A Vivir La Rioja (201/1/2019)

Voz 0605 00:08 un saludo ahora desde La Rioja qué tal cómo están cómo llevan el fin de semana bienvenidos a este A vivir que son dos días desde La Rioja aquí continuamos en la Cadena Ser

Voz 0605 00:22 como siempre en los temas más destacados que nos ha dejado la semana y la actualidad de este fin de semana se contando hasta la una si aquí con nosotros un saludo de izquierdas habla Pilar Quintana

Voz 0605 00:40 hoy treinta y seis por ciento en los comercios riojanos tuvieron menos ventas durante el año dos mil dieciocho frente al seis por ciento que consiguió vender más unos datos que se desprenden de la encuesta anual de opta sobre el estado del comercio aquí en la Cadena Ser hemos conversado con Javier Marzo Secretario General de optar Rioja

Voz 3 00:59 bueno es habitual está en cuesta que pretende bueno ser un termómetro de cómo está el comercio en nuestra comunidad

Voz 4 01:07 pues sí ya llevamos bastantes años realizando

Voz 5 01:09 en esta encuesta

Voz 6 01:12 hemos realizado entre el tres y el diez de enero de este año a ciento cuarenta comercios de Logroño Calahorra Arnedo bueno pues va a ser que no nos han hecho los encuestados hay cincuenta y ocho por ciento y la evaluación de las ventas que se que igual que el año pasado que bajan un treinta y seis por ciento y que sube un seis por ciento es un poquito de margen entre nosotros eso asumidos los que suben es que son pues bueno se el noventa por ciento en mente por ciento ellos que han bajado las ventas pues el ochenta por ciento de entre uno y un veinte por ciento

Voz 3 01:54 así la primera lectura con estas cifras sobre la mesa con sólo un seis por ciento de las ventas que suben pero un treinta y seis por ciento de las que bajan y las que suben tampoco han subido digamos para echar cohetes hacia hablando con lo que coloquialmente eh buenos una lectura negativa de esto de prime de este primer dato

Voz 6 02:11 pues sí en comer manifestado manifestados tienes tienes problemática sobretodo con lo que se el el Internet que eso que más les sacuden a ellos principalmente en grandes superficies ir yo los aparcamientos a comprar por Internet pues si vemos en la franja que de quince a treinta años que es la más numerosa es el ochenta y cuatro por ciento compra por Internet y un dieciséis ciento tenga física que nuevamente poseen ropa zapatillas ella lo de informática son los los jóvenes por qué pues porque lo tienen en un plazo de veinticuatro cuarenta y ocho horas y luego ha aumentado pero el poder devolver la mercancía que habían recibes sin a lo mejor no es de tu talla o o no es es realmente eh querían comprar luego además ha perdido un poco

Voz 3 03:07 no ese miedo no a la compra por internet sobre todo los más jóvenes un año siquiera más ferocidad eso de bueno y si me llega el producto en mal estado o si me llega el en el no saber como decía era pero bueno ahora con las las hoy unos días diera avanzando

Voz 6 03:22 bueno pues eso sobre los denunciados pero son gratuitas ahora y sobre todo que es más comercio on line más interior Hugo de países como Francia Italia o Portugal que están prácticamente al lado porque él lo que es la la venta Pontón en el comercio chino eso que tardaban cuarenta cincuenta veía así siete llegaba eso sí que se nos da nos han dicho que haya caído bastante en en en ese producto el más nacional que otra cosa es lo que pasa que a veces eso tengo hijos a mi ego Londres todo conozco tradicional de de la confianza te tienes de cómo te puede una profesión que tienen cómo te aconseja eso por Internet no lo tienes Cotino entrega muy baja de lo que quieres comprar bueno pues nada ilógicos en el tramo de edad comprendido entre treinta y cincuenta años los bueno sesenta y tres ya va bajando a la promoción de comprar por Internet es también informática ropa complementos de alimentación yo esconden una de las grandes superficies y luego va pasan a recogerlo y otra cosa que hemos del algo que en los decían ellos por más que les preguntábamos casi todo el mundo te decía que eso de las campañas que vaya a través de las distintas instituciones es que bueno que sí derecho presenta contestó que le benefician el veintinueve por ciento que le perjudica en el sentido yo cuando inician una campaña por ejemplo el brazo y durante los diez días anteriores quince días se paralizan las ventas porque estará

Voz 3 05:02 a finales a la espera de eran todo de ese prosirio

Voz 6 05:06 bueno ya como el tiempo rebajas tampoco existe el gasto al año de continuar rebajas pues eso detectan que hay que sea paraliza in no llega la recuperarlo la venta normal de diaria que se que se concentro ese día pero eso que que él durante tormentoso pues eso si saben ofertas o campañas de estas los que paralizan bastante las ventas también

Voz 3 05:32 el importantes Internet sigue siendo la mayor amenaza o lo que los comerciantes consideran que es lo que más les perjudica a la hora de sus ventas y luego también ese punto positivo de que las campañas ha dicho por ciento de los encuestados considera

Voz 7 05:46 que que les beneficia a supongo que

Voz 3 05:49 la opinión de Utah en cuanto a las campañas es seguir pidiendo a los a las entidades a las administraciones locales sigan impulsando pero frente a ese dato de Internet como amenaza que que se puede hacer

Voz 6 06:01 bueno sobre nosotros hablando con con jóvenes e incluso con nuestros propios ojos y se que desaconsejamos que que no compre en políticas que vayan al comercio porque al final Abel lo tienes lo que es físicamente lo palpa pase lo que estás comprando hay otras cosas que nos preocupa es sobre todo de quince años no tendría que estar autorizados por ser menos de edad a comprar por Internet porque les puede haber engaños cada día hay menos pero sé que todavía hay engaños de de de páginas web con los precios casi al cincuenta por ciento pero en realidad es esa el que a los quince veinte días desaparecen sean queda el dinero

