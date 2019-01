Las noticias de Galicia, 17:02 (21/01/2019)

detenido un vecino de A Coruña como presunto autor de un delito de abuso sexual Los hechos ocurrieron en Culleredo cuando la víctima se encontraban ando por la calle y el ahora detenido comenzó a seguirla seguidamente ella decidió coger el autobús ya al llegar a la parada el hombre comenzó a realizar comentarios sexuales incluso llegando a cogerla por la fuerza para darle dos besos en las mejillas y tocar de las piernas cuando finalmente llegó al autobús la joven subió él el hombre también bajándose en Carral en la misma para de aquella al percatarse de que sus padres alertados habían venido buscarla huyó en un taxi la chica presentó denuncia ante la Guardia Civil que procedió a su detención más cosas siguen las comparecencias en la comisión de investigación del accidente del Alvia hoy ha pasado por ella el ex ministro Rafael Catalá en su condición de ex secretario también de Estado de Infraestructuras ha negado que desde Fomento se haya querido señalaran el maquinista como único responsable del siniestro

yo no creo que pueda encontrarse ninguna declaración formal de responsables del departamento que cargue contra el maquinista utilizando la expresión que usted ha mencionado en absoluto nosotros hemos mantenido siempre lo creo firmemente el máximo respeto a la investigación judicial en primer lugar ya la investigación técnica y por lo tanto nunca quisimos Ny anticipar consecuencias ni orígenes ni causas por lo tanto de verdad yo creo que aunque lo he leído he oído muchas veces no creo que se pueda con con rigor intelectual decir que eso se hizo el míster Fomento en absoluto