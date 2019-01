Hora 14 (21/1/18)

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:16 muy buenas tardes es lunes parece que no pasa el tiempo pero es precisamente el tiempo del que nos hace hoy darnos cuenta de que estamos ya en un invierno avanzada hoy por fin ha llegado hoy a la nieve a la sierra una nieve que podría también aparecer aunque de forma tímida también en el valle en esta recta final de la semana así lo explicaba en esta emisora José Calvo de Meteo Sojuela

Voz 5 00:36 y eso es lo que se espera a lo largo de toda la semana que todavía que es posible ver ver nieve en el vaya a lo largo de la semana pero bueno ya sabes que para temible en el valle en La Rioja se tienen que encajar muchas piezas del pude y en ello estamos en principio la semana pasada decían que era probable hacia el martes miércoles ahora los modelos han alargado en un poquito en el tiempo hacia el jueves viernes ir con esa incertidumbre no lo vamos a seguir quedando la ambiente va a estar desapacible porque además el viento también va a ser protagonista va a soplar con fuerza por lo tanto la sensación térmica será de temperaturas bajas va a llover entre el martes y el miércoles lo lo va a hacer con intensidad sobre todo en las en zonas de montaña

Voz 4 01:18 la Agencia Estatal de Meteorología comprobamos cuál es la previsión exacta para las próximas horas Alba López buenas tardes

Voz 7 01:23 buenas tardes Se van a ir abriendo algunos claros a lo largo de las próximas horas en La Rioja pero todavía con alguna precipitación sobretodo la ibérica hacia los mil metros de altura en forma de nieve y temperaturas sin grandes cambios si acaso un poquito más bajas que las de ayer en Calahorra o en Alfaro llegaremos a los nueve grados esta tarde ocho esperamos en Logroño y Arnedo siete en Haro el viento va a soplar del Oeste o del noroeste el tiempo del martes vendrá dominado por las nubes que van a ir a más durante la tarde cielo cubierto iban a acabar cayendo precipitaciones atención con las cotas de nieve sobre todo en la Ibérica entre los seiscientos y los novecientos metros nevada que por la tarde va a coger mucha más intensidad las temperaturas no variarán estaremos hablando de pocas heladas de momento durante la noche en zonas bajas máximas entre los siete y los diez grados y el viento irá aumentando durante la tarde pasando de oeste a noroeste

Voz 4 02:16 bueno gracias a Miguel Pérez de la Agencia Estatal de Meteorología y la nieve Soro para la estación de esquí de Valdezcaray este fin de semana ha abierto sus puertas así nos lo contaba Gonzalo Morrás

Voz 6 02:25 lo favorable como estaba esperando porque estado nevando todo el fin de semana el sábado ha sido un poquito mejor ya que no había niebla pero el domingo ha dificultado mucho a los esquiadores la práctica y la verdad es que estamos encantados porque ya con la nieve que ha caído ya dentro de poco podremos abrir todas las instalaciones de la de la estación de esquí Pío el parte va evolucionando de forma muy rápida hay en principio no era muy atractivo por eso tampoco hable una gran afluencia durante este fin de semana no obstante con lo que ha caído oí lo que se ha fabricado con los cañones y la perspectiva de tener todo instalaciones abiertas pues eh estamos seguros de que se va a ir animando mucho más la gente

Voz 4 03:06 siempre nos hace mirar con especial interés a las carreteras en nuestros momentos se circula con normalidad por toda la red secundaria en este día también nos fijamos en otros temas de actualidad de momento el conflicto de los taxistas Diego García madridista Barcelona no afecta que La Rioja aunque no se descarta

Voz 0496 03:21 hoy y mañana mismo hay convocada una videoconferencia entre las asociaciones desde el resto de España para evaluar la situación el presidente de la Asociación no descarta que en las próximas semanas también hay un paro indefinido Carlos Valle lengua

Voz 8 03:32 queremos de una forma eh de una forma escalonada para poder hablar con todos y si la hizo y lo está así lo decide la Asamblea Nacional lo detiene eh me temo mucho que aquí también es uno Un padre indefinido serio además tenemos que trabajar mucho y muy duro para que para poder hacerlo cuanto antes tampoco nos queremos meter en en en tiempo antes de elecciones para que no nos acusen de condicionar ID dañar al al al Gobierno regional pero haremos lo que sea necesario para para para salvaguardar nuestro nuestro mercado de trabajo no

