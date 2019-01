Hora 14 La Rioja (20/1/2019)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 4 00:16 qué tal muy buenas tardes en este domingo estamos muy pendientes del tiempo sigue activo el aviso amarillo por nieve en la zona de la ibérica donde ha nevado hoy en el valle donde ha sido una noche y una mañana de lluvia Se cumplen así las previsiones del cambio de modelo José Calvo de meter Sojuela y colaborador de esta emisora

Voz 5 00:34 bueno pues esperamos que después del frente que nos ha atravesado durante la noche y que ha dejado precipitaciones que han sido de nieve en la Ibérica lo que estamos ahora es en una situación de lo que se denomina chubascos pues por su mentales por lo cual se puede nublar y precipitar informa ya te digo de forma intensa después salir el sol los típica la típica situación de de arco iris de decir de tiempo revuelto de tiempo variable con sensación de de frío oí tiempo revuelto va a ser lo que nos espera a lo largo del día

Voz 4 01:05 concretamente la previsión para las próximas horas en la Agencia Estatal de Meteorología donde está Class Sedano buenas tardes

Voz 0419 01:11 buenas tardes hoy domingo en La Rioja seguimos con cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ser persistentes en la sierra la cota de nieve hoy bajará hasta los ochocientos metros podríamos tener algunas nevadas en la Ibérica temperaturas máximas hoy que se mantienen estables se situarán entre los nueve y los once grados el viento por su parte soplará de no este y noroeste con intervalos de fuerte mañana lunes empezaremos la semana con cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que serán débiles en general y que irán remitiendo a lo largo de la tarde la cota de nieve irá bajando hasta los seiscientos metros y las temperaturas que mañana bajarán estaremos entre los dos y los tres grados de mínima allí el termómetro alcanzará máximas de nueve grados en Calahorra y Alfaro ocho el Logroño siete en Haro y Arnedo acabamos con el viento que soplará del oeste al norte

Voz 4 01:58 ahora mismo en la zona de la sierra en concreto Nieva tienen dos grados está lloviendo ya aquí en la capital cielo cubierto y ocho grados por lo demás lo acaban de escuchar aquí en La Ser en Madrid Pablo Casado ha clausurado la convención nacional del Partido Popular convención a la que ha asistido una amplia representación de los populares riojanos mientras que el Gobierno de La Rioja ya ha comunicado al Ayuntamiento de San Asensio que no ejercerá el derecho de retracto por la compra del castillo de Davalillo eh por Bodegas une por lo que el Consistorio de esa localidad podría ejercer ejercerlo subsidiariamente el derecho se puede ejercer en el plazo de seis meses con todo el alcalde de la localidad en declaración a Europa Press considera que es de máxima importancia concretar el nivel de compromiso económico del Ejecutivo regional algo lógico que ante el presupuesto local los vecinos deben de conocer antes de pronunciarse en el pueblo hay división al respecto por lo que el Ayuntamiento ha planteado una consulta como saben el Gobierno de La Rioja ha mostrado públicamente a través de la consejera de Presidencia su disposición para respaldar la futura rehabilitación de ese bien de interés cultural lo hacía la portavoz Begoña Martínez el pasado viernes al término del Consejo de Gobierno recordamos sus palabras

Voz 6 03:11 el presidente ya expresó tanto al alcalde de San Asensio como la plataforma el apoyo de este Gobierno respetará la decisión que vayan a adoptar en todo caso nuestro apoyo y nuestra contribución a la rehabilitación de este castillo colaborando por ejemplo bueno pues con la redacción del proyecto si así lo estiman para solicitar la ayuda de uno coma cinco por ciento cultural que les permitiría esos fondos necesarios para la para la rehabilitación del castillo

Voz 4 03:45 hora catorce vamos a conocer más detalles del programa Educar en justicia que durante este curso se desarrolla en algunos colegios de esta comunidad vamos a contar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en lo deportivo tarde de fútbol entre vascos y riojanos la Ud L disputa su encuentro en Barakaldo y en Qal i el Calahorra recibe al ello

Voz 4 04:09 no pasan nueve minutos de las dos de la tarde en las carreteras riojanas no hay complicaciones se transita con fluidez pero cuidado porque la situación puede complicarse si aparece sobre todo la nieve en zonas de sierra Javier marca presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja buenas tardes

