que es salir con amigos ha dicho una rutas de pinchos Si disfrutar y probar y luego penosa acompañen el día dos de marzo porque es un espectáculo y una manera maravillosa de pasar la mañana

Voz 11 36:24 nosotros nos apuntamos buenos días Daniel del río muchas gracias

Voz 17 38:27 ella es uno de los espacios habituales en el fin de semana los sábados en este espacio a vivir desde La Rioja el que compartimos en los próximos minutos con hospital veterinario Albéitar con una de sus veterinarias de sus profesionales ella es veterinaria generalista Paula es que Isabel

Voz 22 38:45 continuamos en la Cadena Ser continuamos ahora para hablar de de animales de compañía o de mascota siempre este asunto semántico pues puede generar algunas suspicacias por parte de alguien nosotros lo decimos con afecto con cariño esta mañana de la mano del hospital veterinario al Beitar como cada semana en el número treinta y siete por cierto de avenida de Mendavia en el Polígono de Cantabria hablamos de de los animales de compañía siempre o casi siempre nos referimos a gatos perros inversiones olvidan otras especies y también están los exóticos ahí pueden ser atendidos todos los animales que nos acompañan por ejemplo el conejo no es una un animal que también estaba presente aunque yo desconozco si es un una especie concreta una variedad concreta y el conejo que se que se tienen las casas no bueno pero este es uno de los temas que podemos abordar en los próximos minutos qué vamos a adentrarnos poquito a poco

Voz 10 39:43 para hablar

Voz 22 39:44 es que Isabel eh hola hola qué tal estás

Voz 16 39:46 hola buenos días buenos días

Voz 22 39:49 de la mano de los pitos veterinario al Beitar con un enorme trabajo con con animales de compañía que sufren lesiones que padecen patologías enfermedades que acoge precisamente a este venidos desde setenta ochenta noventa kilómetros desde Vitoria desde Pamplona desde tutela en fin son muchos los animales de compañía que acuden a este hospital que empieza sería de referencia por su alta tecnología con su alta cualificación por el número Dani ignoran una idea de profesionales precisamente que atienden a estos animales las especialidades italiano él ese servicio de veinticuatro horas al día siete días a la semana en fin Paula que no estoy diciendo nada que no sea cierto y esto es importante porque estéis unos cuantas especialidades cuáles son tus ramas y tus especialidades Paula bueno tampoco tuvo tal Montini Galant tecnología en cirugía todo

Voz 16 40:41 de medicina interna en hospitalización urgencias

Voz 22 40:44 claro porque los veterinarios con el paso del tiempo se van especializando político en la formación académica no existe una especialización no pueden existir másteres quizás ahora pregunto

Voz 16 40:55 sí habrá una vez terminado la carrera hay diferentes posgrados sólo más cursos de especialización no tenemos un muy Nir como medicina queda mucho más pautado y una etapa mucho más larga de formación pero sí que tendemos a la especialización siempre somos generalistas porque tenemos que trabajar con todo tipo de de especies en diferentes ramas pero tendremos siempre pues eso la especialización y a la formación

Voz 22 41:24 el más común de los animales de compañía lo venimos diciendo es el perro el gato se nos olvidan los exóticos en absorberá el conejo yo tras ir y otras especies animales el Conejo al que yo hacía referencia eso animal es bueno es específico como mascota

Voz 16 41:41 es específico como mascotas son los conejillos que Nos vamos encontrando por el campo sino que se seleccionan razas lo mismo que perros gatos hay granjas de conejos hay razas seleccionadas hay diferentes morfología diferentes tamaños pero en especial pues bueno en conejos sí que es un animal de compañía entre todos los exóticos que tiene bastante peso en la clínica diaria

Voz 22 42:03 bueno yo ahora Paula quería preguntarte por qué es lo que quieras pero fíjate estaba pensando en la importancia que tienen dentro de las familias dentro de los hogares los animales de compañía tratando habéis entendiendo los bien entendido quizás bueno hay que ser prudentes moderados no dejan de ser animales pero es verdad que se escoge afecto cariño relata que tienen un valor sentimental ya no económico porque precisamente sobre ese particular más bien la actitud de los profesionales va a encontrar es decir mercadeo con animales y tal y cual bueno pues caerá en desuso o no California precisamente es un estado muy avanzado socialmente que ha prohibido el mercadeo con animales de compañía y mascotas no salvo excepciones incluso ya se habla también en Europa no decía estos cuál es el valor que crees tú que tiene un animal de compañía en muchas familias en muchos hogares

Voz 16 42:59 bueno siempre que a partir del punto de que no hay que personalizar a los animal demonizar los demás vale porque siempre son animales lo que pasa es que el valor sentimental cada vez va siendo más alto y más elevado sea forman parte de tu día a día de tu rutina a la gente pues le llegaba tenía un cariño pues prácticamente muchas veces igual que a otro miembro de la familia

Voz 22 43:23 cuando decir oímos decir dice oye habitualmente que es uno más en la familia lo es lo es de verdad no efectivamente

Voz 16 43:30 cuando entras a casa en primer lugar es al perro o al gato

Voz 22 43:35 bien que no hemos de urbanizar excesivamente de aquel que adora los animales precisa a la a la especie humana no pues esto es un tema allá la filosófico muy profundo y que nos hace ir más allá de los que pretendemos cuando hablamos de la clínica o el hospital veterinario editar cuáles son las lesiones más comunes que entran por la puerta cuáles son las inquietudes que traen porque un hospital vamos vuestra puerta de acceso como una auténtica puerta de acceso de Urgencias no a menudo

Voz 23 44:08 llega el dueño o la dueña del animal con

Voz 22 44:11 estrés en situación un tanto estresante además de que realizáis labores cotidianas de vacunas de revisiones etc etc cuáles son las lesiones más comunes