Voz 3 06:49 claro además que bueno los menores estamos hablando que para comprar por Internet generalmente es necesaria una tarjeta de crédito y bueno al final son documentos sensibles digamos de de protección otro dato importante y que recoge la encuesta es la evolución de números de comercios en La Rioja allí dos mil dieciocho cierra también con cierres

Voz 6 07:11 si en un vamos es decir que en el dos mil diecisiete son ciento si no recuerdo mal ciento veinticinco comercios cerraron lanza nuevo ochenta y tres claro veces pues han frenado el cierre de conversión no es que él no se abren no se abren comercios en el comercio que subsiste pero sí que está especializado en algo de ropa que con una marca determinada o en zapatillas pasa lo mismo o en alimentación esto te delicatessen de productos un poco de gama alta y esos son los que realmente están subsistiendo muy bienal al a la crisis está del comercio y pues bueno pues de los que más sufren por el textil sufren también las mercería regalos esos son los que más van surgiendo luego que son ya gente mayor que normalmente pero eso ya tiene sesenta y tres próximos a la jubilación no te relevo generacional que nosotros tanto pedimos e incluso abuelos lo dice no yo cierro sigo pagando la Seguridad Social para mi jubilación pero no quiero estaría más comercia porque no

Voz 3 08:18 ante esta realidad esta lectura que se realiza de esta encuesta de Comercio de La Rioja

Voz 7 08:24 eh que que Putin

Voz 3 08:27 duro tiene Jutta y sobre todo que le piden a las administraciones que bueno que pueden modelar de alguna manera a la situación

Voz 6 08:34 no de nosotros que tanto las instituciones exacta a nivel regional como a nivel nacional eh tienes que que para dar un poquito locos la sangría está de comercio porque además el comercio es localizado en en el centro de las ciudades hay comercio una ciudad muy difícilmente se va a hacer ciudad eh qué qué medidas paliativas podríamos decir pues que también tienen que poner también a los comercios que hay muchos comercios

Voz 5 09:06 también se

Voz 6 09:06 poder regenerar más vistosos más escaparates porque la gente mayor porque me voy a meter yo inversión y luego el modelo de gestión comercial también poseso compra agrupadas entregue entre varios entre varios autónomos la Viggo Mortensen modernización de unos de sus instalaciones a mi hija no podemos no vemos así mucha al once en en cuanto cuanto a soluciones que se que se que se pueden estar tomando porque no nos están tomando tampoco se toman en que aún sólo de lo comer yo sí muchas campañas publicitarias pero hay que hacer otra cosa a falta de aparcamientos la falta de de incentivos para hacia en la ciudad nosotros estamos hace dos años a los supermercados que es están viniendo en el centro de Logroño ya no es como antes que ibas a las grandes superficies que tiene aparcamiento rapidito ir bueno pues cooperativas por esa mala quince días ahora la compra es al día entonces claro por eso las los supermercados también de acentos los Meño que no está mal no está mal porque a grandes supermercados siempre hay tiendas el comercio pequeño no siempre bueno pues llegada traer más cantidad de asunto puede se puede solucionar el tema

Voz 3 10:26 Javier Marzo pues hemos escuchado ese análisis que sale de la encuesta de Comercio de La Rioja dos mil dieciocho que realiza la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos Mines a reivindicaciones de sector muchas gracias por haber estado aquí con nosotros para contárnoslo

Voz 6 10:39 a vosotros buenas tardes a Gro Campa

Voz 0605 11:27 a vivir nuestra tierra es un espacio que nos acompaña todos los domingos y en estos momentos nos acercamos más a nuestro campo la DOP Peras de Rincón de Soto se consolidó en el año dos mil diecisiete como tercera Denominación de Origen de frutas en España de ello hablamos con Eduardo Pérez Malo presidente de lado

Voz 10 11:46 pero qué tal qué significan estos datos quién otorga este galardón quién conoce este ranking en fin en principio enhorabuena porque tienen un aspecto formidable convertirse de esta manera en en en tercera Denominación de Origen de frutas de España no

Voz 11 12:02 sí sí efectivamente es bueno éste no es no es que sea un ránking otros son en realidad datos del Ministerio de Agricultura su dirección nacional de calidad diferenciada donde agrupa a todas las denominaciones de origen y todo y todos los frutos con calidad que hay me España todo veo pese hijo pese etcétera porque algunos datos publicados en el año dos mil diecisiete unos datos muy completos en los que hemos todas las denominaciones de origen de toda España no aparecen ahí pues todos los datos económicos de todo tipo que hay que hay sobre la las figuras de calidad entonces nosotros aparecemos en el grupo de frutas somos los terceros después de Plátano de Canarias y lo de la Riviera de valencianos si hacemos los terceros que que es siempre y cuando hablamos de digo pese dije sí pero fuera de figurar de calidad pues por supuesto que hay otras empresas que comercializan muchísimo más

Voz 10 12:55 bueno por por supuesto esto se cuestione hablamos de las denominaciones con marchamo de calidad de registradas etc etc pero de repente decir que que

Voz 11 13:05 dato que efectivamente son todo del dos mil diecisiete pues un dato muy completos capaces en la página del Ministerio que dicen que ahora sí creo que el dos mil dice hecho hemos mejorado algo incluso creo eh por ventas nada porque aquí la eliminación de origen Peras de Rincón de Soto pues gracias a Dios hemos crecido seguimos creciendo todavía a un supongo que alguna vez tenemos porque un momento que todas las parcelas de Perales de La Rioja están inscritas pues pues efectivamente no podemos aumentar mucho o si no ya veremos a ver quizás podamos Sin Futuro se fuera Sullivan espera hice allí seguir aumentando la capacidad económica nada en nuestro sector de las ojalá dato que que tenemos entre manos es muy interesante porque estamos pues pues fue muy muy por encima de otras figuras de calidad que vende que venden frutas y nosotros estamos ahí los terceros con un valor económico parece tiene catorce millones y medio de euros posiblemente sea algo más