Voz 4 04:07 falta de planificación en Atención Primaria

Voz 0496 04:09 grave de salud reconoce que ha habido una falta de planificación en el sistema nacional a la hora de afrontar la jubilación de médicos en Atención Primaria María Martín dice que a esto se suma una población más envejecida y que hoy vivimos más años y muchas enfermedades mortales se han convertido en crónicas la consejera señala que en La Rioja se están llevando a cabo diferentes planes piloto en centros de salud y que en nuestra comunidad llevará estas soluciones al Consejo Interterritorial

Voz 9 04:30 al que llevamos

Voz 7 04:33 ya bastante tiempo

Voz 10 04:35 trabajando con una representación de los médicos de Atención Primaria que nos han pedido que como Gobierno trabajemos directamente con ellos y así lo hemos hecho de hecho ya ha habido una reunión en la que se llegó a una serie de puntos en la que ellos priorizar On cuáles eran sus necesidades y que en este momento se están estudiando que vamos a seguir trabajando en ello también les puedo decir que como les decía al principio esto no es un problema sólo regional es un problema nacional y así Se trasladó también desde el principio en el Consejo Interterritorial

Voz 4 05:09 la Audiencia absuelve a un hombre de veinte años que mantuvo relaciones sexuales con una menor de catorce

Voz 0496 05:14 considera que las pruebas vistas durante el juicio acreditan que la menor dio su consentimiento y ocultó su edad el fiscal solicitaba diez años de prisión y tres mil euros de indemnización por daños morales

Voz 4 05:24 y nos quedamos también en portada con los deportes Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 1906 05:28 hola buenas tardes de triunfo inesperado de la Unión Deportiva Logroñés que con nueve bajas llegaba con la misión de al menos sumar un punto ante uno de los mejores equipos del campeonato regresó con tres puntos más en su casillero gracias al tanto de Rubén Martínez en el minuto sesenta y ocho del encuentro a la hora de partido el Barakaldo se quedó con diez los riojanos supieron ver la debilidad de su rival una contra muy bien lanzada por año escuchamos a Sergio Rodríguez

Voz 11 05:51 era sensaciones buenas observamos como buenas acciones sabíamos que era un partido muy complicado por no sólo por el estado de forma del Barakaldo y por los resultados sino por el equipo que es tan tan sólido tan fuerte también trabajado entonces bueno la auditoría que yo creo que tiene tiene mucho mérito

Voz 1906 06:12 los riojanos son cuarto ya están en play off de ascenso ya sólo tres puntos del segundo clasificado suman sus partidos por victorias en este dos mil diecinueve tres jornadas tres triunfos les sigue en quinta posición con los mismos puntos Leiva que ayer ganó en Calahorra con un tanto en propia puerta del rojillo Javi Barrio los riojanos no tuvieron reacciona a este gol en la primera parte y aunque no ven todavía muy de cerca los puestos de descenso lo cierto es que ya son siete las jornadas sin ganar en tercera derrota del Haro que sigue siendo líder ante el Náxara tercero y la SD que ganó su partido ya está a cuatro puntos y la tercera iguala también por arriba

Voz 4 06:47 descartamos a partir de las tres y veinte ya en SER Deportivos gracias Sergio

Voz 1906 06:51 a Diana ya si cerramos la portada de este

Voz 4 06:53 hora catorce aquí en la Cadena Ser y les estamos contando que de momento el conflicto de los taxistas en Madrid y Barcelona no afecta a La Rioja aunque no se descarta Concha Bezares de momento no ha habido acuerdo entre las

Voz 7 07:08 comunidad de Madrid y los taxistas por lo que persiste la huelga que se une al paro de Barcelona contra el servicio V trece vehículos de alquiler con conductor de momento en La Rioja observa lo que está ocurriendo aunque el presidente de la asociación asegura que proporcionalmente el problema en esta región puede ser incluso mayor Carlos Valle y lengua

