Las noticias de Cantabria, 11:02 (21/01/2019)

Voz 0122

00:06

no escuchaban mientras en Madrid y Barcelona las movilizaciones del sector del taxi paraliza en el centro de las dos ciudades aquí en Cantabria los profesionales del sector trabajan en la elaboración de una propuesta de consenso para garantizar la convivencia con las empresas de alquiler de vehículos con conductor fuentes de la Federación del Taxi de Cantabria han explicado a la Cadena Ser que los taxistas de la comunidad no van a llevar a cabo movilizaciones porque la situación de Cantabria dicen no tiene nada que ver con la de Madrid y Barcelona Fermín Mier