Voz 10 13:59 lo efectivamente dentro de los marchamos de calidad en las etiquetas de de calidad que se registran y que operan en nuestro mercado hay infinidad de ellas y ahora de repente vernos superados por el clásico Plátano de Canarias magnífico producto o el Kaki Ribera bueno pues de repente se nos antoja que esto que otros nació en su momento las yo no voy a decir como una aventura eso no quiero decir pero pero ni de lejos se pensó que podía suceder esto sucedió en esta edición dos mil diecisiete el dos mil dieciocho no le va a la zaga quiero decir que probablemente también se vuelva a suceder algo parecido sino suben al ranking no pero el dos mil dieciocho ya llega a la dos mil diecisiete en sí es como para estar claramente satisfechos por la producción por la comedia validación de este producto que efectivamente va creciendo cada año hice está haciendo con un cierto control iba poniendo los pies en el suelo ir poniendo en el mercado sobre todo producto de calidad no todas las esperas que se producen en nuestros Perales bajo la denominación salen al mercado con la etiquetada porque es lo que se pretende es que la forma y el fondo de la pera bueno pues se ajuste a lo que se cree se demanda no la máxima expresión de calidad pero es un nos gatos extraordinarios Historia recordar en dos mil diecisiete se vendieron bajo el sello de la DOC Rioja once millones sí y medio de kilos no

Voz 11 15:16 efectivamente por eso quiero insistir en que en el dos mil millones han venido más vamos pues mi madre estamos hablando de peras todas con con con calidad porque hay otras que se que se retiran porque bueno pues calibres que no son muy comerciales UPyD de defectos de la punción Eider campo no pues una con un toque otra pero para la hinchada del propio rabo de las peras en fin que que que de de mucha calidad para para el consumo se podrían vender también como pero cuando inmigración pero el reglamento no lo permite

Voz 10 15:47 es que nuestra

Voz 11 15:49 el sobrepasando los este año hemos sobrepasado los veintidós millones de kilos el año pasado por eso digo último sobrepasando los XXIII

Voz 10 15:55 la pero hay que decir que muchos son los llamados hasta veintitrés veinticuatro millones de kilos ya menos los elegidos que según entre once y trece millones dos dos mil dieciocho

Voz 11 16:04 con su etiqueta numerada ir con toda la tragedia cada año en base deben deben tal

Voz 10 16:09 pero tengo que decir que no queda otro remedio que recordar algunos otros marchamos que está muy por detrás siendo bien populares si bien conocidos como la cereza de suerte

Voz 11 16:18 estamos en unos niveles muy muy igualados en cuanto a la economía ya a datos económicos entero de Correa pero bueno

Voz 10 16:27 donde la mancha tan tan clásico tan estupendo como es también es de formidable melón bueno pues pues no alcanza estas cifras no alcanza estas cuotas de mercado Hicham B ya rebasado claramente por la pera de Rincón de Soto esto es un buen cítricos valencianos algunos son de denominación otros no y entonces también se superan a esta a esta disciplina a esta variedad de frutos no quiero decir que que de repente bueno pues es un honor ir detrás del plátano de Canarias cuantas décadas no lleva está en marcha muy esta denominación en como único producto de abrigado al plátano para consumir no

Voz 11 17:03 cree conocer aquí el esfuerzo por supuesto de la nominación como como asociación de agricultores se entonces comercializadoras y el esfuerzo que estamos haciendo porque hay que reconocer que tiene un esfuerzo tremendo de promoción y hacer las cosas bien promoción en cuanto a que ha salido de la Consejería de Agricultura por supuesto pagamos las cuotas las cuotas importante para poder hacer promoción de nuestra

Voz 12 17:25 mira

Voz 11 17:26 y eso está haciendo que que llevemos a estos resultados no y bueno Jokin los micros es un poco ensalzar el esfuerzo que hacemos raro dentro de cometer duda lo bien que tratamos de hacer las cosas intentamos superar problemas que va surgiendo especialmente en el campo lleno de todo tipo de enfermedades en los árboles

Voz 12 17:45 ahí estamos luchando luchando un serlo para para poder estar aquí

Voz 11 17:49 creo que hizo un gran esfuerzo que se ven ya los resultados

Voz 10 17:55 he tenido ocasión de poder charlar con homólogos de otras denominaciones de otros consejos reguladores como por ejemplo de plata ganáis ha tenido alguna vez ocasión de reunirse yo qué sé con la certeza de suerte

Voz 11 18:05 que explicar de nosotros estamos asociados a una asociación que hay en España la redundancia que seamos origen España estamos asociados y llevamos el cincuenta por ciento o cuarenta de todas las denominaciones importantes en España de GPS de productos de de todo tipo y estoy hablando de frutas estoy hablando de de que esos de aceite a Ternera Gallega porque algunos ejemplos no si estamos asociados si nos juntamos nada extraño en la Asamblea Nacional Itzik que tengo el gusto de de culpa corrillos en en conversaciones en cambio de cambio de opiniones en un poco cómo van las cosas y la verdad es que que que bueno todos estamos haciendo ahora mismo estamos en una campaña de reconocimiento de de reconocimiento de los sellos de calidad que se llama historias de tu mesa no a una campaña tres años que empezó el año pasado estamos en el segundo año dos mil a partir de marzo abril empezará la tercera anualidad en cuanto a lo que se llama promoción de los sellos de calidad bueno oí la gente va conociendo poco a poco los productos de calidad impreso con el plátano de Canarias por supuesto porque es el mayor que el mayor productor de frutas de con denominación pero eso abarcar todos los plátanos de la de las canarias prácticamente algo están inscritos están apuntados también ahí hacen un enorme ahí ese sí que es un enorme esfuerzo de promoción hay que contar que te quiero estar muchísimo dinero en que los productos de calidad se conozca

