Hoy por Hoy La Rioja (21/1/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy La Rioja Concha de Fares

Voz 2 00:08 amanece Lunes veintiuno de enero ya aquí no hemos tenido la suerte de ver el espectáculo del eclipse de Luna lo han impedido las nubes que cubren el cielo quién seguramente sí está disfrutando de este lunes es el afortunado que ha validado un boleto con el gordo de la Primitiva en Cervera del Río Alhama tiene en su poder desde anoche nada más y nada menos que ocho millones de euros por lo demás por delante tenemos una semana con frío ICO nieve Agencia Estatal de Meteorología aclara Serrano buenos días

Voz 0098 00:40 buenos días arrancamos hoy lunes en La Rioja con cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en general que irán remitiendo a lo largo de la tarde la cota de nieve hoy bajará hasta los seiscientos metros y temperaturas que hoy bajan alcanzaremos máximas de tan solo nueve grados en Calahorra y Alfaro ocho en Logroño siete en Haro y Arnedo acabamos con el viento que soplará del oeste al norte

Voz 2 02:05 Auto Oja en Lardero y Calahorra el presidente del Gobierno preside hoy la reunión del Consejo Riojano del diálogo social en el que se va a analizar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este dos mil diez y nueve además hoy el consejero de Políticas Sociales y la directora general de Justicia van a hacer un balance de la actividad desarrollada por el Servicio de Mediación intra judicial en dos mil dieciocho presentaron las novedades para este año coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la mediación y les contamos que un convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha permitido poner en marcha durante este curso el programa Educar en Justicia para que los escolares se acerquen a la administración de justicia es un programa que se realizó hace unos años y que se ha vuelto a reactivar a petición del Consejo General del Poder Judicial Javier marca presidente del Tribunal Superior

Voz 6 03:02 sí estaba dirigido básicamente a los alumnos de Enseñanza Secundaria in lo que pretendemos con que me con este me con este programa de educar en justicia es en esa esa aproximación es decir que que que conozcan los escolares riojanos conozcan la Administración de Justicia no los juicios que sale en la tele estos juicios verdad de Estados Unidos nos lo juicios qué hacemos aquí en nuestra Justicia

Voz 2 03:28 la actividad se desarrolla tanto en las instalaciones del Palacio de Justicia como los propios colegiado

Voz 6 03:33 mí me eh una serie de un grupo de de de jueces Si me magistrados que acuden a los centros escolares en los centros docentes y allí exponen un poquitín su visión de la justicia o un caso concreto Evo hacen un caso simula después me estaba actividad también está diseñada desde el punto de vista que un colegio un grupo de alumnos acude a nuestro Palace de Justicia IB en en en tiempo real un acto judicial un juicio una vista entonces tienen luego la posibilidad de plantear de recibir explicaciones por parte del juez o magistrado que ha dirigido el avista el juicio ir de preguntarle todo aquello que les ha extrañado que les ha sorprendido que parecía más interesante

Voz 2 04:16 dice Marc que no sólo el desconocimiento de la Administración de justicia es entre los escolares sino en general en la ciudadanía

Voz 6 04:23 nosotros intentamos hacer ver quiénes somos es decir que los escolares M sepan diferenciar qué es un juez que es un fiscal que es un electorado de administración de Justicia un abogado o un procurador en que es un jurado en que sepan un poquitín cuál es la estructura organizativa de de la justicia en España es decir desde el Tribunal Supremo Audiencia Nacional Tribunal Superior de Justicia Audiencia Provincial juzgados y luego los juzgados de paz y luego es también muy importante no solamente que sepan quiénes somos sino que hacemos decir qué es eso de juzgar y hacer ejecutar los como me van a poder visitar físicamente donde trabajamos es decir el Palacio de Justicia iban a dar cuenta que órganos civiles penales que hay órganos el laboral esos sociales y también contenciosos administrativos

Voz 2 05:05 el presidente del Tribunal Superior dice que se trata con educar en Justicia de aproximar a los estudiantes algunos términos jurídicos por supuesto son iniciativas interesantes por cuanto los escolares son los ciudadanos del futuro