Voz 8 07:26 porque si en el ratio tenía que estar en una de estas autorizaciones portada treinta licencias de taxi en va pasa ahora te viene de un ratio de una de de estas autorizaciones por cada uno coma ocho con lo cual vamos a tener el problema visiblemente es más fuerte que en otras no De6 que teníamos en un principio ahora mismo ya hay sesenta y seis íbamos a pasar a tener noventa y cinco con lo cual si teníamos que tener seis y pasamos a noventa y cinco pues pues pues imagínate Texas Zandio es está incumplido de va

Voz 7 07:58 asegura que el problema con este servicio es importante incluso Valli lengua habla de problema de orden público por varias razones en principio por el daño que se está haciendo al autónomo

Voz 8 08:08 lo que no puede ser que una licencia de taxi cueste cientos de miles de euros esas dietas autorizaciones en cuestión XXXVI lo que no puede ser que un taxista regulado eh por por infinidad de normas infinidad de reglamentos y ordenanzas municipales regionales nacionales leyes orgánicas temas esta gente no tenga regulación sean nos ha visto esto en gremio con lo cual el autónomo e el autónomo tiene riesgo desaparecer como ya ha pasado en otras ciudades tan grandes como puede ser San Francisco que treinta y cinco mil unidades de taxi hemos pasado a desaparecer lo cual es un problema de orden público para en taxi también para accidente porque el usuario eh en momentos de demanda alta mientras nosotros tenemos los precios exactamente iguales en de maldad de maldad normal e esta gente quintuplica los precios o a veces hasta más porque no tienen ningún tipo de regulación con lo cual el segundo aceptado visible es el el usuario

Voz 7 09:00 también dice se va a ver afectada la Hacienda Pública

Voz 8 09:02 porque si bien nosotros estamos declarando todo absolutamente todo en las arcas del Estado esta gente eh pues se puede hacer a través de sus empresas pantalla ir y lo que están haciendo es de recaudar han de la huelga en Irlanda además de esto como meten los gastos el hablar va hablando teniendo el lenguaje básico meter gastos e a la Hacienda española encima que tiene unos devolver dinero es que es alucinante con lo cual el tercer empezar había lo importante es la Hacienda española y luego ya en cuanto lo vi cuando oí el último pues es que es es que es esencial osea estamos hablando de un problema que que que que puede que podía besar a A

Voz 12 09:41 a todo el mundo sea ahora Hacienda al usual

Voz 8 09:44 dio al autónomo y al trabajador porque les meten el les hace meter doce horas diarias en dos turnos de diarios pues trabajando que Horace Andy Ram semana sólo cobran un sueldo mínimo les obligan a meter treinta y seis horas semanales gratis están reventados con lo cual también explotan a la gente porque no les pagan esas horas

Voz 7 10:01 la Rioja pertenece a la Asociación Nacional mañana por la tarde se va a desarrollar una videoconferencia con taxistas de todas las regiones para analizar la situación en días sucesivos realizará una asamblea en la que se pueden fijar ya fechas de paro

Voz 8 10:13 ese decidiera lo que hacer mientras esta asociación a nivel regional está trabajando en un documento para reproducir eh por registro en edición Heather transportes aunque ya sabemos sobre expuestas la eh eh sobrepuso negativa no quién regular no van hacer nada absolutamente nada pero bueno mientras vamos a remitir un documento en registro Mi a darles un plazo previo de tiempo para actuar pero la cosa pinta muy mal pinta muy mal porque mientras en todos los ayuntamientos de España incluido el de Logroño eh con el Partido Popular todos los los Ayuntamientos trabajan para que esto se solucione pues lo los gobiernos regionales es que no sólo no están haciendo nada sino que llevan en contra de gremio

Voz 4 10:57 más son les estamos contando que hoy el presidente del Gobierno de La Rioja ha presidido el Consejo Riojano del diálogo social entre los sindicatos y la Federación Riojana de Empresas para analizar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este dos mil diecinueve tras el encuentro los sindicatos han destacado que estos presupuestos impulsan políticas sociales pero dejan un claro déficit en infraestructuras en este sentido desde UGT y Comisiones Obreras apuestan por elaborar una propuesta conjunta que se traslade en diez días a los grupos parlamentarios y recuperar así el acuerdo de infraestructuras que se firmó el pasado mes de marzo Jesús Izquierdo es el secretario general de UGT La Rioja