Voz 7 04:35 pues buenas tardes con el presidente del Tribunal Superior de

Voz 4 04:37 justicia vamos a hablar de iniciativas para la difusión de la justicia una de ellas es el programa Educar en Justicia programa que se hace en colaboración con la Consejería de Educación para acercar en este caso la justicia los escolares cuéntenos en qué consiste el programa cómo se desarrolla

Voz 7 04:53 bueno pues se programa coches un programa yo creo que precioso de muy ilusionante me tiene su a su amparo legal en un Convenio de Colaboración que se firmó en el año dos mil seis entre el Consejo General del Poder Judicial la Consejería de Educación de La Rioja en virtud de ese convenio de colaboración se me ha intentado aproximar a los escolares riojanos al ámbito de la Administración de Justicia de La Rioja me esto se hizo durante años con unos magníficos resultados y ahora lo que hemos procedido ese a reactivar lo porque hubo un tiempo un impacto en el cual no no no se hizo y entonces hemos podido a reactivar lo primero porque estamos convencidos de que es una cosa muy útil y segunda porque nos han instado a ello desde el Consejo General del Poder Judicial en estaba dirigido básicamente a los alumnos de Enseñanza Secundaria in lo que pretendemos con eh lo que me con este me con este programa de educar en justicia ese esa esa aproximación es decir que que que conozcan los escolares riojanos conozcan la Administración de Justicia no los juicios que sale en la tele estos juicios de verdad de Estados Unidos no lo juicios qué hacemos aquí en nuestra Justicia en visto lo hacemos con un doble con un doble sistema eh me hay eh una sería de un grupo de de de jueces Si en mí los magistrados que acuden a los centros escolares en los centros docentes y allí exponen un poquitín su visión de la justicia o un caso concreto Evo hacen un caso simula después estaba actividad también está diseñada desde el punto de vista que un colegio un grupo de alumnos acude a nuestro Palacio de Justicia IB en me me en tiempo real un acto judicial un juicio una vista entonces tienen luego la posibilidad de plantear de recibir explicaciones por parte del juez o magistrado que ha dirigido el artista el juicio ir de preguntarle todo aquello que les ha extrañado que les ha sorprendido que desaparecía más interesante

Voz 4 06:51 bueno lo que se trata es lo decía usted no es que conozcan cómo funciona la justicia desconocimiento Clay evidentemente los escolares pero también presidente del Tribunal Superior de Justicia en muchos ciudadanos

Voz 7 07:02 eso sí sí sí me ahí me muchos yo tengo amigos que cuando te preguntan algo sobre un juicio pues ellos piensan que los juicios en España son como los que están en la tele los que sale en la tele son los centroamericanos que tiene muchas veces poco que ver con nosotros y nosotros intentamos hacer ver quiénes somos es decir que los escolares M sepan diferenciar qué es un juez que es un fiscal que es un letrado de administración de Justicia un abogado procurador en que es un jurado en que sepan un poquitín cuál es la estructura organizativa de de la justicia en España es decir desde el Tribunal Supremo Audiencia Nacional Tribunal Superior de Justicia Audiencia Provincial juzgados y luego los juzgados de paz sí y luego en es también muy importante no solamente que sepan quiénes somos sino que hacemos es decir qué es eso de juzgar y hacer ejecutar los como me van a poder visitar físicamente donde trabajamos es decir el Palacio de Justicia iban a dar cuenta que órganos civiles penales que hay órganos e laborales sociales y también contencioso administrativos y luego que tengan una aproximación aunque sea mínima a algunos términos jurídicos como que me la gente una denuncia o una querella en un atestado que es el investigado y en qué se diferencia del procesado del imputado el detenido que en las resoluciones judiciales que algunas son providencias otras son autos otras son sentencias que es el fallo que no es que te has equivocado sino decidiendo que son las costas que que yo Casitas que somos recursos y luego una cosa que les gusta mucho que es el aspecto escénico es decir en donde se pone la gente quién dirige el juicio es decir eso es es muy bonito y luego también los símbolos cuáles son los símbolos que no se caracterizan cuál es su significado que utiliza el Mazzola Campanilla que es la balanza que es una toga porque en ese llevan puñetas en la toga quiénes iban y quiénes no es es yo creo que son cosas muy muy muy muy interesantes