Voz 6 05:17 si lo que pretendemos es que nuestros ciudadanos futuros en desarrollen un criterio independiente excelente o de al lado de las noticias que se les suministra de tal manera que les ayuden a diferenciar entre entre lo que es verdadero y lo que es falso entro que son evidencias y lo que son opiniones entre lo que son resoluciones judiciales y lobos son críticas muchas veces acertadas o desacertadas a esa resolución judicial esto es importante porque en en aprovechar o es impulsar ese espíritu crítico de nuestros escolares ayudará a que tengamos unos ciudadanos más conscientes de sus derechos en mi Imaz en me además más conformes con la Administración de Justicia que hay en España que yo creo que es de las mejores del mundo

Voz 2 06:08 quedan cuatro minutos para las ocho de la mañana cuatro grados en el centro de Logroño el Ayuntamiento de Arnedo ha editado una guía de turismo infantil Miguel Ángel Santos

Voz 7 06:16 Arnedo es Ciudad Amiga de la Infancia desde el año dos mil dieciséis Yeste hecho sumado a que el turismo familiar es uno de los más importantes en el municipio ha propiciado que la Concejalía de Turismo haya diseñado y creador la primera guía turística infantil bajo el título a Arnedo una aventura gigante para los más peques a lo largo de sus dieciséis páginas se realiza un recorrido por el casco histórico de la ciudad con el objetivo de que los niños descubran Arnedo de una manera amena divertida a través de juegos y acertijos Raúl Domínguez es el concejal de de Turismo

Voz 0757 06:48 bueno pues eh se va haciendo un recorrido por toda la ciudad Cristina guía pensada para los niños están todos los recursos Arnedo pero de una manera eh bueno pues animada a través de dibujos y que les va planteando a lo largo de todo el recorrido juegos y acertijos para que vayan haciendo por eso bueno pues estás guías semana a repartir junto con un pequeño lápiz también de del ayuntamiento para que puedan ir resolviendo todas esas pruebas que se van a a el llevando a cabo durante los dos

Voz 7 07:18 dieciocho dos ha editado también un folleto informativo sobre la exposición la Celtiberia en Arnedo situada en el nuevo Cinema así como una nueva edición de los folletos de la cueva de los cien pilares que tendrá por primera vez versiones en francés en inglés para aquellos que visiten desde fuera Arnedo por cierto que también el alcalde junto al concejal de Turismo han hecho recientemente balance sobre la Oficina Municipal de Turismo del año pasado en número total de consultas presenciales han realizado una oficina fue de veintiun mil cuatrocientos noventa y cinco lo que supone un incremento superior al siete por ciento respecto al año anterior

Voz 2 07:55 el próximo miércoles comienza en Madrid la que sin duda es la feria más importante del Turismo Fitur una cita a la que no falta la Rioja la consejera de Innovación asegura que es el mejor escaparate para promocionar turísticamente la región así que en Fitur se potenciarán los rasgos que convierten a La Rioja en un destino único como son el vino la gastronomía la cultura o el turismo congresual Leonor González Menorca

Voz 8 08:16 yo creo que es una cita a la que no se puede faltar no porque es uno de los eventos más importantes dentro de el turismo tanto nacional como a nivel internacional y La Rioja pues ahí estamos lo primero de todo que vamos a hacer es presentar este lema La Rioja auténtica yo creo que somos auténticos en muchos de nuestros recursos turísticos y por lo tanto bueno pues vamos a llevar un programa de más de sesenta actividades hasta este momento hasta este año no pues hemos venido llevando el año pasado como unos cincuenta actividades este año subimos yo creo que lo hacemos pues con ese fin no con difundir pues cuáles son los atractivos que tenemos a nivel turístico aquellas acciones que son más novedosas donde no va a faltar no está gastronomía ese vino que es conocida a nivel internacional

Voz 0098 09:09 no y además del vino la gastronomía en esta