Escucha las noticias de las 23:00 (20/01/2019)

Voz 2 00:06 apenas se pendientes del Camp Nou once de la noche diez en Canarias Carrusel hasta la una y media resumimos el día en lo informativo Roberto Torija qué tal buenas no

Voz 1827 00:13 qué tal Dani buenas noches los mineros asturianos desplazados hasta Totalán ya están preparados para empezar su trabajo cuando se cumple justo una semana de la caída de Julen al pozo en las próximas horas a lo largo de esta noche está previsto que se termine la perforación del túnel paralelo a ese pozo y será entonces cuando los mineros empiecen a excavar a mano unos tres metros más hacia el punto en el que se cree que está el niño en principio calculan que la operación de rescate se va a prolongar como mínimo hasta el martes última hora señalada Jesús Sánchez

Voz 3 00:44 ha sido necesario trasladar desde Guadalajara una perforadora para rematar esta noche los últimos metros de la galería paralela al pozo hasta mañana lunes no podrán acceder los mineros lo harán de dos en dos en turnos de media hora para escavar con pico y pala el túnel horizontal que llevará hasta el punto del pozo donde estaría el pequeño necesitarán para ello al menos veinticuatro horas más lo explicado esta noche Ángel García miembro del Colegio de Ingenieros de Málaga y jefe de obras en Totalán o la de Zetsche la galería

Voz 4 01:08 tendremos visualmente la la oportunidad de descubrir el tres metros la cota de la era donde cayó Giuly que seguimos trabajando intensamente sin parar y que bueno pues muy pronto esperemos alcanzar el objetivo deseado como

Voz 3 01:29 muy pronto el martes se podría llegar a Julen una angustiosa espera para los padres que continúan alojados lo harán hoy por tercera noche consecutiva en la casa una vecina de Totalán a escasos metros el pozo donde niño cayó hace ya más de una semana

Voz 1827 01:41 mañana puede ser un día muy complicado si tienen que moverse en coche por Madrid o Barcelona porque los taxistas madrileños se suman a la huelga indefinida que los de Barcelona empezaron el viernes lo que exigen que cuando se contrata un coche con conductor nube nunca vi Fay sea necesario pedirlo con varias horas de antelación Jesús Fernández de la Federación Profesional del Taxi

Voz 5 02:01 los servicios de de Huete se deben ser seis contratados previos un segundo un milisegundo quince quince minutos doce horas eso es lo que deben determinar

Voz 1827 02:12 los políticos según un auto lo único que buscan con esto es acabar con el sector de la sube TC Eduardo Martínez el presidente de esta organización que es la mayor de España

Voz 5 02:21 comprometería muy seriamente el funcionamiento de aplicaciones en sectores general de la sufre que Cesc y a los ciudadanos que se quedan tirados en las carreteras

Voz 1827 02:30 bueno pues en Barcelona los taxistas han mantenido cortada durante toda durante todo el fin de semana la Gran Vía una de las principales arterias de la ciudad y advierten de que mañana serán más contundentes Radio Barcelona Emma Miguel

Voz 1461 02:42 después de un domingo de impago los taxistas de Barcelona han anunciado acciones de protesta para mañana no las han concretado lo harán a las nueve y media de la mañana en una nueva asamblea pero han pedido chalecos amarillos apretaron

Voz 6 02:54 es chalecos amarillos van ya empiezan del delantero como dijo corra pero pacíficamente vale hay que apretar

Voz 1461 03:04 por su parte el guber mañana se reúne con representantes de los conductores de plataformas como ibérica Abizaid para tratar de acercar posiciones y también severa con el sector socio económico de la ciudad entre ellos restauradores hoteleros y empresarios para analizar los efectos de esta huelga que mañana llega ya a su cuarto día ya que en las últimas horas se han sumado taxistas de otros municipios de Cataluña

Voz 1827 03:26 esto en Cataluña gracias Emma pero también en Madrid los taxistas van a la huelga desde las seis de la mañana Irene

Voz 7 03:31 hasta los taxistas madrileños comenzarán la huelga indefinida este lunes horas antes de su reunión con el presidente de la comunidad Ángel Garrido a él le pedirán que impida a los súbete SES circular por la ciudad sino tienen un servicio de contrato previo Garrido ha adelantado hoy que les ofrecerá una reforma exprés

