Voz 1995

00:00

ya avisó vale gracias no ya avisó en hablaba mucho bueno el ambiente como pueden escuchar voy a dejar de hablar para que ustedes compró en cómo cómo es el ambiente que hay en la calle en estos momentos el dientes inusualmente tranquilo al gran día un lunes por la mañana créame que no suele sonar de esta de esta manera hola buenos días gente muy amable por la mañana los lunes se nota que la actitud está también en el calendario bueno es fácil adivinar a través del sonido tranquilo de esta Gran Vía de Madrid que esta no es una mañana normal en la que habitan hoy no hay taxis en Madrid tampoco hoy en Barcelona han decidido parar y lo cierto es que nadie absolutamente nadie ni este Europa ni desde la Administración central y desde las comunidades ni desde los ayuntamientos un nadie ha querido realmente entrar en este tema como la mayoría de los casos la clase política las administraciones este país está mirando a otro lado en espera de un problema se solucione por sí mismo donde pretenderá que pongamos el futuro para que no les moleste miren en un rato les vamos a contar una historia lo haremos con todo lujo de detalle les contaremos el ejemplo de la principal competencia de los taxis se llama Huber les explicaremos como Uber llegó a ser la compañía de transportes más valorada del planeta sin tener ni un solo coche a su nombre ni un solo conductor en nómina no quiero yo hacerles es pues les del futuro pero la historia va a acabar van uno no monta un imperio global de transportes basándose en la legalidad en la libre competencia lo que busques a compañías el máximo beneficio para ello no dudará en alterar el mercado eliminando el taxi no se equivoque no busca competir con el pretende acabar con los taxis haciéndonos creer que lo hace para mejorar la oferta en cuanto exista la competencia Uber sobre los precios bajan los sueldos de los conductores aumentando su comisión por servicio manejando el mercado a su antojo sino que ya ha hecho en ciudades como San Francisco cuando ha impuesto su modelo Suso vamos a demostrar unos