Voz 16 44:23 los animales que entran por la puerta también tiene que ver en función de las especialidades que ofertas por ejemplo en oftalmología tenemos muchos pacientes y perros diariamente y gatos cirugía a Traumatología TAC porque son las especialidades en las que nosotros tenemos como más fuerza vale a la hora de las urgencias pues mismamente ayer atendemos a un perro atropellado intoxicaciones simplemente a veces diarreas vómitos y síntomas gastrointestinales que no son una urgencia para a lo mejor

Voz 8 44:58 a los vendan a los bebés

Voz 16 45:00 pero el dueño cuando está viendo que superarlo está vomitando ese angustia no saber lo que hacer lo extrae Guy bueno pues es una urgencia también diaria

Voz 22 45:09 hay una gran diferencia respecto de la medicina humana ahí es que a menudo el padre del paciente humano puede contarlo decidir y hablar de síntomas con lo cual es llegar incluso el diagnóstico es un poquito más fácil o no tan difícil como

Voz 23 45:22 con un animal no he

Voz 22 45:24 porque el animal no Harlan sí que es verdad que puede tener síntomas claros de patologías concretas y precisas que el veterinario las conoce no esto también puede pasar

Voz 16 45:33 si realmente hacemos más una labor de detectives porque como no sea expresan transmite lo que los tiene pues tenemos que ir observando poco a poco el animal se siempre muy metódico es la exploración para no exaltar no es nada nos dejamos guiar por lo que nos dicen sino por lo que observamos

Voz 22 45:51 los lo tiraría siempre indicamos que tienen una formación académica de Medicina un importante aunque porque que comparten muchas asignaturas con la medicina humana pero muchísimas ir con el mismo rigor pero siempre añadimos que lógicamente están especializados lo que realmente les diferencia de la medicina humana es el código deontológico la ética etcétera etcétera y quizás también la responsabilidad es distinta no no no se puede comparar en este sentido pero siempre decimos que tenemos una enorme respeto por los conocimientos del veterinario no porque son ellos precisamente los encargados de la salud pública Paula en este caso se trabaja en un hospital privado de de animales etcétera pero son son los responsables de la salud pública la vigilancia precisamente de que no es un no no suceda nada a los humanos de control estáis los veterinarios que no todo el mundo es consciente de ello no pero es una de las razones por las que entendemos que la profesión es extraordinaria es precisamente por eso porque era ahí os veis obligados a dar palos de ciego en el diagnóstico de los animales no

Voz 16 47:02 sí efectivamente muchas veces pues tienes que empezar por un sitio luego igual tienes que cambiar un poco tu forma de visualizar la patología hasta el final pues intentar conseguir el diagnóstico el tratamiento ir pronosticó pues para que el animal esté el menor tiempo posible a nuestras instalaciones pueda estar en casa donde mejor esta

Voz 22 47:21 estoy los los animales también están mejor ella no es vital se expresa mucho estando en ese habitáculo que que está perfectamente acondicionado no en la clínica en el hospital veterinario Albéitar pero pero se sientes expresan

Voz 16 47:34 pues también tiene que ver un poco como en cómo está el animal cuando están los animales pues muy malditos efectivamente pues están tranquilamente en sus jaulas con sus mantita comedero y no dan mucha guerra en mi están nerviosos conforme se van recuperando se van volviendo más revoltosos se va moviendo más serán comiendo las mantas mordiendo las van labrando entonces eso también es un rasgo de que el animal va mejorando cuanto más movido está pues ya dijimos bueno se va recuperando

Voz 22 48:05 lo que sí veo yo es que yo entiendo que el tratamiento hacia los perros hacia las mascotas sin billete un espíritu de Pediatría este siempre se contempla como aunque son vecinas porque Olmo o o Geriatría quizás a veces cuando pasan de de de de cachorros adolescentes adultos sobrepasan todas esas etapas los los perros verdad

Voz 16 48:26 como en las personas cada vez vamos prolongando más la edad de nuestros animales por la nutrición por la medicina por los conocimientos Se va avanzando y efectivamente cada vez tratamos más animales geriátricos

Voz 22 48:39 lo que sí también tenemos que indicar que se iban batiendo récords este es un dato que lo miramos de reojo ya son numerosos los perros que han fallecido a la edad de veintiséis años esto era impensable íbamos como cada año se bate récord de este es un tema también que queda ahí abierto pero no hace seguimiento de este dato por lo tanto el cuidado hacia estos animales prolonga o les aporta longevidad en su vida no otra que ya han sido varios los animales que han fallecido a la edad de veintiséis años en otros lugares del mundo porque ahora ya esto está datado etc etc lo que significa que los cuidados pues también van a implicar que alargó un poco más la vida aunque la longevidad de Un perro nunca será la de un humano lógicamente

Voz 16 49:22 no siempre habló con los propietarios que lo que hay que tener en cuenta es que hay que darles calidad de vida a sus mascotas no es cuestión de hacer un récord en que dure muchos años sino que viva bien iba con calidad como un animal hay hasta que pueda

Voz 22 49:36 pero también es verdad que provengo de la mano un dato de lo otro no

Voz 16 49:39 sí efectivamente bueno pues

Voz 22 49:41 Paula el hospital trabajando mucho recibiendo y recepcionar siendo referencia en muchos lugares del entorno de una ciudad Logroño a vuestro hospital acuden animales como decíamos venidos de todas las partes todos los rincones con tanta especialidad que tanto profesional en fin muchas veces un abrazo

Voz 16 50:02 hasta luego

Voz 24 50:03 no

Voz 16 50:12 nos vamos ya con una

