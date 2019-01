Voz 0978

00:00

yo iba el muchas veces nosotros pues por lógica no también nos centramos en conceptos por ejemplo para decir que viene una ola de frío pues hay hay unos criterios que se tienen que cumplir sino no lo son no hay a veces eso hace que también eh pues somos demasiado quisquilloso es para anunciarlo esta semana no bien no la de frío pero así que para la Anoia de excelente básicamente por dos motivos va llegar este fin más contundente el principal va a ser la persistencia no es que tengamos arabista temperaturas extremadamente bajas no se iba a batir ningún récord es más incluso no superaremos temperaturas que ya hemos alcanzado a lo largo de este invierno pero sí que la persistencia todas las semanas incluso la semana que viene durante más días y más intensidad el frío ir ganando más protagonismo por eso al final incluso cansino el frío sí que habrá llegado podremos decir que este año también hemos pedirá invierno