Voz 13 11:30 si a nosotros nos gustaría la al Consejo Riojano del diálogo social que que estos Presupuestos Generales del Estado pues afianzar han algunas de las infraestructuras que que que creemos imprescindibles para el desarrollo económico de nuestra región sí básicamente pues lo que nos hemos emplazado es juntamente con el Gobierno en intentar realizar una propuesta técnica que permita mejorar estas infraestructuras y por supuesto dar traslado a los grupos parlamentarios para ver la necesidad de que estas infraestructuras se desarrollen en el pero bueno lo hemos hablado de la posibilidad de Num

Voz 14 12:10 acto de diez días a lo máximo pues es poder elaborar una propuesta que que llevemos a a los grupos parlamentarios porque el Acuerdo por las infraestructuras que fue firmado el trece de marzo del año pasado pues hacía un llamamiento al Gobierno regional a impulsar este acuerdo y que se conviertan en un pacto de reacción que dé respuesta a nuestras necesidades por supuesto que podamos defender conjuntamente

Voz 5 12:38 todos independientemente del signo político del Gobierno

Voz 4 12:42 el secretario general de CCOO Jorge Ruano ha insistido que en materia de infraestructuras es necesario un pacto de región que carencias evidentes en nuestra comunidad

Voz 7 12:50 pues hay elementos que tienen que ver con las

Voz 15 12:53 con los proyectos que están en marcha de carreteras de duplicar ciertos tramos de la dos tres dos de la ronda sur de Logroño y luego hay que afrontar con mucha claridad porque es una prioridad absoluta el tema del toreo caja hay que estar seguros de que es lo que queremos impulsar y que se inicien menos los procedimientos porque sobre todo en el tema de infraestructuras cuando nos planteamos las cosas con con cierta temporalidad corremos el riesgo de quedarnos fuera porque estos proyectos son a medio y largo plazo y por lo tanto cuanto antes empecemos a plantear cuáles son nuestras propuestas muy concretas ante las podremos leer materializada el ferrocarril sin duda es una de ellas

Voz 4 13:36 más asuntos hoy se conmemora el Día Internacional de la mediación y el Gobierno de La Rioja ha anunciado que pondrá en marcha durante este año la mediación judicial en vivienda

Voz 7 13:44 escuchamos a Conrado Escobar

Voz 9 13:47 el Código de Buenas Prácticas ese código de buenas prácticas de su implementación eso lo han suscrito la mayoría de las entidades financieras que en este caso se trata de articular ese procedimiento poner un sistema de media de de mediación judicial es decir que se tiene que dar la circunstancia efectivamente de que tienen que ser evidentemente personas vulnerables socialmente como así se se especifica el resultado tiene que ser desde la reestructuración de la deuda hasta llegado el caso la dación en pago mediante la la la propia entrega de la vivienda no había dado la circunstancia que bueno todo eso está previsto en el Código de Buenas Prácticas Se trata de incorporar esta nueva vía para que se lleve a cabo ese acuerdo de de buenas prácticas

Voz 4 14:30 son las dos y veinte

Voz 4 14:35 estos momentos Diego García nos quedamos con los asuntos políticos que nos deja esta

Voz 0496 14:39 jornada si el Partido Riojano cifra en trescientos dos millones de euros de la deuda histórica del Estado con La Rioja el candidato de la formación regionalista al Parlamento Julio Revuelta avisa cualquier futuro Gobierno regional si quiere el apoyo del Partido Riojano tendrá que asumir como condición irrenunciable el pago de esa deuda histórica también el acuerdo bilateral que contempla el artículo cuarenta y seis

Voz 16 14:59 sí el Partido Riojano tiene la ocasión después de las próximas elecciones de exigir con su voto de lograr este acuerdo bilateral Yeste pago de la deuda histórica les garantizo que será una condición irrenunciable para cualquier otro acuerdo de Gobierno que se quiera establece no queremos perdonar ni un solo euro de lo que se debe porque eso es algo que está aprobado pactado entre el Estado y el Gobierno de La Rioja y que nunca se ha llevado a efecto

Voz 0496 15:35 el PSOE denuncia la incapacidad de la Consejería de Educación para resolver con agilidad y premura la sustitución del profesorado en los centros educativos públicos Teresa bellotas dice que esto afecta a la formación de los alumnos ya la calidad del sistema