Voz 0177 03:48 voy a ofrecer lo que ya he dicho una una regulación por parte de la autonomía en la parte que creo que nos compete a nosotros Si bueno escuchar también lo que tiene que decir por supuesto también escucharé a la súbete CSD diálogo nos para cargarse un sector sino para dar los derechos que merecen uno Si datar demonizar el la convivencia de todos

Voz 1461 04:05 la huelga que se decidió en una consulta de ocho mil

Voz 7 04:08 quinientos taxistas aproximadamente la mitad de los que operan en Madrid coincide con la semana en la que se celebra la feria de turismo en la capital Garrido ha apelado por tanto a la responsabilidad porque ha dicho son un servicio público y ha asegurado que les pedirá mañana que les en esta Vuelta

Voz 1827 04:22 pues con huelga de taxistas en Madrid la dirección del PP se reúne mañana en su sede nacional de la calle Génova con los ecos de la convención nacional convocada en principio para renovar ideológicamente el partido para tratar de reconectar con aquellos votantes que se han marchado que tienen previsto marcharse a Ciudadanos a Vox esto último ha sido el pilar sobre el que Pablo Casado ha construido hoy su discurso el PP sale de este encuentro con un giro evidente hacia posturas conservadoras reivindicando Se como única alternativa sólida en todo el espectro de la derecha María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 04:54 qué tal buenas noches ha sido un discurso bastante duro en el que Casado ha presentado su proyecto para España con un ideario muy parecido al de su mentor Aznar ya aunque se constata un giro a la derecha el dice que su equipo no es radical el viernes pasado Rajoy le pidió huir de sectarismos el líder del PP le ha respondido hoy que lo único que hace es defender los principios y valores de su formación

Voz 8 05:15 tenemos que ser un partido con raíces pero también un partido ancho abierto que muestra la fuerza de sus razones y no escribe el contacto que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa un partido auténtico un proyecto auténtico Un compromiso auténtico con los españoles

Voz 1461 05:31 es su estrategia para evitar que se le vayan más votos a Ciudadanos y Vox es que Casado ya mira hacia el futuro arengando a los suyos de cara a las próximas elecciones este ha sido su alegato final

Voz 9 05:41 no quiero un pequeño no quiero que sea uno más pregunta pero ambicioso que un paté que a quién batalla ilusione quiero que salgamos a ganar no empatar vamos a ganar a recuperar el futuro dura a España libertad

Voz 1461 05:56 el PP cree que en los próximos meses su papel será clave para desbloquear la situación política porque a su juicio Rivera ya Abascal no tienen interlocución con el PSOE además la dirección nacional ve que el liderazgo de Casado ha salido reforzado de esta convención para ellos no hay familias ni críticas consideran que por lo general la gente está contenta porque esa responde ante cualquier ataque algo que según dicen antes no sucedía

Voz 1827 06:19 pues así sale el Partido Popular de esta convención hacia un ciclo electoral en el que ya no es partido único en el centro derecha en España satisfechos todos

Voz 8 06:28 a pesar de una de los mejores discursos tenemos partido tenemos presidente

Voz 10 06:34 que hoy Pablo ha salido reforzado como líder

Voz 8 06:37 el partido que hace bastante

Voz 11 06:39 tiempo que no se le daba importancia a la ideología el partido sale unido el partido sale emocionado de tener este gran presidente aunque no

Voz 1827 06:49 más allá de reivindicar a ese gran presidente como decía Andrea Levy de ideas nuevas que era la intención original de esta Convención de ideas nuevas Javier Carrera practicamente no han hablado

Voz 0866 06:59 no de hecho ni siquiera se ha redactado un documento de conclusiones pero las mesas redondas de estos días y nos permiten hacernos una idea de lo que plantea este en teoría Nuevo Partido Popular empezando por lo económico con una reforma fiscal como reclamaba el economista Daniel la calle

Voz 12 07:14 defender a los autónomos defenderán las pequeñas eh

Voz 8 07:17 invertida en las empresas bajando los impuestos

Voz 0866 07:19 con un enfrentamiento directo hacia los nacionalismos en la senda de lo que decía Vargas Llosa