Voz 10 19:26 claro que la tendencia siempre

Voz 11 19:28 Carlos lo más barato porque porque una tendencia normal del consumidor no pero poco a poco pues va pagando va calidad y la gente pues compra cada vez más productos con con calidad diferenciada

Voz 10 19:40 eso está claro que buscamos el marchamo de la calidad de Iker tratándose de de de plátanos sabemos distinguir la letra pequeña la la banana del plátano y luego buscamos dos el plátano de Canarias porque no tiene comparación lo mismo sucede usted hubiera más todavía con la pera de Rincón de Soto es para sacar pecho por cierto Platonov ganarías estamos haciendo promoción de ella pero hay que diferenciarlo porque es un producto que ha sabido introducirse en el mercado como pocos lo han conseguido desde hace décadas plátano uno al día nos decía ande cuando ojo cuando esto comentó intento instarán vistamos muchos en producción en buen calidad no la calidad es la misma uno para el plátano otro Barba Pera pero estamos mucho en producción

Voz 11 20:22 sí sí sí no tienen otro de los datos de producción de pero así de plátanos no tiene nada que ver no

Voz 10 20:27 imagínate

Voz 11 20:27 porque está muy distante unos datos así me acuerdo ocho mil hectáreas inscritas de con con protagonismo de miles de plátanos de Canarias pues mil de la bilateral

Voz 10 20:38 claro claro

Voz 11 20:41 en producciones pues hablamos de cuatrocientos treinta y siete millones de kilos de plata bueno bueno pues llegamos a ahí

Voz 10 20:47 en otros veinticuatro veinticinco veintitrés Si bueno no no no teníamos no queríamos hablar de la cuerda encargado de ganado ni mucho menos un poco

Voz 12 20:54 por por es que es un dato extremo digamos de Tanner renta corriera prácticamente yo creo que aquí en en cuanto a fruta así lo demás no hacer efectiva una suma y todos los demás probablemente recurrieron el habido en la zona valenciano también

Voz 11 21:08 ha sido un fruto pie evolucionó mucho en los últimos diez o quince años incluso arrancado muchos y chico para plantar Galli porque fue es un productor para que les tienen la suerte de que promovió mucho y exportan mucho no es una fruta porque también la supera en bastante los parias lo que nosotros tenemos aquí es otra cosa los árboles que producen muchísimos kilos y está aquí pero lo que producen lo han conseguido vender lo que no así en España lo lo venden en el exterior aprovechando

Voz 10 21:38 los canales comerciales que tiene envía de los cítricos valencianos pero no obstante ocupamos posición de bronce dignísimo de una calidad superior

Voz 12 21:46 con con los me lo podrán recabar la por ejemplo por ejemplo el Celta

Voz 11 21:49 vamos a un niño a un nivel muy parecido en cuanto a los números de económicos cómicos de esa vamos vale muchísimo más tu cual con poquito con bastantes menos kilos pues económicamente estamos

Voz 10 22:03 otras cifras sí bueno no obstante Eduardo sacamos pecho podemos hacerlo dos mil diecisiete no es transformó en en bronce en este ranking que hemos es bueno que nace de los datos que ofrece el Ministerio de Agricultura Pesca en fin esto bueno pues es un estímulo para todos los agricultores los cultivadores del los fruto bruto ahora es de la pera es un buen dato un buenísimo dato por lo que debemos sentirnos orgullosos hay más margen de de ampliación pues seguramente sí pero paso a paso como creo que se viene haciendo desde el minuto uno en que nació la DOP Peras de Rincón de Soto eh así que enhorabuena por la parte que le toca como presidente ya seguir en esta dirección tampoco el ranking tan importante sino ir creciendo con pie firme que ir buscando ese mercado fiel que busque la pera pues de conferencia DO Rioja do por Rincón de Soto esto es lo que queremos no

Voz 11 22:57 eso es eso sí pues se metió en escrito muy bien y en eso estamos en eso estamos nosotros vamos trabajando poco a poco cada año un poco más haciendo la promoción trabajando en el campo por mejorar las condiciones aquí manteniendo una calidad que ya de por sí pues ya sabemos que es muy bueno y ahí estamos y procuraremos seguir inyectando fenómenos

Voz 10 23:16 áreas Eduardo feliz año que ha abstenido de ocasión de charlar de acuerdo

Voz 11 23:20 al cuarto lo mismo

Voz 2 23:49 sí

Voz 0605 23:52 todo un fin de semana más nos acercamos hasta Bodegas Franco Españolas hoy tenemos la oportunidad de conversar con el enólogo de la bodega para comprobar la situación en la que se encuentra en estos momentos el viñedo que además conocer dos vinos de esta bodega ubicada en Logroño

Voz 3 24:08 ya saben que en este espacio de radio nos gusta mirar a La Rioja nos gusta mirar a nuestras bodegas ya todo lo que hay detrás porque La Rioja significa vino pero significa también tradición significa agricultura ahí para ayudarnos a profundizar en este conglomerado nos acompaña Rubén proveído director técnico de Bodegas Franco Españolas buenos días y bienvenido

Voz 5 24:27 muy buenos días bueno vamos a comenzar a demoler

Voz 3 24:30 es la enhorabuena porque Bodegas Franco Españolas ha superado su propio récord de visitas por segundo año consecutivo llegando a cincuenta mil personas durante el año dos mil dieciocho cincuenta mil personas que no son poca

Voz 5 24:41 no la verdad es que esos números ya más que atractivo bueno yo eso consolida muchísimo nuestra parte de la compañía que pues tema enoturismo que lo está haciendo francamente bien

Voz 3 24:54 duda visita a las bodegas Franco Españolas es una experiencia única pero lo que desde luego es una experiencia única es probar sus vinos probar sus catas y precisamente están promocionando vienen venimos hablando de dos nuevos de reservas que las bodegas han realizado seguro que con mucho cariño mucho trabajo y mucho esfuerzo el que queremos saber más sabemos que son reservas que unos tinto y uno es blanco por cual empezamos

