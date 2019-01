Escucha las noticias de las 03:00 (21/01/2019)

Pablo Casado ha clausurado la Convención Nacional del PP con un discurso duro y con el objetivo de recuperar a los votantes que ahora prefieren a Ciudadanos o a Vox ha pedido a los suyos lealtad y confianza en la estrategia que quiere desarrollar María Jesús Güemes buenas no

qué tal buenas noches ha sido un discurso bastante duro en el que Casado ha presentado su proyecto para España con un ideario muy parecido al de su mentor Aznar y aunque se constata un giro a la derecha el dice que su equipo no es radical el viernes pasado Rajoy le pidió huir de sectarismos el lider del PP le ha respondido hoy que lo único que hace es defender los principios y valores de su formación

que ser un partido con raíces pero también un partido Anxo abierto que muestra la fuerza de sus razones y no escribe el contacto que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa un partido auténtico un proyecto auténtico un compromiso auténtico con los españoles

Voz 5

01:07

no que nunca desde que yo no quiero un que sea uno más cero Un ambicioso que pretende convencer a ilusione quiero que salgamos a ganar no empatar íbamos a ganar banda recuperar el futuro dura España libertad