Voz 8 07:24 al mismo es profundamente el taxista todo nacionalismo es profundamente discriminatorio

Voz 0866 07:31 la Vuelta también de las víctimas del terrorismo al primer plano

Voz 13 07:34 la más del terrorismo no son pasado

Voz 0866 07:38 ni con la defensa de la prisión permanente permanente revisable

Voz 13 07:42 la prisión permanente revisable no está para castigar está para defender a los más indefensos

Voz 0866 07:48 dos asuntos capitales más ya en boca del propio Pablo Casado la inmigración sólo de forma legal

Voz 8 07:53 aquellos que quieran venir legalmente que quieran venir a vivir con nosotros a trabajar y a respetar nuestras leyes

Voz 0866 08:01 la lucha contra la violencia machista basándose asegura al menos el presidente del PP en lo acordado ya en el pase

Voz 8 08:07 reafirmamos nuestro compromiso inequívoco para combatir la violencia contra las mujeres tal y como hicimos en el primer Plan nacional en el dos mil en el primer pacto de Estado en el dos mil quince

Voz 0866 08:18 retazos de momento Roberto que tendrán que concretarse al menos de cara a la intensa primavera electoral que se plantea este

Voz 1827 08:24 gracias Javier Casado ha tenido como telonero a Juan Manuel Moreno Bonilla eufórico en su puesta de largo en un acto del partido como nuevo presidente andaluz

Voz 14 08:32 vamos a ganar las próximas elecciones municipales y lo vamos a hacer con fortaleza dedicación ilusión estamos preparados capacitado Idi puestos a dar lo mejor de mí

Voz 8 08:43 mañana por cierto está previsto que Moreno Bonilla

Voz 1827 08:46 si la composición del Gobierno de coalición en Andalucía entre Partido Popular y Ciudadanos hoy mismo Albert Rivera de C's acusaba al PP de dejarse llevar al terreno de la extrema derecha

Voz 15 08:56 es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer más a Podemos besa casado y está todo el día mirando a Vox oiga todos los españoles que no queremos mirar a los extremos que queremos mirar hacia adelante

Voz 1827 09:07 adónde vamos a parar el presidente Pedro Sánchez ha dicho que ser patriota no es sólo decir Viva España

Voz 16 09:12 España claro pero no que viva enfrentada como tienen las tres derecha sino que iba unida a la igualdad entre españoles ya la diversidad territorial de nuestro país

Voz 1827 09:21 Sánchez ha pedido otra vez apoyo a los Presupuestos Generales del Estado presentados por su Gobierno quiénes vote no decía tendrán que explicar a los ciudadanos unas cuentas que según él a un rechazo a unas cuentas que según él sirven para reconstruir el Estado del bienestar pues el P de cata de momento está instalado en el no a la espera de algún gesto insisten del Ejecutivo es lo que ha decidido la dirección de este partido reunida hoy en Bruselas corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 09:46 mueven posesión sobre los presupuestos porque dicen que están a la espera de saber qué es lo que el precedente Sánchez está dispuesto a hacer para buscar una solución política al tema de Cataluña ya añaden que no diferencia entre socialistas y populares utilizando el ejemplo de lo penal

Voz 1827 10:03 Manzanilla Antonio Barco natural

Voz 17 10:06 esto atragantan Un por

Voz 0738 10:08 este barco siga a varado en el puerto de Barcelona es un drama que no se cuenta por días que se cuenta por muertos ha dicho el portavoz del grupo Edward Pujol que ha insistido en reclamar al Supremo que este próximo martes deje salir a los consellers encarcelados para que puedan participar en el Parlamento de Cataluña en una comisión de investigación del ciento cincuenta y cinco

Voz 1827 10:30 sí en Reino Unido mañana está previsto que Theresa May expliqué su plan B para el Brexit después de que el Parlamento británico tumbar a esta semana el acuerdo que la primera ministra había firmado con la Unión Europea José Luis García Íñiguez buenas noches buenas noches