Voz 5 25:19 bueno e instintivamente no porque siempre reservas hay que tenerlo siempre pues muy en consideración no y mucho respeto pero en este caso sería lo suyo empezar por el blanco

Voz 3 25:30 en la cata empezaríamos pues blanco también verdad sí bueno pues vamos a empezar policíaco que caracteriza a este este blanco reserva

Voz 5 25:38 no puedes es como un baño a la el pasado no ambos son como un guiño a las cosas bien hechas atrás hoy en día Rioja se caracteriza sobre todo por sus tintos no aunque hay un repunte ahora en el tema de blancos en nuevas plantaciones de blanco lo único es que esta bodega centenaria no ha dejado de hacer reservas de blanco nunca entonces en este caso es un niño a lo más clásico esos esos vinos envejecidos durante los tres años en madera una madera no libera demasiados sino que se combina muy bien que acaban siendo unos vinos clásicos blancos de acuerdo con unas mira unas vibras viejas en las que pues eso con esa características que tienen esa mantequilla que ese Colom que se une muy bien a la la madera conseguimos esos eh perfumes característicos de lo que es un vino reserva blanco de Rioja

Voz 3 26:35 desde luego que en características nos deja en boca bueno cuáles son esas características principales de de este vino

Voz 5 26:44 bueno pues si hiciéramos una tenemos aquí el vino Si hacemos una cata sobre este vino de reserva pues vemos que es un amarillo para que hizo con reflejos dorados sociedades donde está diciendo que ya tiene su edad de acuerdo luego en la nariz destacan las notas especiales así balsámica obtenidas sobre todo por por estos tres años de dos años de bueno depende un poco la añada no dos años dos años y medio Andrés depende en el que se encuentra este vino bien en estos balsámicos y estas especias y en la boca tal y como sabemos es supino cremoso y aromático con gran persistencia tan donde también obtenemos estos estados con unos toques de frutos secos sobre todo a veces un poquito de almendra un poquito eh que es muy típico de este tipo de vinos

Voz 3 27:32 para realizarle un vino reserva porque es creo que

Voz 10 27:36 no lo más destacable de este vino no estamos hablando de un

Voz 3 27:39 cinco reserva que no suele serlo el vino por excelencia de de La Rioja pero que Bodegas Franco Españolas lleva realizando durante durante mucho tiempo seguro que han tenido en cuenta bueno esa selección de la uva de una manera especial no que es una agua que ha crecido en unos suelo los con características peculiares y pensadas para para este vino

Voz 5 28:00 sí me para conseguirlo no están para poder año dejar mejor o envejecer como vamos a utilizar términos de hoy de entonces pero para poder de este tipo de vinos necesitamos unas uvas un poquito diferentes de acuerdo con características y las uvas dolmenes obtienen del viñedo con lo cual las uvas tienen caracteres diferentes porque el viñedo es peculiar en este caso ese son las líneas que se ubica en un suelo envían perteneciente a un antiguo glacial me acuerdo de una lengua que es orientación norte en este caso es se encuentra cerca de lo que es el Valle del Najerilla pero su parte media alta en un Cascajos si la orientación es muy importante porque en años de sequía conseguimos con esta orientación que el viñedo soporte mejor los esperaban más cálidos y así de esta manera conseguir un plan H muchísimo mejor qué es exactamente eso el pH será lo que nos haga que los vinos sea más perdurables en el tiempo luego el viñedos viejo en este caso porque como todos viejos que funciona muy bien y hay viñedos e nuevos que también funciona muy bien pero en este caso éstos funcionan eh

Voz 3 29:18 en agua bajo qué nombre vamos a encontrar este vino hemos hablado de sus características pero bueno con qué qué título le han puesto esta obra digamos

Voz 5 29:27 en este caso es son Bardem Viñas Sole

Voz 3 29:30 bueno ya hemos hecho la Blanco los ha sabido desde luego riquísimo lo más apreciado ibamos a pasará al tinto muy que han preparado con el tinto uno en el quinto

Voz 5 29:40 tenemos eh un Bordón da clave que es como otro guiño a nuestro pasado no con la de uno de los fundadores de Franco Españolas me acuerdo a y también es un reserva como bien has dicho antes y bueno si quieres vamos hablando un poquito de avales son

Voz 3 29:59 vamos a comenzar pues bueno pues por esas sensaciones que no deja en boca por esa pérdida por esas características y luego vamos a lo más quizá lo más técnico vamos a ver que que en qué tierra han crecido esas viñas esas uvas pero vamos a empezar por la boca que es por donde uno disfruta el vino aunque también por la nariz y esos aromas por supuesto

Voz 5 30:18 eso es para entender un poco la cata lo único que hay que comentar un poquito dentro de lo que es es envejecer del vino pues que ha estado unos dieciocho meses en barrica en este caso es de roble francés no tiene mayor importancia roble francés el roble americano si no que como cada uno Nos va aporta una cosa diferente en este caso se buscaba estos perfiles aromáticos por eso estuvo en roble francés de acuerdo no se tiene una clave una clarificación espontánea posteriormente en bote yo ya ha permanecido dos años dos años y medio en botella y ahora bueno vamos a acatar este vino eh claro bueno pues tenemos un vino armonioso redondo muy atractivo con un color cereza recuerdos si te fijas en el rebote tenemos un con borde granate bueno pues de esta a aromas a confitura de frutos rojos de acuerdo porque también puede ser Si la fruta estuviera demasiado madura en este caso tiene un punto de madure perfecta porque nos dan esa fruta roja de darnos una cinta más pasa acuden los puede dar un año más calor de acuerdo en esto nos da unas frutas rojas tenemos algo de balsámicos un poco de cacao chocolate y unos toques de de café

Voz 3 31:36 Bone vamos a buscar la receta como es ha conseguido todo esto partiendo de esa materia prima que son las uvas y crecen en estas viñas que tanto cuida Bodegas Franco Españolas donde están localizados qué características tiene el viñedo de donde sea obtenido esto

