Las noticias de Galicia, 10:03 (21/01/2019)

la acabamos de escuchar ese segundo golpe al narcotráfico en lo que va de año afecta a Galicia en el puerto de Marín Pontevedra han sido localizados doce contenedores con sustancia estupefaciente camuflada se trata de torta harina de este producto en el que enmascara el estupefaciente para superar los controles aduaneros y sanitarios que una vez procesado se obtendrían más de tres toneladas de cocaína según informa la policía además una de las once detenciones realizadas en ese operativo ha tenido lugar en la ciudad de Vigo cita ahora en Ferrol donde la ministra de Defensa Margarita Robles y el presidente de la Xunta visitan a esta hora el edificio de la Comandancia del Arsenal antes de pasar por el astillero de Navantia en el que se ejecutará el nuevo contrato de las fragatas allí está un compañero de Radio Ferrol Raúl Salgado

buenos días la ministra de Defensa Margarita Robles llegaba al Museo de la construcción naval poco antes de las nueve y media de la mañana ahora en los próximos minutos recorrerá las instalaciones de Navantia a las once y media presidirá la entrega del Buque de Acción Marítima furor alarmada española visita de dos días de duración a Ferrol en la que en las últimas horas ha anunciado que el contrato de las F cien siento diez se podría poner en marcha esta próxima primavera

Voz 0028

01:13

hoy se retoman las comparecencias en la comisión del Congreso que investiga el accidente de tren de Angrois hay cinco previstas entre otras la el ex ministro de Justicia Rafael Catalá y el ex presidente de Renfe Julio Gómez Pomar el abultado número de intervenciones tiene un porqué según la Plataforma de Víctimas su presidente Jesús Domínguez cree que responde a una estrategia para agrupar después a los dos últimos que quedan por pasar por la comisión los ex ministros José Blanco y Ana Pastor en una única jornada