Voz 17 15:46 a la falta de seriedad rigor a la hora de planificar las necesidades del profesorado de la Consejería de Educación que debe tener en cuenta la oferta educativa de cada curso y por supuesto debe prever y evitar este tipo de situaciones abriendo de forma urgente convocatorias extraordinarias para la selección de profesorado interino necesario el Gobierno de ceniceros hace historia en la sustitución del profesorado de La Rioja superando la marca de cuatro meses perjudicando seriamente la formación de los alumnos y alumnas y la calidad del sistema educativo público riojano

Voz 0496 16:24 la secretaria general del PP de La Rioja valora el desarrollo de la convención nacional y destaca que el partido sale unido y con un liderazgo muy claro María Martín destaca que el Partido Popular es una fuerza moderada y ubicada en el centro que pretende volver a gobernar España Martín dice además que en la convención ha estado presente y estos importantes

Voz 7 16:39 a todo el Partido Popular ha estado todo el PP todas las personas que han hecho a este partido grande todas además con ese mismo objetivo devolver a convertirnos en la referencia española para una amplia mayoría social en un momento en el que estamos viviendo fuente fuertes disensiones nacionales con una política en la que el Gobierno central Nos está desconcertado

Voz 2 17:05 que está gobernando

Voz 7 17:07 forma errática que no entendemos la mayoría de los españoles el Partido Popular en esta convención lo que ha demostrado es que es el único partido político que de verdad posee

Voz 2 17:18 fundamento unificador y ayer no esto

Voz 7 17:20 el líder Pablo Casado lo que ha ofrecido a toda la sociedad española es un contrato liberal que una a todos los españoles

Voz 4 17:29 si descendemos a la política municipal el equipo de gobierno de Villamediana se muestra satisfecho por haber puesto a las personas por delante del cemento la corporación Villa me tren se ha hecho balance de dos años de legislatura ya avanzado algunos de los proyectos que el municipio tiene por delante Diogo Sacristán

Voz 0451 17:45 la alcaldesa de Villamediana Ana Belén Martínez explica que durante estos dos años el equipo de gobierno que dirige se ha esforzado en conseguir que el municipio sea un lugar más amable para vivir es que en ese afán la cultura las políticas sociales y de Juventud han tenido mucho protagonismo con programas como vive Villamediana Otoño Cultural o invierno

Voz 18 18:02 joven necesitábamos mucho de una manera urgente esa ordenanza de necesidades sociales que creamos en el en el diecisiete con treinta mil euros en el año dieciocho con cuarenta mil este año diecinueve también con cuarenta mil entre la ordenanza lo que aportamos en la Mancomunidad ciento diez mil euros seres destinamos de nuestro presupuesto en materia social pero también en política las hacia la mujer las terceras jornadas celebraremos este este mes del próximo mes de marzo también hemos abordado temas de prevención de violencia de género intentando involucrar a toda la ciudadanía Villamiel trenes en todas las acciones que llevamos a cabo en esta materia y sobretodo y muy importante el patrimonio nuestra historia nuestra cultura Nos sentimos en la obligación de conservarlo de cuidarlo porque es el legado que nos han dejado y que tenemos que dejar el barrio de bodegas que es patrimonio que escultura que es historia también la creación de una

Voz 4 18:54 percibo turístico es una herramienta de desarrollo donde

Voz 18 18:56 sin

Voz 0451 18:57 pero la alcaldesa tampoco deja de lado las políticas económicas Ana Belén Martínez recuerda que durante estos dos años han facilitado la instalación de empresas en el polígono industrial y nueve

Voz 18 19:06 no nos podemos olvidar de ese polígono industrial del polígono nueve es bueno pues implica crecimiento y el desarrollo e que hemos trabajado en dar ese impulso a la instalación de empresas en el municipio en ese polígono industrial pues también los ingresos son importantes ya sabéis que hemos enajenado una parcela por un valor de seiscientos treinta y un mil euros en este caso la empresa rock Carsa quiénes tipos como muy satisfechos porque tiene bueno pues un empleo estable de calidad cerca de los cuarenta y ocho cincuenta trabajadores que quiere seguir creciendo lo cual nos parece una noticia muy buena y además venía de Navarra

Voz 4 19:41 ya aquí en la capital el Ayuntamiento de Logroño adopta una actuación de emergencia para dar una solución definitiva la rotura de tuberías en la calle lleva el cuerna