Voz 5 31:51 agua bien en este caso son ediciones es una edición limitada que estamos hablando de unas seis mil y pico botellas de acuerdo pero estos salieron de tres zonas Bardem se caracteriza porque siempre eh o lo que es es La Rioja entiende la Rioja cómoda de una parte muy importante lo que es en suplen en un okupas de acuerdo entonces siempre en casi todos nuestros vinos intentamos coger lo mejor de cada zona y en este caso son de cuatro fincas en las cuál es ese tiene una que está en Rioja Alta otras dos que están en Rioja Alavesa de acuerdo y una cerca de de lo que es La Rioja Media acerca de de de Logroño de todas ellas se consigue el venden final que es algo increíble no

Voz 3 32:42 bueno sobre todo si cogemos lo mejor de cada zona verdad La Rioja y los vinos de de luego son suyas actriz casi buscamos esa esa cepa especiales a tierra especial de cada uno de los de los puntos de La Rioja seguro que obtenemos un resultado magnífico maravilloso cómo son estos vinos que una cosa volvemos a recordar que son reservas y que tienen ese guiño a la tradición y es que precisamente Bodegas Franco Española bueno es eh podemos decir que son la tradición en el sentido que son bodegas centenarias y que han sabido digamos de alguna manera es preservar esa manera de hacer para llegar con las también las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos a a la perfección en estos en estos dos vinos reserva blanco y un reserva tinto sí

Voz 5 33:25 bueno la verdad es que Rioja Bordón pues eso no pocas pocas bodegas de mantenerse vivo en el que se encuentra ahora mismo llamándose Rioja Rioja Bordón quiere decir pues eso el unían de todas sus partes hay cosas excelentes es La Rioja por supuesto bueno pues buscando en todas sus cronos saca vamos encontrando el de nuestros vinos de Rioja a bordo

Voz 3 33:53 Rubén bromeó director técnico de las Bodegas Franco Españolas gracias por estar aquí gracias por habernos traído estos dos vinos y gracias por habernos hecho está cada radiofónica para conocerlos para conocerlo ya desde luego invitamos ya las horas que son a todos nuestros oyentes a bueno a salir a la calle y probarlos que aquí hemos hechos acatar radiofónica pero pero en boca nariz desde luego que todo sabe igual es mucho mejor

Voz 5 34:18 muchísimas gracias a vosotros también por invitarme claro está es siempre están invitados todos vosotros a comparte con nosotros vino y una buena visita en nuestras instalaciones la bodega El premio españolas que está clara lado solamente que atravesar el puente lo recibiremos con los brazos abiertos

Voz 3 34:36 muchas gracias

Voz 0605 34:42 siempre es un buen momento para coger un libro y acercarnos a la lectura ha pasado por Logroño esta semana la escritora Ayaan Tabaré Arili finalista del Premio Planeta esto es lo que nos ha contado aquí en los micrófonos de la Cadena SER

Voz 10 34:55 a Jean Marie Le o la llanta qué tal buenas buenos días buenas tardes eh

Voz 13 35:02 Llanos mi sí correcto ahí estamos en en este momento

Voz 10 35:05 en el que ni mañana ni tarde que no sea un libro que estaba en en todas las librerías de España que que ha alcanzado el cielo precisamente porque hay que decir que que no son pocos los aficionados a leer el premio ir los finalistas del Premio Planeta eh esto hay que reconocerlo así no

Voz 13 35:21 bueno yo creo que alcanzar pues ese premio tanto el premio como nadie es un sueño para muchísimos escritores que escriben en español ahí yo lo tuve muy claro desde el principio cuando terminé describieron más oscuro

Voz 12 35:38 lo quise presentara a alcohol

Voz 13 35:41 curso eso sí reconozco que sin ninguna esperanza porque se presentan todos los años unas setecientas novelas o algo así

Voz 10 35:49 sí pero bueno he

Voz 13 35:52 pues aquí estoy infeliz desde luego de de haber publicado con Planeta este más oscuro incluye tener la distribución que está teniendo

Voz 10 36:02 no tenemos que indicar que según dicen es importante que el título del libro nos cuente todo sin contarnos absolutamente nada pero hay que reconocer que el el título el título de la obra por un mar violeta oscuro nos deja noqueados nos deja fuera de juegos y claro no vamos a hacer spoiler pero que cuenta el libro este libro finalista Benet merecedor de todo el respeto por todas la crítica literaria quiera o no es un libro que va a estar en las estanterías de la mayor parte de las casas en España su libro que ojalá además de ser vendido se ha cobrado también por el autor cree que es una cosa hay un poquito en revisaba que acabo de decir pero que efectivamente estaba en casi todas las casas que cuenta el por qué

Voz 12 36:46 está de desde un punto de vista metafórico aclares día de una navegación una navegación

Voz 13 36:52 o una investigación e familiar he de un momento en mi vida en que necesite mirar hacia atrás y entender Isabel un poquito más de las mujeres que me precedieron es decir de mi bisabuela mi abuela y mi madre inició entonces una investigación familiar me en papeles de su historia de sus vivencias tuve la fortuna increíble de tener muchísimo material sobre ellas mucho material escrito en forma de carta estás día novelas inacabadas he bueno en fin mucho mucho papeles qué papel que ahora ya no existe y poder remontar me pues desde el año mil ochocientos sesenta hasta hasta la actualidad porque día de estas tres mujeres contada por la cuarta mujer de de generación a la gente que soy yo que ir y bueno pues es un recorrido sanador por la historia familiar que creo que trasciende lo lo íntimo lo privado puesto que forma parte de mi historia personal para llegar algo mucho más universal porque yo sospecho que si en general y sin necesidad de escribir un libro supiéramos un poquito más de de cuáles son nuestros orígenes de dónde venimos pues nos conocíamos un poco más a nosotros mismos

