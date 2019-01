Las noticias de Galicia, 16:03 (21/01/2019)

Voz 2

00:17

nada Ariza está demostrado que siempre es más vicios y por consiguiente más Baixas nunca tienen unos más en Prego sino que tienen mucho más precariedad y por lo tanto no entendemos que están ascensión dos futuro pero también presente y si no lo evitamos si no nos movilizamos corremos fresco de la consolidación la pobreza negándose a poder vivir dignamente de una pensión