Voz 1061 10:43 may ha continuado este domingo con las conversaciones en este caso con los miembros de su Gobierno horas antes de presentar mañana ante el Parlamento su plan B que será votado en Westminster el próximo veintinueve de enero un plan B que según la prensa británica pasaría por firmar con la República de Irlanda un tratado bilateral que permita eliminar del acuerdo con Bruselas la salvaguarda pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlanda pero ni siquiera hay unidad dentro de cada uno de los partidos de conservadores y laboristas sobre este punto ya hay un grupo de diputados que está intentando detener el Brexit suspendiendo la aplicación del artículo cincuenta al Gobierno de Bay sigue pidiendo que se respete el resultado del referéndum de dos mil dieciséis Liam Fox ministro de Comercio a la BBC

Voz 1827 11:18 porque has no el Parlamento no tiene derecho a secuestrar el proceso el Brexit porque el Parlamento le dijo al pueblo de este país tenemos un contrato contiguo tomarán la decisión y nosotros la cumpliremos ahora tenemos algunos de los que siempre han estado en contra del resultado del referéndum intentando secuestrar el Brexit bien efectos robar el resultado del pueblo

Voz 1061 11:38 además otro grupo de diputados tiene previsto presentar mañana un proyecto de ley para permitir que el Brexit se retrase si el acuerdo con Bruselas es definitivamente rechazado por el Parlamento

Voz 1827 11:47 en Estados Unidos

Voz 18 11:51 Jeux des Frazier puedo came from the boy scout Today a nazca

Voz 1827 12:04 Donald Trump cumple dos años al frente de la Casa Blanca y lo ha celebrado así con un vídeo de carácter propagandístico en el que con música épica se le ve a él en mítines au acompañando acompañado de de de soldados y trabajadores esto con buena parte de la Administración paralizada por el cierre parcial del Gobierno sin una solución en el horizonte inmediato porque los demócratas rechazan la oferta que les hizo anoche Trump Trump que ha pasado Íñiguez al ataque Trump en Twitter

Voz 1061 12:30 ha arremetido contra Nancy Pelosi líder de los demócratas en el Congreso y algunos otros miembros de su partido por haber rechazado su oferta antes incluso de escucharle les reprocha que estén bloqueando el acuerdo con la mirada puesta en las elecciones de dos mil veinte y les exige que hagan lo correcto trampa ha centrado su ataque en Pelosi a la que acusa de haberse ido tan a la izquierda que se ha convertido en una demócrata radical el vicepresidente Mike Pence en la misma línea acusa a Pelosi de rechazar la propuesta antes de que se emitiera el vídeo de Trump pero sí introduce un matiz

Voz 1827 13:00 a partir de esta propuesta se abre un

Voz 1061 13:02 proceso legislativo una negociación en el Senado desde el martes ha dicho en Fox News donde ha insistido eso sí en que la prórroga de los programas migratorios que ofrece Trump es sólo temporal que no se trata de una amnistía una prorroga por tres meses ofrece la Casa Blanca a cambio de cinco mil setecientos millones de dólares para la construcción del muro de momento el cierre parcial de la Administración el más largo de la historia va camino de los treinta y un días en Colón

Voz 1827 13:23 que hoy ha habido una manifestación para condenar el atentado terrorista en el que murieron este viernes veinte personas en una escuela de la policía de la capital en Irlanda del Norte hay dos personas detenidas por la explosión anoche de un coche bomba en la ciudad de Londonderry Lugo heridos porque la policía había recibido un aviso y dio tiempo a desalojar la zona se investiga si está detrás una pequeña escisión del IRA casi quince años después de que esta banda terrorista dejara las armas y aquí hoy en la SER les hemos ofrecido el testimonio de Miguel Hurtado un joven que denunció abusos sexuales cometidos hace veinte años por un monje del monasterio de Montserrat cuando él tenía dieciséis años según dice se lo comunicó a la abadía del monasterio hará anterior Abat también al actual pero no hicieron nada sólo darle dinero Mariola ido

Voz 0259 14:06 Miguel Ángel Hurtado tenía dieciséis años cuando sufrió abusos sexuales por parte de un monje benedictino era el fundador y director de los scouts católicos del monasterio de Montserrat en Barcelona la Abadía tapó y encubrió su caso durante veinte años a pesar de reconocer la gravedad de los hechos según el relato de la víctima a la Cadena Ser el abad Soler llamó a mi madre