Voz 0451 19:48 así es el Ayuntamiento de Logroño actuará en la calle cuerna sustituyendo las tuberías de fibrocemento por unas nuevas de fundición dúctil con lo que se dará una solución definitiva a la rotura de canalizaciones de agua que afectado durante los últimos días a esta calle aprovechando que las máquinas están todavía en la zona se va a acometer el saneamiento de la zona y la sustitución de las tuberías en la calle un tramo de cincuenta metros en los números pares entre las calles Ramírez de Velasco y la plaza deberá tú a Miguel Sáinz es portavoz del Aaiún tamil

Voz 1133 20:15 de Logroño toma el equipo de gobierno en reunión con los técnicos municipales ha decidido contratar por urgencia la instalación de una serie de tuberías de fundición dúctil para eliminarlas de cemento que este fin de semana han provocado nuevas eh roturas en en la zona bueno decir también que igualmente se va cuenta también entre de procedimiento abierto y también con carácter urgente para los próximos dos tres meses acometer una reparación idéntica con tuberías tú tienes nuevas en las zonas de Ramírez de Velasco y en la calle actúa y alrededores

Voz 4 20:52 también en el Ayuntamiento de Logroño hablado de tuberías el Partido Socialista

Voz 0451 20:55 así es los socialistas piden que cada vez que se actúe sobre una calle con tuberías de fibrocemento estas se cambien por una tecnología más moderna la portavoz socialista dice que la roturas de las tuberías que se han producido en Logroño recientemente se deben entre otros motivos al tipo de tuberías existentes Beatriz Arráiz

Voz 7 21:09 el Partido Socialista quiere dejar

Voz 1842 21:12 claro que tiene que ser eh obligatorio que cada vez que se reurbanización de una calle en Logroño allá donde las conducciones sean de este tipo tiene que necesariamente procederse a su recambio porque sino volveremos a tener problemas de nuevo en otras zonas de la ciudad donde todavía puedan mantenerse incluso consideramos que es necesario tener un plan E primer información concreta de donde todavía se mantiene en este tipo de tuberías hice debe desarrollar de alguna manera un plan para sustituirlas mismo

Voz 4 21:49 ya el cierre de este Hora catorce hoy les contamos que Logroño lleva a Fitur la celebración del quinto centenario de la serio de la ciudad además la capital riojana también va a presumir de su lado más vanguardista iba a mostrar su apuesta por el mantenimiento de las tradiciones

Voz 0451 22:01 la capital contará con un mostrador propio para promocionar el quinto centenario del sitio de Logroño una presentación en la que estarán presentes representantes de los voluntarios de la ciudad así como de los grupos recreación listas y que estará amenizado teatralmente por Sapo Producciones Pilar Montes es la concejala de Turismo

Voz 2 22:17 tendremos nuestro mostrador que en esta ocasión está dedicado y está rotulado con el lo que va a ser nuestro acto más importante por así decirlo por aquello de la importancia que va a tener la duración que va a tener que es ese quinto centenario de El sitio de Logroño en esta ocasión y lo que veremos en Fitur bueno pues quién Pedro Vélez de Guevara quién fuera en ese momento corregidor de la ciudad junto con la corregidor actual que es nuestra alcaldesa pues invitarán a participar en la fiesta y darán a conocer qué es ese momento histórico que celebraremos su quinto centenario en el año dos mil veintiuno ahí estaremos acompañados de la mano de Sapo Producciones

Voz 0451 23:06 pero las fiestas de San Bernabé no será lo único que Logroño intente vender a visitantes y profesionales del sector turístico la Semana Santa festivales como concéntrico también serán puntos importantes en la promoción de la ciudad

Voz 2 23:17 comenzaremos el miércoles veintitrés eh con eh concéntrico que este año nuevamente presentaremos en Fitur daremos la primera píldora ese primer arranque también de la quinta edición de concéntrico en Fitur en esta ocasión presentaremos igual que el año pasado los ganadores de las tres convocatorias que hemos eh convocado de esos tres concursos para participar en el festival In conoceremos quiénes van a ser los equipos que van a realizar ese pabellón de información estará en las eh Daniel Trevijano así como los pabellones que se realizarán en el paisaje de Viña al anciano en la plaza de Santa de Santa