Voz 4 08:51 Teresa mucho a los escolares verdad sí porque

Voz 7 08:54 además en los escolares son los ciudadanos del futuro y lo que pretendemos es que en estos ciudadanos futuros en desarrollen un criterio independiente excelente o de al lado de las noticias que se les suministra de tal manera que les ayuden a denunciar entre entre el lo que es verdad y lo que es falso entro que son evidencias y lo que son opiniones entre lo que son resoluciones judiciales y lo son críticas muchas veces acertadas o desacertadas a esa resolución judicial esto es importante porque en en aprovechar o impulsar ese espíritu crítico de nuestros escolares ayudará a que tengamos unos ciudadanos más conscientes de sus derechos en mi más M además más conformes con la Administración de Justicia me que hay en España que yo creo que es de las mejores del mundo

Voz 4 09:49 bueno pues este es el programa supongo que se va a desarrollar hasta final de del actual curso no

Voz 7 09:54 tenemos ya lanzado en el sentido de que en el portal de de La Rioja aparece ya ofertado de educar en justicia en el portal del Gobierno de La Rioja me hay los colegios interesado de rellena un formulario el formulario se remita al de Justicia se les fija una fecha para intentar en el que los calendarios y las agendas cuadre no entonces yo trata de que eh en marcha está puesto en hemos tenido entrevista eh me yo tuve una entrevista personal con el consejero de Justicia muy cooperando con sus consejero de Educación muy interesado en en en desarrollar el proyecto y entonces estamos pues trabajando

Voz 4 10:34 pues bueno pues es veremos cómo se desarrolla el interés que tiene por parte de los escolares Javier marca presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja gracias buenas tardes

Voz 7 10:44 pues buenas tardes muchas veces gratis

Voz 1 11:47 dos y diecisiete

Voz 4 11:48 les siguen los problemas con las tuberías de Logroño ayer nueva rotura en la calle cuerna recordamos que la semana pasada en esta misma calle también hubo otro reventón nos vamos ya está La Rioja Baja el inicio de la Muestra de Teatro Aficionado abrió ayer la nueva temporada del Teatro Ideal de Calahorra también se han puesto a la venta las entradas para la nueva edición de cómicos en Alfaro que contará con la presencia de Pablo Carbonell más cosas Miguel Ángel Santos

Voz 9 12:13 buena actuación del grupo La Garnacha Teatro se abrió ayer la programación del Teatro Ideal de Calahorra para los próximos meses la función de ayer se enmarca dentro de la Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra que va a continuar hoy con ahora a la manera de los griegos y el grupo Alhama teatro de Corella otra de teatro aficionado se extenderá hasta el próximo diez de febrero de las treinta y seis obras de teatro presentadas el jurado no a cuatro participará también la compañía paras Kenia teatro de Talavera de la Reina la compañía estrés de Quatre de Albalat dels de Palencia y la compañía pamplonica la barbería teatro no faltará el grupo local gaste por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento de Calahorra ha convocado esta muestra con el objetivo de promocionar la actividad teatral no profesional en el ámbito local o nacional apoyar la labor de creatividad de estos grupos teatrales difundir sus propuestas escénicas Mónica Arcéiz es la concejala de Cultura

Voz 10 13:11 así a la cuarta edición que ha ido consiguiendo año tras año más aficionados al teatro el objetivo que hemos pretendidos del comienzo es promocionar la actividad teatral La no profesional apoyar la labor de estos grupos teatrales difundir sus propuestas escénicas en el ámbito local y nacional

Voz 9 13:31 para además la programación del Teatro Ideal para este primer trimestre del año se completa con el recital de poesía de Alfonso Ussía el concierto de Charo Reina doce espectáculos de teatro familia también está programado un espectáculo solidario a favor de Fundéu los alumnos de la escuela de danza española y flamenco de Virginia Delgado actuarán el domingo veintisiete de enero el teatro acogerá el ocho de febrero la charla pregón del Club Taurino de Calahorra en el que también participará la Banda Municipal de Música de la ciudad la Gala de Carnaval con el pregón Illa elección de la Reina reyes infantiles se celebrará el viernes quince de febrero en la escenificación de El Lazarillo de Tormes va a protagonizar el segundo encuentro literario del año dos mil diecinueve el veintiuno de hoy el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra conmemora hará su XXV aniversario el viernes veintidós de febrero con música en directo proyección de imágenes ya están a la venta en Quatre Cats punto com las entradas para asistir a la XXI edición de cómicos que se va a celebrar entre una de febrero el dos de marzo con cinco espectáculos Tenemos gato los Quintana Juan Boné David Fernández Pablo Carbonell ideó ópera locos Illana configuran el cartel de este año referente en el panorama del teatro de humor de la zona norte del país Cómicos dos mil diecinueve mantiene el formato habitual de doble función por obra un espectáculo la velada de los viernes y sábado desde las diez y media de la noche en la sala Florida