Voz 19 14:27 ir le persuadió de que por el bien de todos lo mejor era no presentar denuncia porque de esta manera el caso se podría gestionar internamente y les felicitó por no denunciar porque había hecho lo correcto

Voz 0259 14:42 al sacerdote lo trasladaron de centro y a su víctima le pagaron la terapia psicológica las prácticas habituales de ocultación durante décadas por parte de la iglesia Miguel Ángel hoy activista contra la pederastia habla con gran pesimismo de la cumbre convocada en febrero por el Papa

Voz 19 14:57 creo que va a ser una campaña de marketing de relaciones públicas y que no se van a hacer reformas concretas y específicas para eh acabar con esta lacra en un comunicado la

Voz 0259 15:07 la día de Montserrat admite que hasta dos mil dieciséis no informó el Vaticano del caso ya asegura que el monje acusado fallecido en dos mil ocho dio una versión diferente de los hechos

Voz 1827 15:20 los profesores de la escuela concertada de Euskadi vuelven mañana la huelga aún quedan cuatro jornadas de paros más los padres de los alumnos se han manifestado esta tarde en Bilbao para reclamar a patronal y sindicatos que lleguen a un acuerdo

Voz 20 15:33 la manera evidentemente pacífica hay que

Voz 8 15:35 estos hijos sufra lo menos posible las consecuencias del conflicto

Voz 21 15:39 estamos tremendamente preocupados porque no vemos una solución y esto no puede ser que estemos desamparados nuestros hijos que son menores y no tenemos ningún mecanismo

Voz 1827 15:49 la ministra de Defensa Margarita Robles ha anunciado este domingo que será en mayo cuando los astilleros de Navantia en Ferrol empiecen a construir cinco fragatas previstas que según los cálculos del Gobierno servirán para crear hasta ocho mil puestos de trabajo otro ministerio de Fomento nuevas sancionar a Ryanair por esta escena a finales de octubre pasado Un pasajeros se negaba volar con una mujer negra a la que insultada con todo tipo de comentarios racistas la tripulación se limitó a ofrecer la esta mujer cambiar de asiento la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que depende del Gobierno no va a sancionar a la aerolínea porque este incidente no afectó a la seguridad y por tanto dice no es de su competencia en Barcelona se investiga la muerte de un ciudadano de origen sirio cuando estaba en una comisaría Andrea Villoria

Voz 22 16:33 informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado el chico de dieciocho años y nacionalidad siria estaba detenido en la comisaría de Ciutat Vella por un hurto en el Raval el joven avisado los agentes de que se encontraba mal lo han llevado al ambulatorio pero después de volver a comisaría han muerto

Voz 1827 16:48 de semana no deja también varias denuncias por agresiones a médicos Pascual Donate

Voz 8 16:52 en Salamanca un padre y sus dos hijos han sido detenidos por pegarle una paliza a una médica Akin les reprochaban haber tardado mucho en llegar y en Baleares un paciente ebrio hago

Voz 1827 17:01 creada o una técnica de emergencias en el interior

Voz 8 17:03 en ambulancia según la Organización Médica

Voz 1827 17:06 colegial el sesenta y cinco por ciento de los médicos de la sanidad pública dicen haber sido agredidos en algún momento de su carrera operación contra el narcotráfico en Galicia y Portugal Radio Galicia Ainhoa Apestegui se trata del primer

Voz 0028 17:17 el gran al hijo del año más de cuatrocientos kilos de cocaína y al menos ocho detenidos en Galicia y Portugal un juzgado de Vilagarcía de Arousa ha coordinado esta operación contra el narcotráfico la droga llegó a Oporto donde los agentes de la Policía vigilaron su descarga continuó viaje por carretera hacia Galicia siendo el camión abordado en la localidad pontevedresa de Tui el operativo ha contado con la colaboración de policías de España Colombia Portugal se ha decretado el secreto de sumario y no se descartan nuevas detenciones

Voz 1827 17:46 ha muerto Lolo Rico la creadora de La bola de cristal

Voz 23 17:49 nadie tal ansia de libertad por parte de los la bola tal ansias de libertad por parte virus que recibieron una abuela