Voz 14 38:12 sin lugar a dudas ya se presenta aquí un árbol genealógico un tanto imagino que desnudo asegurarme hay claroscuros te has atrevido a contar las partes oscuras la cara gris también de los antepasados

Voz 13 38:23 sin bases oscuras no hay conflicto vecinal conflicto no hay historia no hay novela no por lo tanto precisamente lo que me han interesado de descubrir y analizar las partes oscuras y desde luego ganarlas

Voz 10 38:37 bueno pues por un mar violeta y oscuro ese si repaso a la historia reciente de la familia el árbol genealógico de acciones atrás con claroscuros con con cosas que te has atrevido a contar ya ya decir IV y que te han servido pues para para saber quién eres para saber estaré que con lo que te encuentras buenos un repaso a la historia reciente que tiene pues mucho de biografía familiar no

Voz 13 39:03 es una saga familiar porque no hay que olvidar que es una novela es decir pues hay una parte realidad aparte de de ficción pero está dentro de las bueno que entendemos como sagas familiares

Voz 10 39:15 bueno pues estado es la la obra con la que has alcanzado uno de los mayores premios a los que hubo un escritor de luego anhela haya llegar no dentro de que que que ha supuesto precisamente para tu persona no te ha traído buenas noticias regulares el alcanzar este nivel no el de ser finalista en el Premio Planeta que para muchos yo creo que está cargado de una calidad soberbia no ser finalista no no voy a decir que tanto Mas como ganarlo porque esto sería una temeridad por mi parte pero que está cargado de prestigio no ser finalista el ser en el segundo que curiosamente tiene tiene componentes de prestigio sobrado no

Voz 13 39:56 bueno para mí era un sueño no hombre siempre soñé con este premio por lo tanto todo lo que me ha venido es es bueno no indudablemente es un espaldarazo a una carrera literaria que tenía mucha muchos deseos comenzar comenzar ya no he tardado tiempo en publicar bien ponerme si bien publicar porque necesitaba una madurez mayor una perspectiva más amplia sobre mí misma para discutir y ahora me me siento en ese sentido en en plenitud no y eso también pues se lo debo a ese finalista del Planeta indudablemente es una antes y después vida

Voz 10 40:36 es lo que queremos pensara llanta porque efectivamente alcanzar este este nivel sin lugar a dudas pues te reafirma como escritora sigue cumpliendo esa función no te estimula para seguir escribiendo no

Voz 13 40:49 sí además bueno piensa que mar violeta oscuro es una ópera prima es mi primera novela no por lo tanto pues pues de pronto alcanzadas con con esta distinción un número de lectores y alcanza hables y sin esto no por lo tanto para mí es que es una es una alegría inmensa porque yo estoy Ibrox lo escrito principalmente porque tienen sentía la necesidad de compartirlo con el mayor número de personas

Voz 12 41:19 saque para mí es fabuloso un abrazo adiós edad

Voz 0605 41:29 tiempo de deporte en este A vivir que son dos días desde La Rioja

Voz 2 41:33 en punto Álvaro Corrales

Voz 0605 41:36 colista que ha decidido dejar el fútbol es uno de los defensores riojanos que en este siglo XXI más encuentros ha jugado en Segunda División ahora cuelga las botas y queremos indagar en cómo un profesional del fútbol afronta el hecho natural de tener que dejar su actividad como se va a reciclar y qué planes de futuro tiene

Voz 15 41:54 digo ojalá emisora decana de La Rioja onda media infrecuente a modulada

Voz 16 42:02 no

Voz 17 42:07 a a tratamos de comprender cómo un futbolistas enfrenta el reto de alcanzar la élite de cómo desde abajo se puede escalar hasta el fútbol profesional como le ha pasado al gallego a Manu García David de Paula como está tratando de buscar Ander Vitoria

Voz 18 42:27 ahora

Voz 17 42:36 como le pasó en el año dos mil doce Álvaro Corral el central riojanos ganó con mucho sudor jugar en Segunda B nadie se lo ha puesto fácil y ahora en el Tudelano cuelga las botas Álvaro Corral muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 19 42:52 muy buenas tardes y

Voz 20 42:54 por qué ha tomado la decisión de dejar de jugar a fútbol

Voz 21 42:59 bueno he broker que toda tu carrera deportiva pues tiró Un final bueno me presentado en mi caso hace unos meses por medio de los esperados que teníamos

Voz 22 43:12 que me plantearon la idea

Voz 21 43:15 pues hemos tomó la decisión ahora se llamado un par de meses aproxima

Voz 20 43:19 porque tú estás trabajando en el Tudelano como preparador físico

Voz 19 43:23 sí

Voz 20 43:25 tú intención es es seguir ahí un poco cuál es tu idea a partir de ahora

Voz 21 43:30 sí sí ahora mismo es muy firmamos el contrato ya te digo aproximadamente un mes se ha hecho efectivo en una sola ficha pero bueno estaba a ejerciendo como tal desde que volvimos de vacaciones de Navidades

Voz 20 43:44 a este paso estás viendo como algo natural

Voz 21 43:49 hombre era un vaso que como decía antes iba a llegar tarde temprano en mi caso yo tengo treinta y cinco años dos mil diecinueve conocer gente emprendió iba llevar por lo tanto no pilla cualquiera que que lleva hasta ese que que que vas a tener que dar el paso por lo tanto más con la idea de que va a llegar entonces pues no creo que sea un paso que tengamos que que sino todo lo contrario que como te decía lo tendremos que asumir sí tratar como algo normal entonces bueno en mi caso verlo de esta manera pues creo que es lo más común la más bonita a lo mejor poder seguir vinculado al fútbol en este caso con los que hace dos días han sido mis compañeros que que por suerte pues bueno hemos el recibimiento sido mejor imposible

Voz 20 44:43 decías cualquier futbolista con treinta y seis treinta y siete años evidentemente observa como normal que llega ese paso de detener lo que dejar menos tu compañero César Caneda eh

