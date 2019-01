Escucha las noticias de las 17:00 (21/01/2019)

el esfuerzo de los bomberos se centra en dos secciones en la parte de atrás donde está ubicada la gasolinera desalojada la delantera donde se ha ubicado el Puesto de Mando Avanzado intenta crear pasillos seguros para que las llamas no se extiendan a otras naves por el momento el personal de bomberos no ha podido entrar a la nave afectada en la que se ha originado el fuego que es un comercio dedicado a productos de decoración del hogar como consecuencia de este incendio tres trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo dos han sido trasladados a un centro hospitalario

en el Parlamento británico ha comenzado ya la comparecencia de Theresa May para presentar teóricamente su plan B sobre el Brexit tres días después del rechazo de la Cámara de los Comunes recordamos por cuatrocientos treinta y dos votos frente a doscientos dos de momento sin grandes novedades ha rechazado por ejemplo en la posibilidad de convocar un segundo referéndum porque ha dicho dañaría en su opinión la cohesión social la primera ministra ha iniciado su intervención condenando la explosión de un coche bomba el pasado sábado en Irlanda del Norte la explosión recordamos no dejó víctimas mortales ni heridos la ministra de Economía se ha reunido este lunes con representantes de la Comisión en Bruselas sobre la mesa los presupuestos del Gobierno para el año que viene la ministra es optimista corresponsal Griselda Pastor adelante

han hablado antes del Eurogrupo sillas y Calviño no tiene que dar explicaciones en la sala aunque la ministra española está convencida que el texto que ha llegado al Congreso cuenta con el aval de los comisarios Dombrovskis Moscovici

a mí no me han transmitido ningún tipo de señal negativa además me sorprendería mucho que teniendo unos presupuestos cuyo objetivo de déficit es más estricto que el que habíamos discutido en otoño pueda haber una valoración negativa de este de este proceso que se está siguiendo en nuestro país