Voz 4 14:56 seguimos en Hora catorce como cada año la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UTA realiza un análisis del sector de comercio a través de su encuesta anual una publicación que señala que únicamente el seis por ciento de los comerciantes han aumentado sus ventas mientras que el treinta y seis por ciento registra pérdidas respecto a dos mil diecisiete Javier Marzo es el secretario general de opta

Voz 11 15:18 eh el cincuenta y ocho por ciento y la valoración de las ventas que sigue igual que el año pasado que baja un treinta y seis por ciento y que sube un seis por ciento es un poquito de margen entre otros bienes asumidos los que suben los que han contestado que han subido pues bueno pues el noventa y dos por ciento entre un uno y un veinte por ciento de los que han bajado las ventas pues el ochenta por cierto entre uno y un veinte por ciento

Voz 4 15:45 los comerciantes siguen señalando a Internet como la principal amenaza al sector por delante de las grandes superficies o la falta de aparcamiento marzo señala que los hábitos de compra están cambiando y con los jóvenes cada vez compran más a través de la red

Voz 11 15:57 en el comercio manifestaba pues eso tiene su problemática sobre todo con lo que es el el Internet que es lo que más les sacude a ellos principalmente en grandes superficies por último yo los aparcamientos a comprar por Internet pues si vemos en la franja que de quince a treinta años que es la más numerosa ochenta y cuatro por ciento compró por internet un dieciséis por ciento tienda física que no sumamente posó en ropa zapatillas algo de informática cosas de lo que utilizan los los jóvenes por qué pues porque lo tienen en un plazo de veinticuatro cuarenta y ocho horas y luego ha aumentado en el poder devolver la mercancía que había recibe Si no lo mejor no es de tu talla

Voz 4 16:47 por último Uttar señala que en dos mil dieciocho cerraron ochenta y tres comercios frente a los ciento veinticinco que cerraron el año anterior el dos mil diecisiete marzo insiste en el problema que el problema está en la falta de nuevas aperturas

Voz 11 17:00 pues es decir en el dos mil diecisiete son ciento si no recuerdo mal Cientoveinticinco comercios que cerraron este año han cerrado ochenta y tres claro veces pues ha frenado el cierre de conversión no es que él no se abren no se abren comercios en el comercio que subsiste pues es el que está especializado en algo de ropa acabó con una marca determinada o en zapatillas pasa lo mismo o en alimentación en estos delicatessen de productos un poco de gama alta esos son los que realmente están subsistiendo muy bien al al a la crisis está del comercio y luego pues bueno pues de los que más sufren por el textil sufren

Voz 11 17:42 las tiendas de regalos esos son los que más van sufriendo

Voz 4 17:46 la próxima semana comienza en Madrid la que sin duda es la feria más importante del Turismo Fitur una cita a la que no falta la Rioja comienza el próximo miércoles la consejera de Innovación asegura que es el mejor escaparate para promocionar turísticamente la región así que en Fitur se potenciarán los rasgos que convierten a La Rioja en un destino único como son el vino la gastronomía la cultura o el turismo congresual Leonor González Menorca

Voz 13 18:11 yo creo que es una cita a la que no se puede faltar no porque es uno de los eventos más importantes dentro de el turismo tanto nacional como a nivel internacional y La Rioja pues ahí estamos lo primero de todo que vamos a hacer es presentar este lema La Rioja auténtica yo creo que somos auténticos en muchos de nuestros recursos turísticos y por lo tanto bueno pues vamos a llevar un programa de más de sesenta actividades hasta este momento hasta este año no pues hemos venido llevando el año pasado como unos cincuenta actividades este año subimos yo creo que lo hacemos pues con ese fin no con difundir pues cuáles son los atractivos que tenemos a nivel turístico aquellas acciones que son más novedosas donde no va a faltar nuestra gastronomía hice vino que es conocido a nivel internacional

Voz 4 19:04 además del vino la gastronomía en esta edición se hará especial hincapié en la celebración del Año Jubilar de Santo Domingo en la promoción del Camino de Santiago

Voz 13 19:11 van a estar presentes las nueve comarcas de La Rioja y no podemos olvidarnos que esté año pues se celebra el milenario de el nacimiento de Santo Domingo de la Calzada por lo tanto punto importante en el camino de Santiago también llevaremos bueno pues lo que va a ser la presentación de nuestra primera Feria Internacional de Turismo que se desarrollará la primera semana de abril así como pues cantidad no de de actividades de sorteos de bueno pues de lo que son nuestras fiestas y lo que es en realidad pues todo nuestro rico turismo aquí nuestros recursos turísticos en la red