Voz 21 44:52 bueno cesar yo creo que va a par de es la excepción que confirma

Voz 20 44:57 efectivamente hoy estoy tratando de indagar en la SER Deportivos La Rioja cuando un futbolista como tú soñar es verdad como con llegar a la élite tú conseguís este nadie te regala nada en este año dos mil doce echas la vista atrás ese salto con el Mirandés con el equipo donde tú has logrado progresar después de dos temporadas asciende esa segunda logras jugar ciento veinte partidos en Segunda División yo creo que es un un una buena historia no

Voz 21 45:25 si no y yo me siento orgulloso de lo que he podido hacer satisfecho obviamente las mira siempre han apuntado todo lo alto que que podido que podía mirar yo mi caso pero si yo te digo que me siento orgulloso contento puede haber compartido sobre todo con con muchos compañeros pero ya no sólo esos ciento veinte partidos creo que véanse otros tantos en Segunda B y alguno estaba en Tercera eh mucho las pedir muchísimos me pervivido gente conocida Plus ciudad creo que de todos modos me llevo un aprendizaje óyeme yo pues bueno con una un para poder continuar con esto

Voz 20 46:09 qué es lo que te ha dado que es lo más importante que te ha dado este deporte

Voz 21 46:14 pues y todo porque creo que llevo vinculado desde muy pequeñito de forma profesional sí que más tarde pero bueno desde que tengo la razón he jugado azul grana y me acompañan hasta hasta día de hoy ha venido conmigo entonces creo que ha sido todo en este proceso he conocido a transmisión amigo a mi mujer e ir bueno mi familia estado conmigo desde el inicio así que creo que a mi vida

Voz 20 46:44 más como rival de los equipos riojanos te queda esa espinita

Voz 21 46:49 no porque jugar como como lo Caldas bien con el Recreación

Voz 20 46:54 bueno en aquel recreación en el año dos mil tres hasta el dos mil cinco no te hubiese gustado en ese en este último tramo el haber podido jugar en Logroño también deportiva agonías porque es el equipo que está en Segunda División B

Voz 21 47:08 bueno tampoco esa espinita yo esta vez en en clubs que que están no en la zona Miranda en Tudela una permitió y cansa obviamente yo creo que sí que a todo el mundo no se le ha gustado representar al club pero como oyendo decía antes el Recreación estuve dos años me permitió también están en casa ahí bueno con una época ya soy igual tengo cábalas que a tantear Rubén Aguer los Vega como al igual que usted ha ido más de en esa oportunidad de dos años y bueno si hay hay viví una experiencia también bonita de en mi ciudad

Voz 20 47:53 Álvaro cuando echar atrás evidentemente todo el mundo se fija en los grandes momentos Nos losas explicado con lo que te quedas de fútbol cuál es el peor recuerdo que que te deja tu carrera

Voz 21 48:04 bueno hay muchos eh pues bueno pues él pudo Logroño con el deporte tienes aprender a ganar y a perder y son más las derrotas que que las victorias en líneas generales y de haber tenido varios descensos hay una podríamos Leo como como el punto negativo pero como te decía antes son aprendizajes entonces sí siendo eres capaz de de eso prevé poner pero eso pues bueno pues no avanzas en mi caso he hecho por ejemplo en estuve en Estella defendí igual tuvo la suerte de que confías en el mío Miranda para para ir bueno años pues vivir un ascenso y eso es lo bueno y lo malo veo ahí hay mucho de su entonces te veo pero es un aprendizaje

Voz 20 48:54 con eso nos quedamos un Álvaro Corral que ha vivido grandes momentos ya a mí no me diga es si no es tocar techo que un central con el Mirandés marque un gol en Segunda División Álvaro Corral que te deseamos mucha suerte en tu próxima carrera cerca de los terrenos de juego ya no dentro sino alrededor muchísima suerte y gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 23 49:22 bueno

Voz 1478 49:23 como siempre nos vamos con música a ellos ya tienen un nuevo álbum tres años después de su último disco con la publicación como avance de la álbum mira la gente llega de nuevo

Voz 3 49:34 grupos CCAN es un claro

Voz 1478 49:36 dato este nuevo tema convertirse desde la primera escucha en uno de los clásicos de este grupo murciano un tema que va a un punto más allá en la búsqueda de esa canción pop perfecta que no invita al baile a la vez que nos transmite esa melancolía alegre que es uno de los signos de identidad de esta banda no podía tener un adelanto mejor este nuevo alguno esta canción fue la primera que ellos han compuesto en un encierro que han hecho toda la banda han desconectado del directo durante un año en una apuesta que afrontaban con mucha incertidumbre porque es difícil para un grupo cuando no paras de tocar y grabar prácticamente desde el dos mil tres pero tenían que parar lo tenían que hacer por el bien de todos por el bien también de estas nuevas canciones mira la gente refleja ese momento complicado de una persona que al final consigue levantar la cabeza y cambiar de actitud con la ayuda de esta propia canción Chano con ayuda de la música incluso podrían estar hablando de ellos mismos han querido dedicarse por completo a la composición y a la grabación de este nuevo disco aunque también han tenido tiempo para sacarse el mono del directo con algún que otro por hay esporádico ahora sí comienzan ya están de gira por toda España han puesto todo su empeño y ganas de ofrecer como siempre lo mejor de sí mismos como viene siendo habitual en ellos abrieron esa etapa con viaje iniciático en el dos mil quince auto editado volviendo a la independencia se desliga de su sello discográfico siguen así su camino con este nuevo álbum que no sólo le reafirman esta decisión sino que además les lleva a buscar unas nuevas maneras de organizarse su trabajo como grupo y además su forma de promocionarlo pues nos vamos con ellos con el grupo se quedan convertidos ya por derecho en uno de los nombres propios más importantes del panorama musical nacional con ellos te dejo y te deseo Un buen día mira a la gente

Voz 18 51:52 en vez de verano va a estar bien tras