Voz 4 19:56 la consejera Leonor González Menorca asegura que La Rioja tiene suficientes recursos turísticos para hacer atractiva la región frente a otras comunidades que también estarán en esta edición de Fitur

Voz 13 20:07 creo que somos un destino único por lo tanto siempre digo lo mismo no somos pequeños pero grandes con bastante excelencia desde luego nuestro destino como digo tiene una serie de características que definen lo que es nuestro territorio la manera que no son pero somos norte es decir nuestra personalidad pero tenemos muchísimos recursos es decir La Rioja hemos hablado de la gastronomía del vino podemos hablar de la cuna del español de nuestras tradiciones y desde luego de esos espacios de paisajes de lo que es la parte ya más de turismo rural deportivo termal es decir tenemos una comunidad pequeña en extensión pero que desde luego nos hacen ser únicos porque tenemos muchísimos atractivos es uno de los estanques y nos fijamos viendo a esta feria siempre siempre siempre tenemos que estar controlando la entrada a nuestro están porque es muchísimas las personas que quieren acercarse y compartir con unos

así que La Rioja viaja a Fitur que se desarrolla desde el miércoles de la próxima semana ya está el domingo en Madrid con el mismo stand del año anterior

este domingo la Unión Deportiva Logroñés quiere asaltar la cuarta posición y para ello deberá ganar al segundo mejor equipo del campeonato se avecina un partidazo

con este domingo del Barakaldo logroñés la emoción del fútbol en directo

Voz 4 22:09 en Hora catorce vamos a esta hora con la última hora de esos e interesantes partidos de esta tarde Sergio Moreno buenas tardes buenas tardes en menos de tres horas

Voz 1718 22:18 arrancará la vigésimo primera jornada liguera en el Grupo II de Segunda División B donde los dos equipos riojanos inmersos en esta categoría se enfrentan a dos buenos equipos ambos vizcaínos a las cinco en la Planilla el Calahorra recibe la visita del leyó Ara del riojabajeño Fran Sota Miguel Sola finalmente podrá contar con John Etxaide el último de los cuatro fichajes que hasta el momento ha realizado este mercado de invierno la entidad rojilla finalmente los riojanos han dado la baja Javi Duro Etxaide ya puede ser alineado veremos si finalmente lo hace en el once titular además de Etxaide Regino Emilio y Sergio Benito han entrado en la convocatoria a dieciocho futbolistas el Calahorra necesita una victoria tras seis semanas sin ganar pero enfrente tendrá a un leyó a que sólo ha perdido dos encuentros en lo que va de campaña a las cinco de la tarde pero en Lasesarre tendrá lugar uno de los encuentros más interesantes de esta jornada en toda la Segunda B el Barakaldo recibe la visita de la Unión Deportiva Logroñés duelo que podrá seguir en vivo y en directo en el mil ciento setenta y nueve de onda media también en nuestras diversas plataformas digitales los riojanos van con los justos tras la baja por lesión de Ander Vitoria han entrado los canteranos Viguera Guille Cabrera yo Usama Sidique y lo han hecho pese a haber entrenado toda la semana entre algodones Rubén Martínez Nuño y Marcos Andre además Miguel Santos tampoco parece que esté para los noventa minutos por tanto son siete las bajas y cuatro los futbolistas que han entrado en la convocatoria sin estar aún al cien por cien tres los chicos del filial que suben para reforzar al equipo en esta tremenda plaga de lesiones sobre todo musculares y enfrente espera uno de los equipos más en forma del campeonato un Barakaldo en puestos de play off desde el inicio de la temporada suma cuarenta puntos seis más que los riojanos Intras la zaga riojana es la segunda mejor defensa del campeonato destaca la presencia de David de Paula ex de la Unión Deportiva Logroñés de vuelta al fútbol español tras su estancia en el Austria de Viena la Unión Deportiva Logroñés se aferra a su extraordinaria solidez defensiva a la espera de que Iñaki pueda romper en el extremo izquierdo para decantar el partido del lado visitante al que le cuesta recordemos un mundo acertar en la portería contraria hoy deberá hacerlo para recortar la distancia de seis puntos que mantiene con un rival directo por el periodo de ascenso